Heute vor einem Monat, am Sonntag, dem 8. November, starteten 33 Solo-Rennfahrer, 27 Männer und 6 Frauen, in einer beispiellosen Gesundheitskrise den neunten Vendée Globe. Der 8. Dezember bietet heute die ideale Gelegenheit, Bilanz zu ziehen. Nach 30 Renntagen fand heute Nachmittag eine Pressekonferenz im Dorf Vendée Globe statt, in Anwesenheit von Yves Auvinet, Präsident der Vendée Globe, und der Vendée-Abteilung, Lionel Pariset, dem gewählten Vendée Globe-Delegierten der Stadt Les Sables d'Olonne und Jacques Caraës, der Rennleiter. „Zum ersten Mal in seiner Geschichte musste sich die Organisation der Vendée Globe der Herausforderung einer globalen Gesundheitskrise stellen. Dieser beispiellose Kontext zwang alle an der Veranstaltung Beteiligten - Organisatoren, Segler, Teams, die Öffentlichkeit -, sich anzupassen, damit der Start für die 33 Teilnehmer gegeben wurde, die bereit waren, ohne Hilfe ohne Unterbrechung das Solo um die Welt zu übernehmen Rennen. Trotz dieser Schwierigkeiten wurde die Herausforderung gemeistert. Nach einem Monat Rennen ist die Bewertung wirklich hervorragend “, erklärte Yves Auvinet.

Heute beabsichtigt fast jeder zweite Franzose (49%), das Rennen nach dem neuesten ODOXA-RTL-WINAMAX-Barometer zu verfolgen: Es ist besser als die Tour de France oder Roland Garros! Starttag, Sonntag, 8. November Die Start Live-Übertragung wurde auf 41 Fernsehkanälen übertragen (gegenüber 33 im Jahr 2016) und live in 190 Ländern übertragen (gegenüber 177 im Jahr 2016). In Frankreich wurde die Live-Übertragung von 13 Sendern (gegenüber 10 im Jahr 2016) mit insgesamt mehr als 4,1 Millionen Zuschauern (23% des kumulierten Zuschaueranteils) übertragen, insbesondere von L'Equipe TV, France 3, BFM und LCI . International gelang dem Rennen mit 28 Sendern ein großer Durchbruch (gegenüber 21 im Jahr 2016), insbesondere in Großbritannien, der Schweiz, Spanien, Deutschland und Japan. Die Medienberichterstattung hat erheblich zugenommen: Mit 192 Millionen generierten Kontakten entspricht die Medienberichterstattung zum Start der Vendée Globe einem Flächenkauf von 13,9 Millionen Euro mit 16.239 veröffentlichten Artikeln. Zu Beginn wurden auch digitale Medien mit 1,39 Millionen Sitzungen und 5,48 Millionen Seitenaufrufen auf der Website stark genutzt. Noch auffälliger ist, dass nach einem Monat Rennen die Zahlen nicht mehr sinken. Nach 1 Monat Rennen: Das Interesse an der Vendée Globe wächst weiter!

Die Website, die App (Anwendung), soziale Netzwerke und digitale Plattformen generieren viel mehr Verkehr als 2016. Website-Verkehr: 31,2 Millionen Sitzungen für einen Monat (gegenüber 27,8 Millionen für den ersten Monat im Jahr 2016) 170 Millionen Seitenaufrufe im letzten Monat (gegenüber 122 Millionen im Jahr 2016 im ersten Monat) Apps: 250.000 aktive Benutzer am Start und 445.000 nach einem Monat Rennen (gegenüber insgesamt 441.000 Benutzern in der Ausgabe 2016) Digitale Plattformen: Im Laufe des Monats 46,5 Millionen Aufrufe auf Dailymotion, YouTube, Facebook. Nach einem Monat hat die Ausgabe 2020 bereits über 400.000 Fans mehr als die Ausgabe 2016! Facebook: 379.426 Abonnenten (gegenüber 264.000 im Jahr 2016): + 44% Twitter: 90.500 Follower (gegenüber 54.000 im Jahr 2016): + 68% Englisch Twitter: 10.400 Follower (erstellt vor dem Start 2020) LinkedIn: 9.520 Abonnenten (erstellt im Jahr 2020) Instagram: 168.000 Abonnenten (gegenüber 23.800 im Jahr 2016): + 606% YouTube: 94.100 Abonnenten (gegenüber 12.000 im Jahr 2016): + 684% Die auf Infosport + ausgestrahlte Vendée Live-Show war in digitalen Medien (Facebook, Dailymotion und YouTube) mit durchschnittlich dreimal so vielen Zuschauern wie 2016 eindeutig erfolgreich (durchschnittlich 45.000 im Jahr 2016 / durchschnittlich 130.000 im Jahr 2020). Newsletter: 200.000 Abonnenten oder dreimal so viele wie 2016 (66.000 im Jahr 2016). Die breite Öffentlichkeit ist trotz Sperrregeln und der Gesundheitskrise anwesend.

Das kostenlose E-Ticketing-System ermöglichte es der Vendée Globe, die Gesundheits- und Sicherheitsregeln mit der Begeisterung der Besucher in Einklang zu bringen. Zwischen dem 17. Oktober und dem 29. Oktober verzeichnete das Dorf innerhalb der von den Gesundheitsbehörden festgelegten Grenzen täglich 15.000 Besucher, wobei daran erinnert wurde, dass nur 5000 Personen gleichzeitig im Dorf zugelassen waren. Insgesamt besuchten 200.000 Menschen das Dorf. Die Herkunft der Besucher stammte zu 2/3 aus der Region Pays de la Loire, etwas mehr als 40% aus der Vendée, 1/3 aus dem restlichen Frankreich und 1% aus dem Ausland. Virtuelle Regatta, ein großer Erfolg Der Erfolg des virtuellen Rennens bestätigt das Eindringen der Vendée Globe in Häuser in Frankreich und im Ausland. 975.000 Spieler haben sich registriert, doppelt so viele wie vor vier Jahren (456.712 Spieler im Jahr 2016). Das virtuelle Rennen zieht Menschen von außerhalb Frankreichs an, von denen fast 20% im Ausland 150 verschiedene Nationalitäten vertreten, insbesondere Menschen aus den USA, der Schweiz, Großbritannien und Spanien. Schließlich war es ein beispielloser Erfolg bei Schulkindern: 4354 Klassen nehmen an der Rangliste der Virtual Regatta Academy teil, die fast dreimal so hoch ist wie 2016 (1600 Klassen im Jahr 2016). Die Vendée Globe, eine echte Lehrmethode für Kinder und Jugendliche Vendée Globe Junior wurde von der Vendée-Abteilung entwickelt und bietet neue unterhaltsame und lehrreiche Tools. Es war ein voller Erfolg. 6000 Bildungspakete wurden mit einer aktualisierten Website mit neuen Funktionen verteilt, und auch diese wurde immer beliebter: 2,8 Millionen Seiten wurden angezeigt, was einer Steigerung von 373% im Vergleich zu 2016 entspricht. 220.000 Besucher oder durchschnittlich 6000 Besucher pro Tag.

Das Rennen selbst: Jacques Caraës, der Rennleiter, führt eine vollständige Bewertung durch Die Zusammensetzung der Flotte Im Vergleich zu früheren Ausgaben und insbesondere 2016 sind die Rennfahrer trotz COVID-Einschränkungen mehr und sicherlich mehr als vier Jahre zuvor gesegelt. Das Auswahlverfahren (Anzahl der Rennen und Anzahl der Meilen, die für die Qualifikation zurückgelegt werden müssen) erforderte die Teilnahme der Teilnehmer an Rennen: der Monaco Globe Series, der Route du Rhum, dem Bermudes 1000 Race, dem Rolex Fastnet, dem Transat Jacques Vabre und die Vendée Arctique les Sables d'Olonne. Die Boote sind auch in den kleineren Teams gut vorbereitet. Es gab einen höheren Standard bei der Vorbereitung. Es gibt auch einige hochinnovative Boote, die nicht unter allen Bedingungen getestet wurden, beispielsweise bei schwerer See, die gegen den Wind segelt. Dies bedeutet, dass wir am Ende des Rennens eine gründliche Bewertung vornehmen können. Für die neuen Folien waren die Vendée Globe und der Südliche Ozean ein Testgelände. Bei schwerem Wetter und auf hoher See haben es die gut vorbereiteten traditionellen Boote geschafft, in der Nähe der Folien Schritt zu halten, da sie ihre Folien nicht ständig verwenden können. Im Süden ist die gewählte Flugbahn ebenfalls sehr wichtig. Die erfahreneren Segler, auch in älteren Booten, haben es geschafft, das Tempo in der Gruppe der 5-10, die das Rennen anführten, aufrechtzuerhalten. Am Ende scheint die Fähigkeit der Boote näher beieinander zu liegen als erwartet. Das Wetter Bisher war das Wetter nicht einfach. Im Südpolarmeer gab es einige sehr aktive Systeme. Die Tiefs neigen dazu, sich zu vertiefen und sich sehr schnell zu bewegen. Dies hat sehr unordentliche Meere mit riesigen Wellen erzeugt. Dies war ein besonders schwieriger Vendée Globe. Auf der Nordhalbkugel fanden sie nicht das schnelle Segeln, das sie bei Passatwinden erwartet hatten. Nur der Durchgang durch die Doldrums war schneller als gewöhnlich.