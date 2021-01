DALIN Zweiter am Kap Horn !

5 / 5 ( 1 vote )

Wichtige Punkte : Dalin bereit, den Kampf nach Bestaven zu führen Nächste zwei Boote Montagmorgen, Seguin oder Ruyant? Dalin feiert seine extreme Befreiung und feiert mit mehr Segeln

Charlie Dalin (Apivia) war der zweite Skipper der Vendée Globe, der am frühen Sonntagmorgen um 04:39 Uhr Kap Hoorn umrundete. Der 36-jährige französische Skipper, der aus Le Havre stammt und viel näher kam als der Anführer Yannick Bestaven (Maître Coq IV), absolvierte 14 Stunden und 56 Minuten früher. Er kämpfte sich mit 30-35 Knoten Wind auf seinem von Verdier entworfenen IMOCA Dalin nach Norden und lag nur sechs Meilen vor Kap Hoorn, während der Dunkelheit. Aber der erste Timer im “großen Süden” – wie gestern Bestaven – beendete seine Initiation als Cape Horner, indem er den Bewahrer des einsamen Leuchtturms am Ende der Welt anrief und seinen Dank und seine Grüße weitergab, während er das leise genoss intensive Erleichterung, die befriedigenden Momente der Befreiung in den “heimischen” Atlantik. Dalin klang ein wenig bedauernd. Dass er an zwei der drei Great Capes des Rennens und nicht am dritten geführt hatte, widerspricht dem Verstand seines methodischen, empirischen Mathematikers – seinem Ideal, den Satz zu vervollständigen.

Aber wenn überhaupt, wird es Dalins Wunsch, sich wieder mit Bestaven zu arrangieren, während des Aufstiegs auf den Atlantik, der genauso kompliziert zu sein scheint – Big-Picture-Strategie und Small-Time-Taktik – wie der Abstieg aus die Saint Helena hoch in den Roaring Forties vor fünf langen Wochen. “Es ist nur Glückseligkeit. Ein toller Moment. Ich bin auch froh, dass wir nicht mehr die großen Meere haben, die seit mehreren Tagen bei uns sind “, sagte Dalin, der sich selbst als„ Perfektionist und Optimalist “bezeichnete, jemand, der immer das Beste tun wird, was ich kann, mit dem, was ich habe startete sein erstes Rennen um die Welt in Les Sables d’Olonne. Dalin musste sich mit einem kompromittierten Portfolienlager auseinandersetzen, das ihn veranlasste, die Führung am 16. Dezember an Bestaven abzutreten, obwohl er die Führung am Weihnachtstag vorübergehend wieder hatte. Bestaven, der auf einen östlicheren Weg zur Ostseite eines Hochdruckgebäudes drängt, sprudelte fast, als er seine Erleichterung in den Stunden seit Kap Hoorn wiedererlebte. „In meinem Leben als Seemann war das der größte Sturm, den ich je gesehen habe. Verrückte Meere, wie ich sie noch nie gesehen habe, und Böen von 60 Knoten. Es ist jetzt eine große Erleichterung, weil es so schwer war. ” Bestaven sah heute im French Live ausgelaugt aus. “Als ich in die Ruhe kam, wurde ich für sechs total geschlagen, ich war wirklich erschöpft.”

Dalin, der heute auch im Live sprach, lächelte breit: „Ich habe gefeiert, indem ich mehr Segel gesetzt habe (lacht). Ich kam in der Nähe der Inseln vorbei, die Felsen zweifellos, es war das erste Land, das ich seit den Inseln von Trinidad gesehen hatte. Ich hatte vergessen, dass es nach so vielen Tagen existierte. Der Festlandsockel war parallel zur Dünung und zum Wind, so dass ich keinen Unterschied im Seegang bemerkte. Andererseits musste ich ein bisschen vor der Küste landen, damit ich nicht im Windschatten landete. “ Über den Regimewechsel, Dalin: „Jean Luc Bernot sagt uns immer, dass wir unseren Modus nach Kap Hoorn ändern müssen, das werde ich tun. Es ist gut, wieder im Atlantik zu sein. Ich bin froh, mit dem Pazifik fertig zu sein. Es ist eine neue Phase des Rennens. Ich arbeite jetzt seit ein paar Tagen an der Strategie für den Aufstieg, da ist einiges los. “ Ein komplizierter Südatlantik … wieder! Jetzt geht es bei der Strategie für den Aufstieg zurück zum Äquator darum, langfristig auszusehen. Die anfänglichen Strategien scheinen zu sehen, dass Bestaven nach Osten geht, um den Osten des Antizyklons zu umgehen, und Dalin versucht, nach Westen zu arbeiten, um die anfängliche Lichtphase früher zu überstehen. Dalin – es sieht so aus, als würde er in Staten Island durch die Le Maire-Straße fahren – wird zunächst gewinnen, aber das tatsächliche Ergebnis wird erst nach zehn Tagen sichtbar, wenn sie endlich wieder zu den Passatwinden des Antizyklons Saint Helena zurückkehren.

Sébastien Josse, Wetterberater der Vendée Globe, erklärt: „Wir sehen, dass dieser Hochdruck nach Osten geht, und deshalb muss Maître Coq für den Osten rechts bleiben, östlich des Hochdrucks, aber er bewegt sich ziemlich schnell, aber er kann enden in diesem Bereich von leichten Winden geparkt. Er muss den hohen Druck bewältigen, aber im Osten bleiben und in zehn Tagen geht es darum, die Passatwinde von Saint Helena zu fangen. Es ist also eine schwierige Aufgabe, eine langfristige Strategie zu entwickeln. “ Er fügt hinzu: „Derzeit liegt noch viel Arbeit vor ihnen, ein Hochdruck, ein Niederdruck und ein Hochdruck, um zu den Passatwinden und darüber hinaus zu den Doldrums zu gelangen. Die nächsten 14 Tage werden für die beiden Führungskräfte eine harte und intensive Arbeit sein. “ Die Gebirgszüge im Süden Chiles erheben sich auf mehr als 3.000 Meter und die Inseln Patagoniens haben Gipfel von fast 1.000 Metern. Im W’ly-Wind kann es sehr viele Bereiche mit leichtem Wind geben, besonders näher am Land. Und obwohl sich die Wettermodellierung hier stark verbessert hat, unterscheidet sich die Realität auf dem Wasser oft von den Modellen. Und wie Dalin heute feststellt, befinden sie sich außerhalb des Big-Ocean-Modus und wieder im Regatta-Modus, von der Aufrechterhaltung eines hohen, sicheren Durchschnitts bis zur Feinabstimmung, weniger Schlaf und mehr Trimmen, um nach jedem geringfügigen Gewinn zu suchen.

An der südamerikanischen Küste nördlich der Falklandinseln entwickelt sich derzeit ein Hochdrucksystem. Es wird sich dann allmählich bis zur AEZ erstrecken und die zweite Gruppe zwingen, es zu überqueren oder einen großen Umweg nach Osten zu machen, aber ohne wirkliche Gewissheit, zusätzlichen Wind zu finden. Christian Dumard, der Wetterspezialist, der mit Josse zusammenarbeitet, bestätigt: „Es gibt zwei Möglichkeiten, dem direkten, kürzesten Weg nach Norden zu folgen und zu versuchen, durch das Hoch zu schieben, bevor es sich zu stark ausdehnt, oder auf der Suche nach Osten zu gehen von mehr Wind, was langfristig die bessere Option ist. “ Thomas Ruyant (Linked Out) und Damien Seguin (Groupe Apicil) sind in ihrem Rennen um den dritten Platz in Kap Hoorn, Seguin, fünf oder sechs Meilen näher am Felsen (Rang 14:00) gleichauf. Mit 195 Seemeilen vor dem Ziel sollte das Paar am Montagmorgen schnell hintereinander abrunden und könnte ein spätes Frühstück im Atlantik in Betracht ziehen…