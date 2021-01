Das Finale des Vendee Globe in Höhe von 5000 Meilen

Rate this post

Wichtige Punkte: Strategischer Kampf um die Passatwinde, Komplizierte Stunden für Isabelle Joschke (MACSF), Boissières, Roura, Beyou, Hare bald am Kap Horn

Jeder von vier oder fünf Skippern kann dieses Rennen noch gewinnen. “ Warnte Jean Pierre Dick heute Nachmittag in der französischen Vendée Globe Live Show. Mit weniger als 5000 Meilen bis zur Ziellinie passieren die Führenden Itajai in Südbrasilien, dem Zielhafen des Transat Jacques Vabre, und verfolgen damit einen mittlerweile bekannten Aufstieg nach Frankreich, den viele letztes Jahr nach dem Ende alleine segelten des Zweihandrennens nach Brasilien. Aber nachdem die Verfolgungsgruppe Yannick Bestavens Vorsprung auf 226 Seemeilen und fünf Skipper mit 345 Seemeilen untergraben hat, sind die nächsten 48 Stunden – und die Passage der Kaltfront bei Cabo Frio durch Rio – und strategische Entscheidungen, um zum Osterhandel zu gelangen Winde werden entscheidend sein. Auf dem zweiten Platz, 224 Meilen hinter Beataven, erklärte Charlie Dalin: „Ich bin froh, dass ich die Lücke so sehr geschlossen habe. Aber das Gummiband sollte sich wieder zusammendrücken, bis zur Kaltfront bei Cabo Frio, die vor uns liegt. Die Passagen in diesem Kaltfrontwechsel variieren von Modell zu Modell, es ist nicht einfach, die richtige Route zu finden. Es wird der Schlüsselmoment sein, die letzte Hürde vor den Passatwinden. es ist alles in bewegung, es wird möglichkeiten geben, die sich je nach modell öffnen und schließen. Da Sie nicht von Ost nach West teleportieren können, müssen Sie früh genug Entscheidungen treffen, was es schwierig macht. Diese Front wird die Karten auf die eine oder andere Weise neu verteilen. Jeder wird seine Ost / West-Position haben, mit der er bis zur Flaute spielen muss. Dies ist das letzte große strategische Hindernis (bis zur Flaute), bei dem jeder seine Linie segeln wird. “

Isabelle Joschke versucht, MACSF mit schwingendem Kiel in Sicherheit zu bringen Isabelle Joschke kämpft immer noch mit ihrem Kielschwung durch große Winde und Meere und versucht, sich aus dem fiesen Unterdruck zu befreien, der der vorübergehenden Kielfixierung, die eingerichtet wurde, um ihren Kiel in der Mitte zu halten, nachdem ihr Widder vor einer Woche versagt hatte, einen letzten Schlag versetzte . Sie hatte heute noch 30 Knoten, schickte aber ein bewegendes Video mit den Worten: „Ich bin bitter enttäuscht und so traurig, diesen Kurs nicht beenden zu können. Aber ich bin stolz. Stolz darauf, so weit zu segeln und stolz auf mein Rennen. Stolz, die drei Umhänge abgerundet zu haben. Und um gezeigt zu haben, dass wir mit MACSF alle präsent sind und eine Kraft, mit der man rechnen muss. Das können sie uns nicht nehmen. ” tapfer erklärt Der deutsch-französische Skipper, der im Südatlantik auf dem 11. Platz gelegen hatte, nachdem er tatsächlich mehr als 21.000 Meilen auf dem Wasser gesegelt war und weniger als 5.700 Meilen zum Segeln hatte. Sie erklärte: „Dies ist im Moment nicht die einfachste Sache. Ich segle unter ziemlich rauen Bedingungen mit ziemlich schwerer See. Es muss eine Dünung von 5 m und zwischen Kraft 7-9 Beaufort sein. Ein bisschen wie die Bedingungen, als ich Kap Hoorn umrundete. Ich habe die Nacht damit verbracht, das Boot zu retten, da Wasser eindringt. Ich stieg aus und pumpte. Ich habe es geschafft, den Wasserfluss einzudämmen. Jetzt ist das Wichtigste, zu einem Hafen und zur Sicherheit zu gelangen und mich in Sicherheit zu bringen. Ich bin sehr traurig, in den Ruhestand gehen zu müssen. Ich denke, die Vendée Globe war grausam für mich. “

Der technische Direktor des MACSF-Teams, Alain Gautier, fasste zusammen: „Vor einigen Tagen hatte Isabelle ein Problem mit ihrem Hydraulikzylinder, mit dem der Kiel von einer Seite zur anderen gekippt werden kann. Wenn es also ein Problem gibt, hatten wir einen Zylinder, der erlaubte uns Ihnen, den Kiel in der Mittelachse zu blockieren. Wir haben eine Form eines falschen Zylinders eingerichtet, mit dem Sie den Kiel in der Mittelachse blockiert halten können, damit Sie weiter segeln können. Dies ist fehlgeschlagen. “ Bis zum magischen Punkt und darüber hinaus… .. Laut JP Dick – Vierter im Jahr 2016 und 2012 und Sechster im Jahr 2004 – geht es bei der Schlacht im Südatlantik darum, den „magischen Punkt“ zu erreichen, an dem sich die Skipper auf Steuerbord setzen und den zügigen Aufstieg im Handel beschleunigen können Winde zu den Doldrums. Bei den ersten fünf geht es darum, die besten Übergänge zwischen den kleinen Wettersystemen zu finden und die ruhigen Gegenden zu meiden.

Yannick Bestaven hat gesehen, wie sich seine Verluste stabilisiert haben, und er wird als Erster in den Kaltfrontübergang eintreten, wenn jede führende Meile das Doppelte wert ist, wenn es darum geht, die Passatwinde zu berühren, die sich allmählich verstärken werden. Hinter ihm werden ihn vier Skipper (Dalin, Seguin, Ruyant und Burton), die in den nächsten 24 Stunden noch enger gruppieren werden, unter echten Druck setzen. Und so wird die Vendée Globe von hier nach Les Sables d’Olonne, wo der Gewinner ab dem 29. Januar erwartet wird, elektrisieren.

Zum Horn und darüber hinaus… .. Morgen Montag beginnt eine großartige neue Woche für Arnaud Boissières, Alan Roura, Jérémie Beyou und Pip Hare. Die vier Skipper werden Kap Hoorn erreichen, um eine sehr schwere Zeit im gesamten Südpazifik zu beenden. Es wird weiterhin erwartet, dass die Bedingungen für die Annäherung an das mythische Kap bei eiskaltem Südwind schwierig sind. Für diese Gruppe von vier IMOCAs wird erwartet, dass das raue Wetter fast bis zu den Falklandinseln reicht.

Boissières, „Cali“, der zum vierten Mal am Horn vorbeikommt, sagte heute: „Ich werde glücklich sein, diesen Pazifik zu verlassen! Aber ich weiß, dass das Horn noch ein langer Weg bis zum Ziel ist. Wir sind nach dem Kurs immer noch im Süden. Wir müssen weiterhin vorsichtig sein und wachsam bleiben. “