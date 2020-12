Rate this post

Wichtige Punkte: Volles Regime des Südlichen Ozeans auf der Seekarte, schnelle Fahrten zu den Kerguelens Dalin endlich in den vierziger Graden Thomson und Ruyant trotz Reparaturen voll motiviert Nur noch zwei Skipper auf der Nordhalbkugel

Zur gleichen Zeit, als Alex Thomson heute Morgen euphorisch ankündigte, dass “der BOSS zurück ist”, nachdem der britische Skipper vier Tage und Nächte lang strukturelle Reparaturen an der Innenseite des Bogens von HUGO BOSS, seinem französischen Rivalen, dem zweitplatzierten Thomas Ruyant und seinem durchgeführt hatte Das Team entscheidet, was mit der beschädigten Anschlussfolie auf seinem LinkedOut geschehen soll. Obwohl ihre jeweiligen Herausforderungen, den Vendée Globe zu gewinnen, momentan gefährdet sind, bleiben beide Skipper hoch motiviert.

Die Gefahr, die beschädigte Folie so zu belassen, besteht darin, dass sie abbricht und Kollateralschäden am Rumpf seiner IMOCA oder an den Stützstangen des Auslegers verursacht. Laurent Bourguès, technischer Direktor von Ruyants TR Racing, hat eine Task Force-Gruppe zusammengestellt, die sich aus Designern, Ingenieuren und Bauherren zusammensetzt, die an der Herstellung der V2-Folie der zweiten Generation von LinkedOut mitgearbeitet haben. So arbeitet Designer Guillaume Verdier mit Antoine Koch, dem Folienspezialisten François Pernelle, dem Leiter des Konstruktionsbüros von TR Racing, und dem Schiffsdesigningenieur Hervé Penfornis zusammen. Dieses Brain Trust ist verantwortlich für die nächsten Schritte für Skipper Thomas Ruyant, der 120 Meilen hinter dem Anführer liegt und immer noch in der Flucht vor den leichten Winden des Südatlantikhochs ist.

„Zuerst müssen wir die Struktur der beschädigten Folie genau bewerten“, erklärt Laurent Bourguès. „Guillaume Verdier führt alle Berechnungen durch, um den Grad der Spannungssicherheit für eine Folie zu bestimmen, deren Wellenstruktur beeinträchtigt ist. Und deshalb müssen wir in den nächsten Stunden das akzeptable Risiko ermitteln, um an einer Folie festzuhalten, die jetzt unbrauchbar ist. Thomas hat es so weit zurückgezogen, wie es hereinkommt, aber in bestimmten Fersenwinkeln, die an Steuerbord reichen, zieht sich ein Teil der Folie im Wasser und ist daher erheblichen Belastungen ausgesetzt, insbesondere bei hoher Geschwindigkeit. Im Falle eines Bruchs sorgen wir uns dann um Kollateralschäden in Höhe der Spurstange des Auslegers. Wenn uns dieses Risiko zu groß erscheint, muss Thomas die Folie abschneiden. Er hat alle Werkzeuge dazu. Es liegt an uns, zu empfehlen, wo es entweder an der breitesten Stelle, bündig mit dem Rumpf oder näher an der Spitze geschnitten werden soll. Wir sprechen mit anderen Teams, die diese Art von Schaden erlitten haben, damit wir Thomas sehr schnell alle Antworten geben können. “”

Sein Team sagt, Ruyant sei voll und ganz darauf vorbereitet, sein Rennen mit nur einer einzigen Folie fortzusetzen. Sie sagten heute: „Seine Entschlossenheit, sehr gut abzuschneiden, ist völlig intakt. Er weiß, dass statistisch gesehen seine Steuerbordfolie wichtiger ist als die Backbordseite. Auch ohne Folie ist sein LinkedOut sehr leistungsstark. Insbesondere sein Vorschaltgerät kann trotz des Verlusts der Folie die gesamte Leistung liefern, die für die Leistung an Steuerbord erforderlich ist. Er wird das Boot wieder lernen, mit der Neigung des Kiels und seinen Segelkombinationen spielen, um im Herzen der Vendée Globe-Action zu bleiben. “Thomson ist nach vier Tagen Reparatur wieder mitten im Geschehen. Er ist heute Nachmittag auf dem achten Platz und mitten in einem gut etablierten Rudel von Booten, umkreist die Westseite des Hochdrucksystems und kämpft darum, Meilen auf Sébastien Simon (ARKEA PAPREC) in seinem Osten und Sam Davies und zu ziehen Louis Burton, der schneller ist als er im Westen, wo es mehr Brise gibt. Der Brite Davies und der in Saint Malo ansässige Burton – dessen Vater Waliser ist – sind jetzt gut positioniert, um zuerst die sich schnell bewegenden Wettersysteme in Richtung Osten zu erfassen. Fast die gesamte Spitzengruppe scheint endgültig von den Fängen des südatlantischen Hochdrucks und den leichten Winden befreit zu sein, die den Fortschritt seit Montag geplagt haben. In ein paar Stunden sollten sie endlich klar sein und 25-30 kt gegen den Wind haben. “In sechs Stunden werden die Segler morgen gegen Mittag eine völlige Veränderung der Bedingungen auf der Vorderseite eines Tiefs erleben”, erklärt Christian Dumard, Wettervorhersager für die Vendée Globe. “Es werden große Meilen gemacht, vorausgesetzt, Sie bleiben vorne, um mit hoher Geschwindigkeit bis zu den Kerguelens geschoben zu werden.” Sébastien Simon sagte: „Sie müssen konzentriert bleiben, um nichts zu verpassen, sonst verpassen Sie den Zug. Es wird ein sehr wichtiger Moment sein. ” Mit mehr als 120 Meilen in der Hand über den kompromittierten Ruyant wird Charlie Dalin auf APIVIA der erste sein, der auf den Breitengrad der Roaring 40s segelt. Er wird heute Abend 40 ° Süd überqueren. Stephane Le Diraison, Skipper von Time for Oceans, hat in den letzten vier Tagen bei instabilen südöstlichen Passatwinden Druck gemacht und seine Belohnung beträgt 160 Meilen, die er auf La Fabrique des Schweizer Skippers Alan Roura zurückgewonnen hat. Beide sind Rennsport 2007 Finot-Conq Designs Retro mit Folien ausgestattet. Das Boot von Le Diraison begann sein Leben als HUGO BOSS und hat noch keinen Vendée Globe in drei aufeinanderfolgenden Starts als HUGO BOSS, Energa und letztes Mal mit Le Diraison als Compagnie du Lit, Boulogne-Billancourt fertiggestellt. Rouras Boot war im Rennen 2008/09 als BritAir Zweiter und wurde 2016 in den Händen von Bertrand de Broc als erster aufgegeben.

Le Diraison, der sich nach einem Mastbruch bei der letzten Ausgabe des Rennens nach Australien zurückziehen musste, war heute in hervorragender Form und lächelte. “Ich bin froh zu sehen, dass ich es geschafft habe, die vor mir und Ich habe mich in der Spitzengruppe ungefähr 100 Meilen erholt. Ja, das ist eine gute Belastung für mich. Das motiviert mich, ich möchte unbedingt im gleichen Wettersystem bleiben wie die vor mir, also dürfen wir jetzt nicht aufgeben ..Ich muss alle Chancen nutzen, die mir in den Weg kommen. “

Trotz wichtiger Reparaturen an ihrem Pushpit ist es Isabelle Joschke (MACSF) in den letzten 4 Stunden gelungen, mit durchschnittlich über 16 Knoten auf der Strecke zu bleiben. Schließlich gibt es auf der Nordhalbkugel nur noch zwei IMOCAs: die 2020-Schwesternschiffe DMG Mori Global One und Charal, die in die Flaute eintreten.Ich habe nicht viel geschlafen, was mit diesem instabilen und unregelmäßigen Wind. Ich fand es wichtig, schnell zu segeln. Und ich hatte tatsächlich gut vor der Nacht geschlafen, damit ich versuchen konnte, schnell zu gehen. Ich hoffe, dass sich die Bedingungen stabilisieren, damit ich mich etwas ausruhen kann. Die Tatsache, dass ich nur den Kompassmodus zum Einstellen meines Autopiloten habe, gibt mir nicht viel Zeit zum Ausruhen. Ich muss die ganze Zeit auf meine Segel schauen, um zu sehen, ob sie im richtigen Winkel sind, denn wenn ich gegen den Wind segle, gibt mir die (freie, schwache) Windfahne keine Informationen. Ich bin hier blind und habe es nie stärker gespürt als bei einer vollen 360 ° letzte Nacht. Ich fühle mich in dieser leichten Luft nicht sehr wohl, ich würde es vorziehen, das Boot zu “segeln” und schneller zu fahren, es ist aufregender! Heute sieht es so aus, als würde es noch komplizierter werden, da es noch leichter werden sollte. Ich werde mich mit dem Hochdrucksystem befassen müssen … Aber sobald ich südlich davon bin, werde ich die südliche Depression erreichen und in der Lage sein, das Tempo zu beschleunigen. Die Depression wird uns zweifellos ziemlich weit bringen, vielleicht sogar bis zu den Kerguelen-Inseln. Ich muss wachsam bleiben, um es nicht zu verpassen, was wirklich wichtig ist, denn wenn ich das tue, werde ich von einem Hochdrucksystem getroffen, das mich wirklich verlangsamt. Ich bin ein wenig frustriert: Ich war in meiner Strategie ziemlich konservativ: Sam (Davies) und Louis (Burton) haben es geschafft. Die Gruppe im Westen wird vor mir vorbeikommen, aber ich hoffe, in der Ostgruppe vorne zu sein. Und ich hoffe, in dieser Gruppe zu bleiben. Es bietet einige Herausforderungen und sie machen gute Geschwindigkeit. Ich werde das Boot weiter bewegen müssen, wie ich es bereits getan habe: Es ist ein Boot, das sehr schnell fahren kann.

Der Süden? Ich habe mir die Bedingungen angesehen, es sieht nicht so aus, als ob zunächst viel los ist. Wir werden sehen, was passiert, wenn die Vorderseite der Depression uns einholt. Dann wird sie wahrscheinlich stärker sein. Ich bin unter diesen Bedingungen noch nie gesegelt. Sobald ich in ihnen bin, wird es ziemlich schnell bis zu den Kerguelen-Inseln gehen. Ich muss so lange wie möglich bei dieser Depression bleiben … und zweifellos sehr müde sein. Ich nutzte die Gelegenheit, um das Boot zu überprüfen, und alles scheint in Ordnung zu sein. Ich habe jedoch nicht viel Hoffnung auf meine Windindikatoren: Ich denke, es ist vorbei für sie … Ich könnte wieder den Mast hochgehen … aber wofür? Ich weiß nicht, das Risiko ist zu groß, für keine wirklichen Gewinne. Ich ärgere mich über den Schaden, der mich benachteiligt, aber der Rest des Bootes ist in Ordnung. Ich konnte das St. Helena-Hoch ohne den Windex erreichen, damit ich weiß, dass ich schnell fahren kann, obwohl ich es nicht habe … Es wird natürlich einige schwierige Momente geben, aber ich werde mich darum kümmern. Jeder hat seine eigenen Probleme: Diese Windfahne gehört mir. Ich fange an diesem 19. Tag auf See stark an. Ich habe die Zeit nicht wirklich gesehen. Ich vermisse meine Lieben sehr, aber es gibt immer Dinge zu tun, die mich beschäftigen. An Bord nehme ich mir Zeit, um ein Buch zu lesen, einen Film anzusehen und zu schlafen. Ich mache das Beste daraus, da ich in den nächsten Tagen weniger Möglichkeiten dazu habe! “

– Sébastien Simon, ARKEA PAPREC