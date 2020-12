Rate this post

Wichtige Punkte : Das Match Race von Pip Hare und Didac Costa über Good Hope Dalin, Ruyant kann klar zu einem großen Vorsprung rennen Peloton hat Schmerzen im vollen Sturm des Südlichen Ozeans

Die britische Pip Hare sollte morgen früh die Länge des Kaps der Guten Hoffnung überqueren, ihr erstes der drei großen Kaps der Vendée Globe. Sie liegt auf dem 20. Platz und jagt den spanischen Rivalen Didac Costa hart, nur 12 Meilen hinter dem Feuerwehrmann von Barcelona, ​​der in fünf Jahren sein drittes Rennen um die Welt bestreitet. Alle an Bord seines One Planet – One Ocean, der als Ellen begann MacArthurs Eisvogel vor über 20 Jahren. Das Abhaken ihres ersten Great Cape wird ein bedeutender Moment für die 45-jährige Hare sein, die ihren Sitz in Poole, England, hat und deren IMOCA mit der von Freund und Rivale Costa identisch ist. Ihre wurde von dem Schweizer Skipper Bernard Stamm und seinen Freunden in einem Schuppen in Lesconcil, Bretagne, als Superbigou gebaut und am 11. Februar 2000 gestartet, während MacArthurs Eisvogel innerhalb derselben vierzehn Tage auf der anderen Seite der Welt in Neuseeland gestartet wurde. So wie die beiden IMOCAs lebenslange Rivalen sind – obwohl Stamm die Vendée Globe 2000-2001 aufgeben musste, auf der der 24-jährige MacArthur führte und Zweiter wurde -, fuhren Hare und Costa zuvor Mini 650 gegeneinander und beendeten sie innerhalb von 40 Minuten voneinander, als sie das letzte Mal den MiniTransat gemacht haben. Costa, der auf der letzten Vendée Globe den 14. Platz belegte, berichtete gestern Abend, dass er etwas getroffen hatte, von dem er glaubte, dass es ein Wal sei, obwohl weder das Säugetier noch sein Boot beschädigt waren. Er informierte nicht nur andere Konkurrenten über das Race HQ, sondern stellte auch sicher, dass Hare – der hinter ihm her segelt – sich dessen bewusst war.

Didac hat mir gestern eine Nachricht geschickt, um mich wissen zu lassen, dass er etwas getroffen hat. Es ist wirklich schön, ihn dort zu haben. Wir bleiben in Kontakt. Es ist erstaunlich für mich, ihn hier als Schrittmacher zu haben, aber ich habe nicht die Absicht, ihn gehen zu lassen. Das ist sicher. Ich denke, Kingfisher (jetzt Didacs One Planet-One Ocean) ist ein schnelleres Boot und sicherlich dränge ich in der größeren Brise hart, um Schritt zu halten. Das größte Problem ist die mäßige Brise, bei der dieses Boot im Strahl immer noch ziemlich schmal ist. Es hat einfach keine Kraft und keinen richtigen Moment. Ich habe wirklich Mühe, dann in einem moderaten Bereich zu erreichen. Ich kann mich nicht an ihm festhalten. Ich muss sehr hart in der leichten und schweren Brise arbeiten. Ich muss den Hammer runter, um mit ihm mithalten zu können. “ sagte Hare auf der heutigen Vendée Globe Live. Nachdem die Rennleiter Charlie Dalin (Apivia) und Thomas Ruyant (LinkedOut) eine schmerzhafte Woche im Indischen Ozean hinter sich haben, in der sie darum kämpften, sich selbst, ihre Boote und Ausrüstung in großen, unruhigen Meeren und sehr böigen Winden bis zu 35-40 kt intakt zu halten schnelle Route nach Osten auf der Vorderseite eines sich schnell bewegenden Niederdrucksystems. Mit flachem Wasser und starken Nordwestwinden sind sie unter idealen Bedingungen, wie der Vendée Globe-Meteo-Berater und dreimalige Vendée Globe-Rennfahrer Seb Josse sagte, heute Morgen könnte Alex Thomsons 24-Stunden-Weltrekordlauf von 536 Meilen - eingestellt auf das letzte Rennen - Herbst. Wenn sie weiterhin mit der Front Schritt halten können, die sich um 25 kt nach Osten bewegt, könnten sie einen mäßigen Windfluss von einem hohen Druck am Kap Leeuwin auffangen, um eine Traumsequenz zu vollenden, die ihnen einen massiven Vorsprung gegenüber ihren Verfolgern verschaffen könnte. Und sie haben in der Tat seit letzter Nacht hohe Durchschnittswerte von mehr als 20 kt beibehalten, was bedeutet, dass häufig mit 28 bis 30 kt gesurft wird. Ruyant war auf Port Jibe und hat die Folie, die er abschneiden musste, nicht verpasst.

Das Wetter ist fast sonnig, es ist eher ein guter Tag", kommentierte ein relativ entspannter Charlie Dalin heute Nachmittag während der Vendée Live. Aber 600 Meilen zurück in den feurigen Tiefen des Niederdrucksystems ist es sehr windig mit großer See, viel mehr wie die Dante-artige Vision des Südlichen Ozeans. "Wir haben 45 Knoten und horizontalen Regen", berichtete Damien Seguin, Vierter in einem Video. "Ich habe noch nie ein Meer wie dieses gesehen, es ist rau, es ist sehr schwer vorwärts zu fahren, es fängt das Boot, das Boot beschleunigt vorwärts auf 29 Knoten, aber wenn Sie zu langsam sind, werden die Wellen aufholen und explodieren der Spiegel. Es ist schrecklich. " bestätigt Maxime Sorel (11.) heute Morgen am Telefon. Die neun Boote, die in Dalins und Ruyants Kielwasser segelten, wurden von der Front überholt, die 50 Knoten in heftigen Böen hatte. Bei riesigen, verwirrten Meeren wird das Rennen unterbrochen und die Selbsterhaltung wird zur wichtigsten Herausforderung. Damien Seguin, der auf dem vierten Platz lag, hat einen Ausfall seines Hauptautopiloten gemeldet. Sein Backup hat zeitweise funktioniert und der Segler, der als erster Handisport-Segler den Vendee Globe übernimmt, sucht mit seinem Team nach einer Lösung. "Der große Süden ist ein Langstreckenrennen, das dich langsam zermürbt", fasst Josse zusammen.

Jean Le Cam / Ja, wir Cam! :: Wie denkst du über deine Rückkehr zum Solosegeln? "Diese Art der Änderung der Situation ist nicht einfach. Sie sind einhändig und suchen dann jemanden und sind eine Woche lang zweihändig. Dann sind Sie wieder allein. Diese Übergänge sind nicht einfach . " Was wird in den nächsten Tagen passieren? "Ich habe bisher immer eine ziemlich nördliche Route genommen, so dass ich bei Problemen immer ein bisschen den schwierigen Wetterbedingungen entkommen und auf überschaubareren Meeren segeln kann. Jetzt habe ich die Front, durch die ich fahren kann, und ich werde es sein." am Ende des Tages an Steuerbord. Danach wird es langsam ruhiger und ich muss halsen. Es ist wirklich wie immer, wir hatten in den letzten Tagen außergewöhnlich schwere Bedingungen, der Wind war unerbittlich und daher überhaupt keine wirkliche Pause. Es ist schwer für uns als Segler, aber auch für unsere Boote. Ich muss mein Boot inspizieren, denn wenn Sie weiter daran ziehen, ist das Risiko, etwas zu zerbrechen, viel höher. " Wir haben gesehen, dass die Nivôse (französisches Marineschiff) gestern eine Tüte Proviant auf Sie geworfen hat, als Kevin Escoffier von Bord ging. Was haben sie Ihnen gegeben?

Ja, es ist wahr, dass sie mir einige Vorräte gegeben haben, ich hatte um einige Dinge gebeten, die mir bis zum Ende Bestand haben. Sie gaben mir etwas Hénaff-Pastete, Brot und Butter, denn seien wir ehrlich, mit Butter ist alles besser! Ich verstehe nicht, warum ich auf der Vendée Globe keine Butter essen sollte, wenn ich sie zu Hause esse. Sie gaben mir auch ein T-Shirt von ihrer Fregatte und Ermutigungsschreiben. Es war ein emotionaler Moment! " Jérémie Beyou, Charal: Da ich auf der anderen Seite der Front war, war der Wind nicht sehr regelmäßig. Ich bin jetzt schon eine Weile in der Nähe der Eisausschlusszone mit einem durchschnittlichen Wind von 20 Knoten am Morgen unterwegs, der stärker wird. Natürlich wäre ich gerne etwas länger vorne geblieben. Wenn Sie auf die andere Seite überqueren, müssen Sie noch viel mehr Kilometer zurücklegen, der Wind ist böiger und das Meer war anfangs ziemlich unruhig. Wir werden jetzt für ein paar Tage starken Gegenwindbedingungen ausgesetzt sein, und es ist zumindest besser, als das St. Helena High zu umrunden, das ein bisschen endlos war ... Alles ist in Ordnung, ich versuche wirklich, mich um das Boot zu kümmern, Dinge Tag für Tag zu tun, mich darauf zu konzentrieren, wie das Boot gleitet, und zu vermeiden, zu weit nach vorne zu schauen. Die Situation ist wirklich sehr veränderlich, besonders am Kap der Guten Hoffnung. Ich versuche nicht zu weit nach vorne zu schauen und möchte die Kreuzung mit der Gruppe vor mir machen. Psychologisch und in Bezug auf die Sicherheit wäre das gut. Natürlich fahre ich schneller, aber das Problem ist, dass ich immer hinter den Wettersystemen stehe. Ich war der erste, der hinter der Front stehen blieb, während Fabrice (Amedeo) vorne auf der Backbord-Wende blieb, wo ich jetzt gehe. Selbst wenn Sie schneller fahren, ist es nicht so einfach, ein Wettersystem zu umgehen. Ich möchte die Gruppe vor dem Kap der Guten Hoffnung einholen.