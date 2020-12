Rate this post

Wichtige Punkte :

Neuen IMOCAs passieren am selben Tag das Kap der Guten Hoffnung

Sebastien Simon schlägt UFO und beschädigt Steuerbordfoil

Leader Dalin über die Verwendung des Bremspedals

Angesichts der Tatsache, dass die Vendée Globe-Flotte am Sonntag, dem 8. November, in Les Sables d'Olonne mit einer Rekordflotte von 33 IMOCAs startete und technisch immer noch 31 auf der Rennstrecke verfolgt werden, ist es nicht völlig unerwartet, nicht weniger als neun zu haben Boote (und zehn Skipper) überqueren heute die Länge des Kaps der Guten Hoffnung. Dies ist jedoch eine einzigartige, beispiellose Statistik für eine einzigartige und immer ansprechendere Ausgabe des Solo-Nonstop-Rennens um die Welt. Sébastien Simon passierte an diesem Mittwochmorgen um 02:30 Uhr UTC auf dem vierten Platz auf ARKEA PAPREC. Der 30-jährige Skipper Les Sablais hat in den letzten Tagen beim Juan K-Design 2020 gute Geschwindigkeiten gezeigt. Aber kaum war er im Indischen Ozean, meldete er erhebliche Schäden an seiner Steuerbordfolie und ihrer Hülle, nachdem er heute Morgen um 08:20 Uhr UTC auf ein Objekt im Wasser gestoßen war. Simon verlangsamte das Boot, bei dem eine nicht spezifizierte Menge Wasser eingedrungen war, und hatte die Situation stabilisiert. Heute Nachmittag machte er zwischen acht und 12 kt auf Hafenfock, der auf die Rückseite eines Niederdrucksystems raste.

Nachdem ARKEA PAPREC Good Hope überquert hatte, passierten die IMOCAs Good Hope wie Busse. Der Deutsche Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) überquerte 1 Stunde und 4 Minuten nach Simon, Jean Le Cam (Yes We Cam!) 1 Stunde und 17 Minuten nach dem deutschen Skipper Damien Seguin (Groupe Apicil) 42 Minuten später, Yannick Bestaven (Maitre Coq IV) 3 Stunden 09 Minuten später, Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family) 1 Stunde 50 Minuten später, Giancarlo Pedote (Prysmian Group) 2 Stunden 12 Minuten später, dann kam Sam Davies (Initiatives) Coeur) 1 Stunde 50 m später. Isabelle Joschke (MACSF) überquerte 1 Stunde und 4 Minuten nach Davies. Die nachgewiesene Zuverlässigkeit des 2016-17 siegreichen Bootes, jetzt Bureau Vallée 2, und der Wunsch und das Selbstvertrauen, hart anzugreifen, scheinen der Schlüssel für Louis Burtons Fortschritt in der Rangliste zu sein. Bisher ist er nach Süden gefahren, näher an der Eisausschlusszone und so weniger Meilen gesegelt, aber immer bei stärkerem Wind und größerer See. Der 35-Jährige aus Saint Malo war bei der letzten Ausgabe des Rennens Siebter und dank eines Hochdrucksystems, das er wochenlang fuhr, mit einer Passage durch die südlichen Ozeane gesegnet, meist unter relativ wohlwollenden Bedingungen. Der gerettete Kevin Escoffier und der Retter Jean Le Cam wurden von Skype an Bord gerufen. Yes We Cam! vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der Le Cam zu seiner Seemannschaft gratulierte und sagte: „Die Nachrichten haben mich beruhigt. Ich bin ein Fan von Jean. Also wollte ich ihm Hüte sagen. Wir sind sehr stolz auf Kevin und Sie und auf die ganze "Familie" und auf das, was Sie getan haben. " Sagte Macron