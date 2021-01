Dalin und Burton ganz enges Rennen !

Rate this post

WICHTIGE PUNKTE: Führer 20 Meilen voneinander entfernt, Herrmann Fünfter, Merron am Kap Hoorn am Wochenende

Heute, in Salvador de Bahia, Brasilien, gibt es keine Optionen in Bezug auf Strategie und Wahlmöglichkeiten, wenn der eng nach oben führende Vendée Globe-Führer den Atlantik hinaufsteigt. Aber die Bedingungen sind schwierig und anstrengend. Die E’ly-Passatwinde ändern ihre Richtung und insbesondere ihre Stärke und dies erweist sich als besonders abgenutzt, mit Böen und Böen, die es schwierig machen, das optimale Segel in der Nähe zu setzen. Der Apivia-Skipper Charlie Dalin, der jetzt seit zwei Tagen führt, liegt 20 Meilen vor dem zweitplatzierten Louis Burton auf Bureau Vallée 2. Das Paar war durchweg schneller als die vier anderen wichtigen Rivalen um sie herum. Vor einem Monat, als er SW von Tasmanien war, musste Dalin das Lager reparieren, das die Folie sichert, wenn sie in die Rumpföffnung auf seiner Backbordseite eintritt. Er zahlt einen Preis dafür, dass er das große Tragflügelboot nicht voll ausnutzt, als er versucht, Burton zu entkommen, der ein Boot der Generation 2016 fährt, aber der führende Skipper bleibt objektiv:

Ich muss mit den Waffen kämpfen, die ich habe.” Er sagte heute zur Vendée Globe Live Show: „Vor einem Monat war ich kurz davor aufzugeben, also bin ich einfach froh, hier zu sein, aber wir werden sicher noch lange an Steuerbord sein und es hat bereits begonnen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Doldrums nicht angehen müssen, weil es momentan ziemlich interessant und herausfordernd aussieht. Es werden viele Segeländerungen vorgenommen werden müssen, die sich zwangsläufig auswirken werden. Insgesamt gibt es in den Passatwinden der nördlichen Hemisphäre jedoch viel Steuerbord. Das Routing der Doldrums scheint theoretisch schneller und einfacher zu sein als in der Realität, daher müssen wir uns vor Zeitangaben hüten “, warnte der französische Skipper, der in Le Havre aufgewachsen ist und 2014 und 2016 französischer Offshore-Champion war.

„Ich kann meine Folie nicht vollständig einsetzen, aber ich kann sie in einem bestimmten Fersenwinkel und mehr drücken, sodass ich ein wenig Abtrieb habe, aber nichts, was ich normalerweise gehabt hätte, wenn sie vollständig eingesetzt worden wäre. Die Geschwindigkeiten, die ich ohne diesen Kompromiss erreichen könnte, sind nicht mit denen vergleichbar, die ich gerade segle, aber hey, lassen Sie uns die Perspektive behalten, denn meine Vendée Globe hätte in Australien oder Neuseeland anhalten können, aber hier bin ich einen Monat später führend das Rennen. Dies ist nur ein Bonus! Es ist toll! Ich bin sehr glücklich und werde alles tun, um die Führung zu behalten und bis zum Ende zu kommen. “

Trotz alledem war Dalin heute schneller und hat 16kts gemacht, nur übertroffen von dem Deutschen Boris Herrmann, der jetzt stetig zur Geltung kommt, wenn die Winde zu gleichmäßigeren Folienbedingungen werden. Der Hamburger Seemann liegt auf dem fünften Platz und machte heute Nachmittag 17 kt, aber im gleichen Norden, auf dem gleichen Breitengrad wie der frühere Führer Yannick Bestaven, der beim Übergang durch die Kaltfront von 435 Meilen an das Verfolgungsjagdpaket verlor ist heute Nachmittag Sechster. „Fünfter zu sein ist ein bisschen nominell, Nord-Süd-Yannick und ich sind in der gleichen Position. Es muss hart für Yannick sein. Er tut mir ein bisschen leid, aber ich hoffe, er holt auf und wir alle machen es zu einem guten Rennen zusammen. Es ist aufregend. Thomas Ruyant sagte, er könne uns alle am selben Tag fertig sehen, das wäre wirklich cool! “ erklärte Herrmann heute Nachmittag,

Letzte Nacht war wirklich schlimm. Ich hatte eine Böe von 26 Knoten und hatte Angst, Sachen zu zerbrechen, und deshalb fühle ich mich ein bisschen nervös. Es ist nicht so warm wie vor zwei Tagen, als es super warm und unerträglich war. Tagsüber schlafe ich in der Koje nicht, ich bekomme nur Kopfschmerzen. Es gibt kleine Dinge zu beanstanden, aber das Rennen ist absolut fantastisch. Sie möchten dieses Spiel fast wie einen Zeitraffer beschleunigen, um zu sehen, was passiert. Ich hoffe, dass ich weiterhin Meilen sammeln kann, aber das liegt nicht so sehr in meinen Händen.

Ein guter Wind morgen sollte es mir ermöglichen, nach vorne zu folieren. “ Bei Wetterrouten überqueren die Führer am Samstag den Äquator, bevor sie in die NE-Trades einsteigen. Eine Übergangszone südlich des Hochdrucks der Azoren könnte das einzige kleine Schlagloch auf einer scheinbar schnellen Passage nach Les Sables d’Olonne sein. Nachdem sie die Kofferraumdichtung um das untere Lager ihres Backbordruders repariert und eine 150-minütige Strafe (sichtbar für diese Tracker-Süchtigen) erhalten hat, als sie ihr Rettungsfloß und eine zusätzliche Strafe für eine gebrochene Robbe verloren hat, ist der britische Pip Hare wieder auf dem richtigen Weg Medallia auf dem 18. Platz, Stéphane Le Diraison auf dem 17. Platz, 140 Meilen vor ihr. Miranda Merron ist knapp 900 Meilen von Kap Hoorn entfernt in der Campagne de France und sollte am Wochenende ihre erste Solo-Passage des Felsens machen.