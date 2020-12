Rate this post

Wichtige Punkte : Das Schlimmste des Sturms ging für Ruyant und Dalin vorbei Goldenes Ticket für Armel Tripon Beyou macht Fortschritte

In der Zwischenzeit liegt das Schlimmste des Indischen Ozeans hinter ihnen, und die Vendée Globe-Führer Charlie Dalin und Thomas Ruyant können eine relativ reibungslose Fahrt zum australischen Kap Leeuwin in Betracht ziehen, das jetzt 1250 Seemeilen oder etwa drei Tage vor Dalin liegt. Dalin, ungefähr 250 Meilen vor ihm und letzte Nacht mehr als 120 Meilen südlich seines nächsten Rivalen Ruyant, erlebte den schlimmsten Sturm im Indischen Ozean. Der Solo-Skipper von Apivia raste unter dreifachem Riff-Main und hatte die meiste Zeit überhaupt kein Vorsegel oder einen winzigen Sturmfock. In den frühen Morgenstunden sah er Böen bis 55 kt und riesige Meere. Die Winde haben sich auf überschaubare 30 kt verringert und die beiden Herzschrittmacher werden eine viel günstigere Brise von 20 bis 25 Knoten im Südwesten haben, um sie zum zweiten der Great Capes der Vendée Globe, Leeuwin, zu bringen.

Ruyant passierte heute Morgen sieben Meilen nördlich der winzigen, abgelegenen Amsterdamer Insel, nachdem er eine Route gefunden hatte, die ihn von der schlimmsten starken Depression fernhielt. „Ich hatte nicht wirklich eine Wahl, Charlie (Dalin) hatte genug Vorsprung, um länger vor dieser Front zu bleiben, aber für mich wäre das zu schwer gewesen. "" Der Skipper von LinkedOut, der 2010 die Route du Rhum in der Klasse 40 gewann, sah einige Stunden mit Böen bis 60 Knoten und musste dann in 40 kt einen schwierigen, aber kontrollierten Halsen machen. "Ich bin froh, dass ich diese letzte große Hürde im Indischen Ozean genommen habe." Er sagte heute: „Natürlich kann immer alles passieren und wir sind gegen nichts immun, aber das sollte das letzte große Wetterphänomen sein, bevor wir in den Pazifik gelangen. "" Im Norden der Kerguelen-Inseln, auf der Westseite dieses gigantischen Niederdrucksystems, das mit 25 Knoten östlich über den Pazifik rast, ist der Wind für die Segler, die dem führenden Duo nachjagen, immer noch stark. Bei 45 ° Süd hat Louis Burton, der südlichste von allen, den 3. Platz vor Yannick Bestaven, Benjamin Dutreux und Boris Herrmann wiedererlangt. Der deutsche Skipper überquerte mit Damien Seguin die Strecken - wie Backcountry-Powder-Skifahrer. In den letzten drei Tagen hat Seguin, Skipper der Groupe APICIL, seine Zeit damit verbracht, elektrische Probleme zu lösen, die Stromausfälle und vor allem das Abschalten seines Autopiloten und Probleme beim Laden des Akkus verursachen. Glücklicherweise scheint die Situation wieder unter Kontrolle zu sein. "Es ist die Größe der Wellen und ihre Richtung, die bestimmen, was Sie tun", gibt Damien Seguin zu. „Man muss so hart arbeiten, um auf sich selbst aufzupassen, sonst wird es unbewohnbar. Sie reduzieren die Segel, nur um essen und trinken zu können. “ Seit fast zehn Tagen ist das Hauptfeld von elf Soloseglern, gefolgt von Romain Attanasio (12.) und Clarisse Cremer (13.), an Bord des südlichen Expresszuges, der viele, viele stressige Momente auf dem Weg hinter sich hat. Fügen Sie die höllischen Geräusche in ihren Booten hinzu, die durch heftige Bewegungen erschüttert wurden. Diese Männer und Frauen haben eine bemerkenswerte Fähigkeit gezeigt, sich an die Situation anzupassen. Sie mussten sich an das Leben in dieser aggressiven Umgebung gewöhnen.

Südlich des afrikanischen Kontinents zahlen drei Skipper unter dem Einfluss eines Niederdrucksystems, das von Madagaskar heruntergezogen ist, einen hohen Preis für den Eintritt in den Indischen Ozean. Stéphane le Diraison (17.), der heute Morgen telefonisch kontaktiert wurde, steckte mitten in der Senke fest, einem Gebiet ohne Wind, aber mit einer Schwellung von 4 m, und riss sich fast die Haare aus. 100 Meilen vor ihm knallte Alan Roura ebenfalls ins Meer, aber bei 25 Knoten Wind und unter Bedingungen, die als unerträglich beschrieben wurden. Mutter Natur ist nicht freundlich zu den Konkurrenten. Aber sie kann ihnen einige Momente atemberaubenden Trostes bieten, wie den Regenbogen nach Maxime Sorels V und B - Mayenne oder die lodernde, rote Morgendämmerung am Horizont für Armel Tripons L’Occitane en Provence. Für einige leben diese goldenen Momente länger in Erinnerung als scheinbar endlose Stürme. Armel Tripon, der zu Beginn des Rennens mit technischen Problemen zu kämpfen hatte und in der zweiten Hälfte der Flotte im Südatlantik landete, scheint endlich das „goldene Ticket“ gewonnen zu haben und weiterhin mit günstigen Winden gesegnet zu sein. Seine Geschwindigkeit und sein Timing waren ideal, um unter einem sich schnell bewegenden Niederdruck entkommen zu können. In den letzten Tagen hat er seinen Verfolgern fast 300 Meilen genommen und wird mindestens die nächsten drei bis vier Tage davon profitieren, wenn er auf dem Rennen fährt Fersen dieses Systems 560 Meilen westlich von Clarisse Crémer und Romain Attanasio.

Für Jérémie Beyou besteht nun die Möglichkeit, mit seinem schnell vereitelten Charal der neuesten Generation endlich in die Flotte einzudringen. Nach dem Neustart neun Tage nach dem Verlassen der Flotte von Les Sables d'Olonne liegt Beyou 130 Meilen hinter dem 27. Platz Sébastien Destremau (Merci) und sollte in den nächsten 24 bis 36 Stunden vorbeikommen.

Thomas Ruyant, LinkedOut: "Es fängt an, ein bisschen besser zu werden, auf jeden Fall weiß ich, dass sich die Bedingungen verbessern, also ist es in diesem Sinne besser, zumindest für die Moral! Die Nacht war ziemlich lebhaft, aber trotzdem bin ich mit meiner zufrieden Auf der Strecke musste ich das Schlimmste des Sturms überstehen, aber dann hatte ich keine große Auswahl in Bezug auf den Kurs. Charlie hatte die Führung und ich musste mich letzte Nacht für ein paar Stunden richtig festhalten, wo ich ungefähr 45 Knoten hatte Windböen mit Böen bis zu 60 Knoten und einer ziemlich rauen und unruhigen See. Also ja, es war ein bisschen haarig, aber es dauerte nicht lange und jetzt habe ich ziemlich überschaubare Bedingungen mit ungefähr 30 Knoten Wind und ein Meer, das immer noch unruhig ist, nicht die langen Wellen. Unter diesen Bedingungen ist es schwierig, schnell zu fahren, aber es ist in Ordnung. Es ist jetzt bequemer, die Wellen sind kurz und sie gehen in die richtige Richtung. Die Depression ist nicht sehr aktiv, es gibt ein paar Wolken, etwas Sonne und es ist schön im Boot, ich kann mich etwas ausruhen, es ist ziemlich schön, die Bedingungen verbessern sich und ich habe ein bisschen Wärme ... Was den Halsen angeht, ich bin ein bisschen festgefahren, ich habe darauf gewartet, dass er sich vor dem Gybing etwas beruhigt, obwohl ich im Idealfall gerne früher halsen würde, aber mit noch 50 Knoten Wind… also habe ich mich stattdessen dafür entschieden Halten Sie das Boot in Richtung Süden. Es ist cool, ich bin wirklich froh, diesen klebrigen Fleck im Indischen Ozean überwunden zu haben, der für mich eine Reihe ziemlich schwerer Wetterbedingungen war, die als letzte auftraten, bevor ich im Pazifik ankam und am Kap Leeuwin ankam. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe. Ich meine, es ist wahr, dass es jetzt einige Tage her ist, diese letzten Tage, mit diesen Wetterbedingungen umzugehen, und es ist nicht immer einfach, es gibt nicht immer eine große Auswahl, was zu tun ist. Ich bin froh, dass alles hinter mir liegt!

Ich hatte vor einer guten Woche eine gründliche Rasur mit der Isle of Gough und bin gerade innerhalb von 10 Meilen von Amsterdam Island vorbeigekommen. Aber es war während der Nacht, also konnte ich nicht wirklich sehen, aber es gibt dir trotzdem das Gefühl, ein bisschen unterwegs zu sein, und es ist ziemlich cool, alles zu sehen, wenn man die Geschichte des Ortes kennt, das sind die meisten abgelegene Gebiete zusammen mit den Kerguelen-Inseln der Welt. Es ist cool, nicht zu weit von ihnen entfernt zu sein. Leider habe ich sie nicht gesehen, aber hey, ich habe einige Fotos gesehen. Die Moral ist gut, wie Sie hören können, aber es gab einige echte Höhen und Tiefen. Sie können nicht zu schlau sein und vor 24 Stunden habe ich mich mit dem Übergang befasst, der in zwei Phasen behandelt werden musste. Ich war nervös und wollte keine Fehler machen. Es würde sehr wenig werden und man musste es mit großer Sorgfalt handhaben, wo man durchgehen sollte. Sie müssen auch ruhig bleiben, um durch diesen Vendée Globe zu kommen, jetzt aber auch auf lange Sicht. Die Heckendbedingungen von vorne sind immer noch aktiv, aber mit 28 bis 35 Knoten Wind stabiler. Es wird einen weiteren kleineren Sturm geben, der weiter nach Süden kommen wird, über den wir verhandeln müssen. Danach sollte es einige ziemlich gute Bedingungen gegen den Wind geben, mit einem günstigeren und ordentlicheren Meer, so dass schöne Dinge vor uns liegen. Was wir an der Spitze der Flotte mit schwerem grauem Himmel, fünfzig Knoten Wind und chaotischer See im Vergleich zu dem, was wir jetzt mit 30 Knoten Sonne und kurzer, aber günstiger See haben, ertragen haben, können wir nicht anders, als uns glücklich zu fühlen. Es ist großartig nach dem, was wir in der letzten Woche und seit dem Eintritt in den Indischen Ozean hatten. Unsere Boote wurden unter diesen Bedingungen zum Segeln gebracht. "

Damien Seguin, Groupe-Apicil: Nun, es gibt viel Wind im Indischen Ozean, das ist sicher! Tatsächlich ist es jedoch mehr der Ozean, der seine Bedingungen auferlegt. Es ist die Richtung und Größe der Wellen, die bestimmen, ob Sie schnell fahren können oder nicht, ob Sie sich auf die eine oder die andere Seite des Bootes lehnen. Sie müssen immer auf Ihr Boot achten, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen es am wenigsten leidet. In den letzten ein oder zwei Stunden hat der Wind wirklich wieder zugenommen und es ist ziemlich grau! Es fängt jedoch an gut auszusehen, es gibt einige Surfer, bei denen das Boot ungefähr 20/25 Knoten fährt. Es ist wahr, dass Sie sich manchmal wirklich anstrengen müssen, und irgendwann müssen Sie sich vom Segeln abwenden und einfach auf sich selbst aufpassen. Denn wenn nicht, ist es nicht wirklich machbar. Sie müssen sich jedes Mal fragen, was die Priorität in jedem Moment ist, wie weit Sie sich drängen können, wenn Sie müde sind, welche Bedingungen an Bord Sie ertragen können, Sie wissen manchmal, dass Sie es nicht können Es gelingt sogar, den Wasserkocher zu kochen, weil Sie mit einem Problem zu tun haben. Dann legen Sie Wert darauf, das Segel abzunehmen und etwas zu essen zu machen. Es gibt also Prioritäten, die beim Segeln festgelegt werden müssen, und es ist nicht immer die Route, die vor uns liegt, sondern auch wir selbst, unser Wohlbefinden, um das wir uns kümmern müssen.