Das Start Village für den 9. Vendée Globe wird eröffnet

Die beeindruckende Größe und Größe der Rekordflotte von IMOCA 60-Yachten, die am Sonntag, dem 8. November, die Startlinie der neunten Ausgabe des Vendée Globe-Einzelrennens um die Welt einnehmen wird, wurde heute in Les Sables d’Olonne, Frankreich, sofort deutlich Yves Auvinet, Präsident der SAEM Vendée und das Département de la Vendée haben das weitläufige Start Village offiziell eingeweiht.

Yves Auvinet, Präsident von SAEM Vendée, schnitt das traditionelle dreifarbige Band durch, um den Ponton Vendée Globe zu öffnen. In Begleitung von Christelle Morancais, der Präsidentin der Region Pays de la Loire, Yannick Moreau, Bürgermeister von Les Sables d’Olonne, und Präsident der Agglomerationsgemeinschaft Les Sables d’Olonne, dem Co-Präsidenten von Sodebo, Hauptpartner der Vendée Globe Patricia Brochard in Anwesenheit von Bruno Retailleau, Senator der Vendée.

Die heutige Eröffnungsversammlung für die Skipper, die vielen Gäste und VIPs, die die Organisatoren und Eigentümer des Rennens vertreten, die SAEM Vendée, die lokalen regionalen Institutionen, Partner und Sponsoren, die ihre Flotte zum ersten Mal überprüft und die Skipper getroffen haben, war ein bedeutender Meilenstein, eine Hommage an Die harte Arbeit und das Engagement, die diese historische Ausgabe des Rennens sichergestellt haben, werden stattfinden.

Auvinet, Präsident der SAEM Vendée und des Département de la Vendée betonten: „Es ist uns allen heute eine große Freude, unsere 33 Skipper, ihre Boote und ihre Teams hier entlang des Vendée Globe-Pontons zu sehen. Sie hier in der Vendée zu sehen, diese wunderbaren Maschinen und ihre Skipper, ob erfahren oder Anfänger, starke Konkurrenten oder Abenteurer, ist eine Quelle des Stolzes für das Ministerium der Region Pays de la Loire und die Stadt Sables d’Olonne. “

Er fügte hinzu: „Angesichts des gesundheitlichen Kontextes. Es ist auch eine Erleichterung, dass die Vendée Globe-Teams sowie die staatlichen und gesundheitlichen Behörden, Partner und alle Sportprojekte so hart daran gearbeitet haben, dass der Everest of the Seas dieses Jahr läuft und dass der Vendée Globe seinen beliebten Charakter bewahrt. ” .

Als Reaktion auf die Flotte würdigte der französische Skipper Fabrice Amedeo Newrest Art et Fenêtres herzlich: „Ein großes Dankeschön, dass Sie den Mut hatten, diesen Vendée Globe trotz der gesundheitlichen Situation zu organisieren. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und jetzt auf den Start zu warten. Ich bin stolz, mit meinem Boot hier zu sein. “

Die Gesundheit und Sicherheit der 33 Solo-Skipper ist von größter Bedeutung. Die meisten verfügen über eigene Maßnahmen und Verfahren, die ihre Interaktion auf engstem Raum und im öffentlichen Raum einschränken. Dies war also ein besonderer, einzigartiger Moment, als sie sich heute Morgen um 09:00 Uhr unter wohlwollendem blauen Himmel und vielversprechendem frühem Sonnenschein für den obligatorischen, sicher distanzierten Fototermin auf dem Rennponton versammelten. Es war wahrscheinlich das einzige Mal, dass sie sich alle zur gleichen Zeit im selben Raum befanden, bevor sie den Start machten. Neben einem regelmäßigen Testprogramm muss sich jedes für die letzten sieben Tage vor dem Start starr selbst isolieren.

Rennleiter Jacques Caraes stellte die Skipper der Reihe nach vor. Der Rekordeintrag mit 33 ist drei mehr als die Hochwassermarke von 2008. Es gibt einen Rekord von sechs Frauen. Für die achtzehn Rookies war der Eröffnungstag etwas ganz Besonderes, das gemischte Gefühle hervorrief. Für sie ist mit einem rennfertigen IMOCA auf dem Dock die Reise hierher abgeschlossen. Die heutige Belohnung besteht darin, die Atmosphäre zu genießen, umgeben von den Giganten des Solo-Rennens auf der ganzen Welt sowie anderen Erstbesuchern. Gleichzeitig kommt die harte Realität, die Uhr läuft, um den Tag zu beginnen, die Spannung steigt mit jedem Tag und damit die Ungeheuerlichkeit der Aufgabe.

Der britische Rookie Pip Hare (Medallia) lächelte: „Heute ist ein Tag zum Genießen. Aber plötzlich bist du hier und hast den Anfang gemacht. Jetzt müssen Sie fortfahren und das Rennen beenden. Das bringt viel neuen Stress mit sich. Ich möchte so viel beenden. Ich möchte nur fertig werden. Aber Sie sehen sich die Realität und die Statistiken an und es ist schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber heute ist ein Tag zum Genießen.

Der zweite Timer Roman Attanasio (Pure-Best Western) fügte hinzu: „Wir bereiten uns seit vier Jahren vor. Es fühlt sich immer nach etwas an, hier in Les Sables d’Olonne anzukommen und zu sein. Der Aufstieg, der vor dem Start den Kanal hinaufkommt, hat für mich genauso viel Symbolik wie das Ausgehen am Starttag. Es markiert den Beginn dieser drei Wochen im Startdorf. Ich fühle mich bereit, aber die Spannung baut sich in diesem besonderen Jahr auf. “

Und entlang des Docks reihte sich ein atemberaubendes Niveau der weltweit glänzenden Rennboottechnologie an, sieben neu gebaute IMOCA 60s der neuesten Generation aus vier verschiedenen Designstudios.

Der Brite Alex Thomson (HUGO BOSS) sah bei seinem fünften Start in der Vendée Globe entspannt aus, als er kurz vom Deck seiner futuristischen schwarz-rosa IMOCA sprach, bevor er mit RIB in sein abgelegenes Versteck zurückkehrte.

„Mein Boot ist außergewöhnlich, wie viele andere Boote hier in Les Sables d’Olonne. Wir hatten ein ganz besonderes Jahr mit einer viel kürzeren Vorbereitungszeit, aber wir freuen uns sehr, hier zu sein. “ Sagte Thomson, der in dieser Saison in keinem der Vorrundenrennen in Frankreich gefahren ist und somit eine unbekannte Bedrohung für seine Podiumsrivalen bleibt.

Die französischen nationalen Gesundheitsvorschriften haben möglicherweise eine begrenzte Besucherzahl von jeweils 5000 auf dem 30.000 m² großen Gelände, aber diese umsichtige Einschränkung hat das Angebot an interaktiven Ausstellungen und Displays in keiner Weise eingeschränkt. Ein Besuch im Vendée Globe Startdorf und vor allem um den Rennponton zu erkunden, bleibt ein unvergesslicher Tag für Besucher jeden Alters.

Yves Auvinet

Präsident der SAEM Vendée und des Département de la Vendée:

„Es ist eine wahre Freude, unsere 33 Skipper, ihre Boote und ihre Teams entlang des Vendée Globe-Pontons zu sehen. Diese wundervollen Maschinen und ihre erfahrenen oder unerfahrenen Skipper, Abenteurer oder starken Konkurrenten hier in der Vendée zu sehen, ist eine Quelle des Stolzes für das Ministerium der Region Pays de la Loire und die Stadt Sables d’Olonne. Angesichts des gesundheitlichen Kontextes ist dies auch eine Erleichterung. Die Vendée Globe-Teams sowie die staatlichen und gesundheitlichen Behörden, Partner und alle Sportprojekte haben hart daran gearbeitet, dass der Everest of the Seas in diesem Jahr läuft und dass der Vendée Globe seinen beliebten Charakter bewahrt. “

Christelle Morançais

Präsidentin der Region Pays de la Loire:

„Die Region Pays de la Loire ist stolz darauf, ein historischer Partner in diesem einzigartigen menschlichen Abenteuer zu sein. Diese legendäre Rasse ist ein wesentlicher Bestandteil der Identität der Region: entschlossen modern, innovativ und erfüllt von den ewigen Werten von Wagemut, Mut und Freiheit. In dieser einzigartigen Ausgabe 2020 werden am 8. November 33 Solosegler die Gewässer des Pays de la Loire verlassen. Sie werden zurückkehren, reicher von einem sensationellen intimen Abenteuer, das sie seit zwei oder drei Monaten teilen können. Ich habe einen besonderen Gedanken für die sechs Frauen, die den Start übernehmen werden, und für die sechs Skipper und Boote, die die Unternehmensfarben Pays de la Loire auf der ganzen Welt tragen werden. “

Patricia Brochard

Co-Präsidentin von Sodebo, offizielle Partnerin der Vendée Globe 2020:

„Diese neunte Ausgabe wird dank der Energie und der Zusammenarbeit aller stattfinden, und ich möchte den wirtschaftlichen Unterstützern, allen Institutionen, Partnern und von Kurs-Skipper und ihre Sponsoren. Wir freuen uns alle, die Veranstaltung heute zu starten und diese außergewöhnlichen Geschichten dieser Segler, die in drei Wochen zu ihrem Solo-Rennen um die Welt aufbrechen werden, mit der Öffentlichkeit teilen zu können. Diese Ausgabe wird sich zwangsläufig von den vorherigen unterscheiden, aber sie ist ein starkes und positives Symbol, das uns verpflichtet, trotz der Stürme weiterhin gemeinsam voranzukommen. “

Yannick Moreau

Bürgermeister von Les Sables d’Olonne, Präsident der Communauté d’Agglomération des Sables d’Olonne:

“Dieses beliebte Vendée Globe-Festival beginnt heute hier in Les Sables d’Olonne und dauert bis zum Tag der Abreise. 8. November Sie können sich vorstellen, wie stolz unser Volk von Les Sables d’Olonne zum 9. Mal das legendärste Segelrennen begrüßt! Seit mehreren Monaten sind die Organisation und die Dienste der Stadt und die Agglomeration von Sables d ‘Olonne hat eine beträchtliche Verantwortung gezeigt, die sich für die Region Les Sables und das Start Village bestmöglich entwickelt hat, um Besucher im Rahmen der Einschränkungen bei der Ausrichtung öffentlicher Veranstaltungen sicher zu betreiben und willkommen zu heißen. Dank der Bemühungen aller, die gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen zu respektieren, Wir organisieren weiterhin den Starttag. “

Ari Huusela

(FIN, STARK):

„Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist seit 20 Jahren mein Traum. Ich war seit 1996 hier, um fünf Starts zu sehen, und jetzt bin ich endlich mit meiner eigenen IMOCA hier und bin wirklich glücklich. “

Kojiro Shiraishi

(JPN, DMG Mori):

„Ich habe mich bis heute darauf gefreut, alle hier in Les Sables d’Olonne begrüßen zu können. Dies ist das erste Mal, dass ich die Gelegenheit hatte, ein neues Boot zu bauen, und ich dachte nicht, dass es so schwer sein würde, damit hierher zu kommen, aber hier bin ich sehr zufrieden mit dem Boot. Heute scheint die Startlinie nahe zu sein. Und diesmal muss ich fertig werden. Wir sind noch früh mit diesem neuen Boot und ich bin mir bewusst, dass es mehr als ein Jahr dauert, um es als wirklich gutes Boot zu haben, aber ich bin froh, hier zu sein. “

Pip Hare

(GBR, Medallia):

„Ich bin überwältigt, hier zu sein. Schauen Sie, wer um mich herum ist, es ist erstaunlich, von diesen Seeleuten und ihren Booten umgeben zu sein. Ich habe anscheinend mein Bild an der Seite eines Gebäudes und habe Bilder von mir in Bars gesehen, also fühlt es sich jetzt sehr real an. Aber in den letzten Wochen habe ich mich nicht mehr darauf konzentriert, heute hierher zu kommen, sondern an der Startlinie zu sein und mehr darüber nachzudenken, das Rennen zu beenden. Das ist beängstigend, weil Sie plötzlich den Start geschafft haben und jetzt den Start beenden müssen Rennen und das bringt eine Menge neuen Stress. Ich möchte so viel beenden. Aber Sie sehen sich die Realität und die Statistiken an und es ist schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber heute ist ein Tag, um es zu genießen. Vor allem heute war es schön, Didac Costa zu treffen, gegen den ich 2011 im Mini gefahren bin, und ich habe ihn um 40 Minuten geschlagen, also habe ich ihm noch keine neue Herausforderung gestellt! “

Fabrice Amedeo

(Newrest – Art & Fenêtres)

“Ich habe drei Ziele: diesen wunderschönen Vendée Globe zu fahren, der verspricht, sehr offen zu sein, dieses Abenteuer weit zu teilen, da ich ein ehemaliger Journalist bin, und eine ozeanografische Mission zu erfüllen, seit ich einen Sensor habe Informationen über den Ozean an die wissenschaftliche Gemeinschaft weiterzuleiten, die meinem Projekt folgt “.

Jérémie Beyou (Charal): “Dies ist meine vierte Teilnahme an der Vendée Globe. Ich habe fast das Gefühl, in meine kleinen Gewohnheiten in Les Sables d’Olonne zurückzukehren. Aber es ist immer außergewöhnlich, hier am Ponton von Port Olona zu sein.” Es ist ein Privileg für mich, für mein Team, mit dem wir in den kommenden Tagen dieses großartige Dorf genießen werden. “

Sam Davies

(GBR, Initiatives-Cœur):

„Ich freue mich sehr, hier zu sein und von diesen großartigen Booten umgeben zu sein. Ich bin bereit so ziemlich zu gehen. Ich habe das Glück, mit einem Projekt hier zu sein, das ich seit der letzten Vendée Globe vorbereitet habe, so dass es sich lange anfühlt, aber ich war in jeder Phase der Entwicklung dieses Bootes involviert. Es gab viele Kilometer zu trainieren, aber jetzt weiß ich es genau und ich bin glücklich, hier zu sein, nicht nur mit einem wettbewerbsorientierten Projekt, sondern einem, das eine Wohltätigkeitsorganisation unterstützt. Ich habe zwei große Ziele und darauf bin ich wirklich stolz. “

Damien Seguin

(Groupe Apicil):

„Vor fünfzehn Jahren wurde mir wegen meiner Behinderung der Zugang zu Hochseerennen verweigert. Heute bin ich hier mit meinem Boot auf dem Dock am berühmten Ponton Les Sables d’Olonne. Das heißt also, wenn die Dinge gut gelaufen sind. Mit meinem robusten Boot bin ich bereit für dieses große Abenteuer! “