Der 5 Dutreux führt die Gruppe zum Kap Horn an

Wichtige Punkte: Fünf Skipper werden heute Abend das Horn passieren Zum vierten Mal für Herrmann, zum siebten Mal für Le Cam Joschke kalibriert ihren Ansatz neu, nachdem der Widder versagt hat

Mit Benjamin Dutreux, dem jungen Skipper von Les Sables d’Olonne, der heute Nachmittag um 1452 Uhr UTC an Kap Hoorn vorbeifährt, befinden sich jetzt fünf Vendée Globe-Skipper im Atlantik auf dem 7000 Meilen langen Aufstieg zurück nach Les Sables d’Olonne, wo der Sieger landen könnte die letzte Januarwoche. Der 30-jährige Dutreux hat heute Nachmittag mit seiner OMIA-Water-Familie das Kap bei windigen Bedingungen passiert. Das von Alex Thomson entworfene HUGO BOSS, das beim Rennen 2012-13 den dritten Platz belegte, war das zweite Non-Foiler-Boot in Folge, das den berüchtigten Felsen umrundete, nachdem Damien Seguin auf der Groupe APICIL heute Morgen um 02:40 Uhr vorbeigefahren war. Aber als klare Erinnerung daran, wie nah das Rennen auf dem Atlantik in den kommenden Tagen und Wochen sein wird und wie beschäftigt die Zielerreichung wahrscheinlich sein wird, sollten in den kommenden Stunden nicht weniger als fünf weitere Solo-Skipper Kap Hoorn umrunden innerhalb von 150 Seemeilen voneinander an diesem Montagnachmittag. Die Befreiung aus dem „großen Süden“ kam für Thomas Ruyant heute Morgen auf LinkedOut, als er um 00:40 Uhr UTC am Kap den dritten Platz belegte, genau zwei Stunden später folgte der 42-jährige zweimal paralympische Goldmedaillengewinner Seguin. Beide Skipper waren überglücklich über ihre Freilassung aus den südlichen Ozeanen, nicht zuletzt Ruyant, der sich 2016/17 zurückziehen musste, als sein Boot fast in zwei Hälften zerbrach, nachdem es etwas südlich von Neuseeland getroffen hatte.

Mein erstes Kap Hoorn, auch auf dem vierten Platz, es ist verrückt, dass ich viele Tränen geweint habe. Ich bin angekommen!”, Sagte der Skipper der Groupe APICIL, bewegt und glücklich nach 56 Tagen und 13 Stunden Rennen. Als nächstes kam Dutreux und wird von Louis Burton gefolgt – dem bislang einzigen Skipper, der zuvor vorbeigekommen ist, dann Jean Le Cam in seiner siebten Runde, Herrmann in seiner vierten Runde, Maxime Sorel, Giancarlo Pedote und Isabelle Joschke. Heute Abend und heute Abend werden die Winde wieder auf 40 kt ansteigen und den einsamen südamerikanischen Felsen peitschen: Ein starker nordwestlicher Fluss wird sich verstärken und Böen von über 40 Knoten und schwerer See erzeugen. Der Leuchtturmwärter auf Hornos Island wird beschäftigt sein. Der Leuchtturm blickt über die tödliche Wasserfläche, auf der vermutlich 10.000 Seeleute im 16. bis 18. Jahrhundert gestorben sind, als mehr als 800 verschiedene Schiffe auf der Drake Passage zerstört wurden oder verloren gingen. Der Leuchtturmwärter lebt dort mit seiner Familie und sie sind die einzigen Bewohner der Insel, die von der chilenischen Marine angeboten und verwaltet werden. Kap Hoorn wurde 1616 von den niederländischen Entdeckern Willem Schouten und Jacob Le Maire entdeckt, nach denen die Passage zwischen Staten Island und dem Festland benannt ist.Geänderte Ambitionen für Isabelle Joschke Am Sonntagnachmittag erlitt die deutsch-französische Seglerin Isabelle Joschke den Ausfall des Hydraulikzylinders, der den Kiel ihres IMOCA MACSF verkantet. Sie lag auf dem achten Platz, als der Widder versagte und ist jetzt auf den elften Platz gefallen. Sie muss den Rest des Rennens mit fest in der Mittelstellung fixiertem Kiel segeln, daher fehlt der Aufrichtmoment und die Kraft, die das Verkantungssystem bietet. “Ich bewege mich in eine andere Dimension. Ich bin enttäuscht, es tut mir so leid, den Wettbewerbsambition meines Rennens zu verlieren”, vertraute sie ihrem technischen Team an. Joschke hatte bereits kürzlich ihren Windstab verloren und ihren Gennaker zerrissen, freut sich aber auf ihre erste Passage von Kap Hoorn heute Abend oder morgen früh. Langsam und strategisch Die Passage nach Norden ist ein schwieriges Rätsel für die Führer, da sie versuchen, ein Hochdrucksystem zu durchbrechen oder zu umrunden, das die Route nördlich der Falklandinseln blockiert. Yannick Bestaven (Maître Coq IV) führt 195 Meilen von Charlie Dalin (Apivia) entfernt, während Thomas Ruyant eine direktere westliche Route versucht.

Louis Burton, BUREAU VALLÉE 2: „Es gab viel zu tun auf dem Boot, bevor ich mich drehte. Der Wind wird in Richtung Kap Hoorn zweifellos stärker. Ich war im Angriff, alles war in Ordnung, als die Sicherung, die das Gegenwindruder hielt, brach. Ich hatte gerade mein Vorsegel gerollt und das Ruder repariert, bevor Sie anriefen. Es gibt wirklich jeden Tag etwas, es ist unglaublich … Ich bin sehr glücklich, ich habe mich seit Macquarie sehr unterstützt gefühlt, es hat mir wirklich sehr geholfen, hart zu arbeiten und im Kampf mit den anderen weiterzumachen, auch wenn nach Macquarie Ich war sehr weit hinten! Ich bin immer noch sehr motiviert. Der Südatlantik wird nicht einfach sein, wir müssen bei leichtem Wind weiterfahren und zweifellos unsere Mentalität ändern, das heißt, wir müssen uns nicht mehr in einem Modus befinden, in dem die Erhaltung des Bootes Priorität hat. “

Benjamin Dutreux, OMIA – Wasserfamilie: “Es bewegt sich schnell. Ich habe im Moment 27/35 Knoten Wind. Es ist ziemlich stark, aber das Meer glättet sich ein wenig. Das Boot surft viel, es ist nicht ganz unangenehm, aber es ist ein bisschen stressig. Es gibt riesige Böen, ich versuche sie zu antizipieren, um zu vermeiden, dass das Boot schlägt und möglicherweise irgendetwas kaputt macht. Ich habe zwei Riffe in meinem Großsegel und da ich keine J2 habe, habe ich den Reacher aufgesetzt: Es ist ein kleines Segel gegen den Wind Ich kann es kaum erwarten, Kap Hoorn zu passieren. Es wird mein erstes Mal sein. Es war in den letzten Tagen ziemlich voll und ich habe viele Gybes gemacht. Jedes Manöver ist ziemlich stressig. Danach Ich kann es mir nicht leisten, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen, weil die Straße vor mir lang ist, aber Kap Hoorn ist eine großartige Etappe des Rennens. Wenn alles in Ordnung ist, sollte ich sie heute Abend passieren. Der Wind beschleunigt mit einem großen Leck entlang der Küste Also versuche ich, ein bisschen weiter vor der Küste vorbeizukommen. Ich werde ein bisschen mehr aus einer Kurve machen. “

Isabelle Joschke, MACSF: “Ich hatte in den letzten drei Tagen viele schlimme Überraschungen. Ich habe mein letztes Tragflächenprofil verloren, mein kleiner Gennaker hat letzte Nacht gerissen und jetzt ist mein Kielbock gerade gebrochen, was bedeutet, dass ich das Rennen mit dem Kiel fortsetzen muss Es steckt in der Achse des Bootes. Es ist ein großer Verlust an Potenzial, ein großer Geschwindigkeitsverlust für das Boot. Und natürlich ist der Kiel, obwohl er Stabilität bietet, auch ein Sicherheitsinstrument. In etwas mehr als 24 Stunden bin ich es Ich werde Kap Hoorn mit sehr gemischten Gefühlen passieren. Die Freude und Befriedigung, dieses Ziel erreicht zu haben, aus dem Südpolarmeer herauszukommen, zusammen mit der großen Enttäuschung, ein anderes Rennen in gewissem Sinne starten zu müssen, was ich nicht dachte Ich würde es überhaupt tun müssen, aber ich werde trotzdem weiterhin mein Bestes geben. “

Damien Seguin, Groupe APICIL: „Es wird bestimmt eine Art Comedown geben. Diese Passage markiert das Ende des großen Südlichen Ozeans, den Beginn des Aufstiegs. Es ist normal, dass es dir etwas antut, besonders wenn es dein erstes Mal ist. Ich stelle mir wieder vor, wie ich als Kind Geschichten lese und stellvertretend durch die Vendée Globe lebe. Und jetzt habe ich es geschafft! Es war ziemlich intensiv. Wenn mir jemand in Les Sables d’Olonne gesagt hätte, dass ich als Vierter an Kap Hoorn vorbeikommen würde, hätte ich mich sofort angemeldet. Mir ist klar, dass ich ein großartiges Rennen habe, aber die nächste Etappe wird nicht einfach. Ich werde versuchen müssen, es so gut zu machen, wie ich es bisher getan habe. Als ich Cape Leeuwin passierte, war ich bereits auf dem 4. Platz. Mit dieser Konsistenz bin ich besonders zufrieden. Ich wollte mich etwas mehr nach Osten bewegen. Es ist nicht einfach, Ihre Route zu oft auszuwählen, da die Wettermodelle nicht wirklich übereinstimmen. Ich wollte nicht zu nahe an der Küste in der Meerenge vorbeikommen, weil die Winde zu unregelmäßig sind. Ich werde das Ergebnis meiner letzten Entscheidungen nicht sofort sehen. Wir werden sehen. Das Wichtigste ist, dass ich mit dem, was ich tue, zufrieden bin und auf einem guten Weg bin! “