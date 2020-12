Rate this post

Wichtige Punkte :

Thomson in Kapstadt, Seb Simon ETA an diesem Wochenende

Führer in typisch großen südlichen Bedingungen

Dalin solide, vorne metronomisch

Jede Ausgabe der Vendée Globe in Kapstadt, Südafrika, bietet betroffenen Solo-Rennfahrern den letzten sicheren Hafen, um sich zurückzuziehen, ihr geistiges Gleichgewicht wiederherzustellen, darüber nachzudenken, was hätte sein sollen, und die Sicherheit von Terra Firma nach der Pflege eines Verletzten zu genießen IMOCA zum Port. Nach fast sieben Tagen und 1.800 Meilen, seit er bekannt gab, dass seine Hoffnungen auf den Gewinn der Vendée Globe 2020 durch ein kaputtes Steuerbordruder beendet worden waren, kam Alex Thomson heute Morgen in Kapstadt an. Er wird am Wochenende von dem jungen Vendéen-Skipper Sébastien Simon begleitet, der ebenfalls bekannt gab, dass er das Rennen wegen einer Beschädigung seines Steuerbordfoliengehäuses und seiner Folie auf dem von Juan K entworfenen ARKEA PAPREC aufgeben musste. Von den 33 IMOCAs, die das Rennen gestartet haben, haben vier offiziell aufgegeben, CORUM L’Épargne, PRB, HUGO BOSS und ARKEA PAPREC. Thomson sagte: "Ich bin immer noch damit einverstanden, was passiert ist, und ich bin offensichtlich zutiefst am Boden zerstört, dass das Rennen auf diese Weise für uns beendet wurde."

Aber wie ich bereits sagte, finden wir in unseren schwierigsten Momenten unsere größte Stärke. Jetzt müssen wir uns aufrichten und vorwärts gehen, und ich bin mir sicher, dass wir das gemeinsam als Team schaffen können. In der letzten Woche wurden wir daran erinnert, wie schwierig dieses Rennen ist. Ich habe es immer wieder gesagt, aber es gibt wirklich keine sportliche Herausforderung auf der Welt, die so hart ist wie die Vendée Globe. Ich bewundere jeden Skipper, der dieses Rennen bestreitet. Meine Gedanken richten sich an diejenigen, deren Rennen wie wir abgebrochen wurden. Und ich wünsche den verbleibenden Skippern eine sichere Passage und ein gutes Rennen. Ich werde genau hinschauen. " Der britische Skipper wurde Anfang Dezember zuvor nach Kapstadt gezwungen. Seine erste Vendée Globe endete mit seiner Pensionierung am 7. Dezember 2004, nachdem ein Bereich seines Kutschendachs um den Mast aufgrund eines strukturellen Problems nachgegeben hatte. Und 2006 kamen er und Mike Golding am 3. Dezember 2006 in Kapstadt an, nachdem Golding Thomson dramatisch von seiner IMOCA im Südpolarmeer gerettet hatte, nachdem er sie verlassen musste, weil sein Kiel versagt hatte. Goldings Mast brach nicht lange nach der Rettung und das Paar musste 1000 Meilen nach Norden unter der Jury segeln.

Der Brite Sam Davies macht unter reduzierten Segeln stetige Fortschritte nach Norden und pflegt seine beschädigten Initiatives Coeur zurück in geschützte Gewässer. Heute Nachmittag war er ungefähr 80 Meilen südlich von Kapstadt. Nach dem besten Schlaf seit sie auf ein schwimmendes Objekt gestoßen war, das die Struktur um ihren Kiel beschädigt hat, gab Davies zu, dass die Emotionen plötzlich freigesetzt wurden, als sie auf ihrer Route von einem Albatros begleitet wurde: „Die Sonne kam auch heraus, was hilft, die Schmerzen zu lindern und Schmerzen - ich ging und saß draußen in der warmen Sonne. Und dann befand ich mich plötzlich in Tränenfluten - und das ist ein bisschen komisch für mich, der ich nie weine, mit all diesen Emotionen umzugehen. Ich war mir nicht einmal sicher, warum ich geweint habe - ob es Traurigkeit für mein Boot und meinen Platz in diesem Rennen war oder Erleichterung, dass mein Boot und ich in Sicherheit sind? Oder eine Mischung aus all diesen Emotionen? Ich hatte immer das Gefühl, dass es dumm ist zu weinen, wenn Sie alleine auf Ihrem Boot sind - niemand wird Ihnen helfen oder Sie umarmen oder Sie beruhigen, so dass es so ziemlich Zeit- und Energieverschwendung ist. Aber in diesem Moment hatte ich keine Kontrolle über diese Emotionen. Ich lehnte mich auf das Kutschendach und schaute hinaus und genau dort, ganz nah, ungewöhnlich nah, war der schönste Albatros, den ich je gesehen habe und der lautlos und langsam vorbeigleitete. Er war so nah. Normalerweise halten die Albatrosse Abstand, aber das war anders, als könnte er meine Emotionen spüren und wollte helfen. Er blieb in der Nähe und zeigte mir einen wundervollen mühelosen Flug, der eine willkommene Ablenkung war. Sie sagen, dass Albatrosse die Seelen von Seeleuten der Vergangenheit haben, und das kann ich gut glauben. Ich fühle mich von diesen erstaunlichen Kreaturen in Sicherheit gebracht und bin dankbar für ihre Sorge! “ In der Zwischenzeit, gestern Abend, überquerte Romain Attanasio (Pure-Best Western), Davies 'Partner, nervös genau dieselbe Zone, in der sie vor zwei Tagen ihre Kollision hatte und in der er vor vier Jahren etwas traf, das sein Ruder beschädigte und das er reparieren musste Anker vor Port Elizabeth.

„Ich bin voll in der Zone, in der Sam und Seb ihre OFNIs getroffen haben, und es ist genau das gleiche Gebiet wie vor vier Jahren, der gleiche Ort, der gleiche Breitengrad, der gleiche Längengrad wie in der Agulhas-Strömung, es gibt alle möglichen Dinge Das Wasser, Objekte, es ist eine Zone, die ein bisschen kritisch ist. Ich erreiche ein ziemlich großes Meer und bin daher in höchster Alarmbereitschaft. Ich habe OSCAR so weit wie möglich im Auge, dieses Kamerasystem, das die Route überwacht. Im Wasser kann man an der Oberfläche nicht viel sehen. Das alles ist also nicht einfach. “ sagte Attanasio. Die Bedingungen für die Flottenführer, die nach dem Passieren der Ecke der Ausschlusszone der Antarktis in Kürze mehr nach Südosten ausrichten können, sind nach wie vor anspruchsvoll. Unter der Führung von Charlie Dalin (Apivia) und Louis Burton, der jetzt nur 140 Meilen hinter Bureau Vallée liegt, haben alle immer noch Probleme, eine gute Durchschnittsgeschwindigkeit in der typisch großen See und bei böigem Wind zu erreichen. Ein zweiter, tieferer Niederdruck wird nächste Woche kombiniert, um sehr Testbedingungen zu schaffen, bei denen die Führer höchstwahrscheinlich ihre Route ändern werden, um dies zu vermeiden. Die Top Ten enthalten jetzt eine faszinierende Mischung aus Solo-Rennfahrern, von denen sechs zum ersten Mal im „großen Süden“ fahren, Charlie Dalin, Yannick Bestaven, Damien Seguin und Benjamin Dutreux. Isabelle Joschke und Giancarlo Pedote und noch drei nicht folierende Boote, die von Seguin, Dutreux und Jean Le Cam.

Louis Burtons Angriffstruppe scheint unerbittlich zu sein. Seine Frau Servane bemerkte heute im englischen Programm Vendée Live: „Louis überrascht mich immer wieder, aber er hat einen stählernen Geist. Als er nach Süden ging, fragte er mich: "Wirst du mich immer noch lieben, wenn ich es vermassle?

After two days of sailing ahead of the front, it seems to have passed now and now that the wind is changing and giving me a chance to relax. It’s a good start for the Roaring Forties, the boat is going fast. I trust it despite the sudden movements, the waves passing over it and the thousands of other noises that one hopes are nothing serious.

It’s been an incredible feeling to go from “summer” sailing to this wet environment, with little visibility and cold (although not so much for now). The tension on doing those first surfs is easing because everything is fine, I can go fast knowing that all is good on the boat. It’s a luxury and you have to take advantage of it!

It was a good start to this South Sea passage, which should last at least 4 weeks. Let’s see!”

Didac Costa / One Planet One Ocean