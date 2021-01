Die perfekte Layline, um die Vendee Globe zu gewinnen !

Rate this post

Wichtige Punkte:

Drei Boote in vier Stunden am Mittwochnachmittag?

Nord oder Süd, hohes Risiko oder geringes Risiko?

Führer Dalin am schnellsten

Nach 24.300 Seemeilen und mehr als 80 Tagen Rennen um den Weltsieg oder einem Platz auf dem Podium bei dieser neunten Ausgabe der Vendée Globe könnte es bis zur letzten Layline gehen und den perfekten Kompasskurs aus mehr als 100 Meilen Entfernung auswählen und segeln bis zur Ziellinie an der berühmten Nouche Sud-Boje von Les Sables d’Olonne.

Um 48 Uhr bis zum ersten Finisher wird am Mittwochnachmittag die Linie erwartet. Computermodelle aus den aktuellen Wettervorhersagen deuten darauf hin, dass drei Solo-Skipper innerhalb von vier Stunden fertig sein könnten.

Und mit dem Wind am Golf von Biskaya, der für diejenigen, die die Spitzenreiter am Mittwoch bis Donnerstagmorgen verfolgen, stärker wird, ist es immer noch möglich, dass der fünftplatzierte Yannick Bestaven – 253 Meilen hinter dem Spitzenreiter Charlie Dalin heute Nachmittag – ankommt und einen Podiumsplatz stiehlt. und sogar den Sieg, weil er 10 Stunden und 15 Minuten Zeit für seine Rolle bei der Suche nach Kevin Escoffier vergütet hatte, nachdem der französische Skipper sein Boot verlassen musste.

Der 37-jährige Dalin kann nichts weiter tun, als sein bestmögliches Rennen bis zur Ziellinie zu segeln. Sein IMOCA Apivia ist aufgrund eines ausgefallenen Folienlagers beim Steuerbord-Halsen beeinträchtigt, aber seit er zum Backbord-Halsen und seiner bevorzugten Steuerborddatei übergegangen ist, war der beständigste Leader des Rennens am schnellsten. Heute Nachmittag waren es 22 Knoten, fünf Knoten schneller als der zweitplatzierte Louis Burton und einen Knoten schneller als der drittplatzierte Boris Herrmann. Der scheinbar unerschütterliche deutsche Skipper, der seinem britischen Freund und Vertrauten Alex Thomson auf das Podium der Vendée Globe folgen will, schließt einen wunderschön ausgeführten ersten Versuch auf der Vendée Globe ab.

Aber Herrmann, der heute zugab, dass seine Emotionen zwischen Genuss und Stress schwanken, hob an Bord von SeaExplorer – Yacht Club de Monaco hervor, wie nah dieses Ziel sein kann.

„Es wird ein unglaubliches Finish. Ich gehe davon aus, dass es am Mittwochnachmittag bis zum letzten Grad des Windwinkels sein wird, und es ist selbst mit dem Ensemble-Modell (das die Wahrscheinlichkeit jedes Modells mittelt) so schwer vorherzusagen. Ich werde es ein bisschen nach Gehör spielen. “

Seit Sonntag haben sich die Führer für zwei getrennte Routen entschieden. “Es gibt zwei Hauptoptionen, Nord oder Ost”, fasst Louis Burton (Bureau Vallée 2) zusammen, der Dalin gestern den ersten Platz eingeräumt hat.

Burton, Herrmann und Dalin befanden sich auf der östlichen Option in Portugal und über 200 Meilen westlich des Trios bei der nördlichen Gruppe Ruyant (LinkedOut, 4. um 15 Uhr), Yannick Bestaven (Maître Coq IV, 5.) und Damien Seguin (Groupe) APICIL, 6.),

Zwischen diesen beiden Optionen sind die Auswahlmöglichkeiten nahezu unbegrenzt. Es können noch mehr als zweihundert Strecken gefahren werden.

„Das Dalin-Burton-Herrmann-Trio aus dem Südosten muss sich mit einem kleinen Gebiet mit leichtem Wind im Golf von Biskaya auseinandersetzen. Auf diese Weise kann die Gruppe aus dem Norden mit anhaltendem Wind zurückkehren “, warnte Meteo-Ass Yoann Richomme in der Vendée Live.

Herrmann sprach von seiner ständig steigenden Bootsgeschwindigkeit, die nun sehr viel zu den perfekten Bedingungen für sein VPLP Verdier-Design gehört, auf das er im vergangenen Frühjahr neue, größere Folien aufbrachte.

„Wir mögen das flachere Wasser auf jeden Fall. In strategischer Hinsicht sind wir auf einer anderen Seite. Dieses Rennen wird bis zur Ziellinie und vielleicht einige Sekunden danach stattfinden, bis wir die Berechnungen anstellen, wer tatsächlich das Podium bilden wird. “

Auf die Frage, wie er mit dem Stress umgeht, in der weißen Hitze des nächsten Vendée Globe-Finishs zu sein, sagte Herrmann:

„Ich bin in einem Schwarz-Weiß-Schema, wirklich zwischen Stress und einfach nur Spaß daran. Alle meine Freunde und meine Frau sagen mir: “Komm, lass den Druck nicht auf dich wirken, das ist alles gut.” Es war ein unglaubliches Rennen, gib einfach dein Bestes und genieße es. ‘ Und dann werden wir sehen. Ich kann nicht so viel mehr tun. Ich könnte taktisch versuchen, den einen oder anderen Konkurrenten zu beschatten, aber wenn Sie rechnen, macht es keinen Sinn. Nach meinen heutigen Berechnungen hat Yannick Bestaven hier mein Routing-Schema gewonnen. Er ist jetzt viel zu weit nördlich, um ihn zu bedecken. Wenn ich ihn bedecke, hat er vier Stunden mehr als ich. Ich glaube nicht, dass es hier eine Option für Matchracing gibt. So viel Spaß es auch machen mag, es ist wirklich so, als würde man jetzt seine eigene Spur finden und die Schichten nutzen, wenn sie kommen, und solche Sachen. “

Von den Gesamtoptionen, die er schloss,

„Eine Route führt an Finisterre vorbei und die andere nach Norden und dann nach Osten. Ich dachte, gestern wäre die einzige Option für mich. Seitdem spiele ich ein bisschen mehr dazwischen, ich denke, die letzten 18 bis 20 Stunden werden wirklich wichtig für die tatsächliche Windrichtung sein. Wenn Sie aus dem Nordosten kommen und zu hoch gehoben werden und das Ziel nicht erreichen können und Sie gegen den Wind halsen müssen, schlägt Sie jemand von Cap Finisterre sehr. Aber wenn die Person aus Cape Finisterre gegen den Wind halsen muss, dann haben dich die Jungs aus dem Nordwesten geschlagen. “

Eine längere Schlange, nur für den Fall ……

Um den komplizierten Bedingungen für die enge Zielerreichung in Les Sables in den kommenden Tagen Rechnung zu tragen, beschloss der Rennleiter, die Ziellinie gemäß Artikel 9.1 der Segelanleitung zu verlängern. Die Linie, die 500 Meter lang sein sollte, wird jetzt 3,1 km lang sein und sich nach Süden erstrecken. Dies gibt der Flotte genügend Landebahn, um nach diesem bemerkenswerten Sprint-Finish langsamer zu werden.