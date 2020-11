Wichtige Punkte : LinkedOut beschädigt Anschlussfolie Dalin ließ sich in Führung nieder Erster Hauch des großen Süden

Als Rennleiter Charlie Dalin sich endlich an der Schwelle des großen Südens fühlt, wo er zum ersten Mal in seinem Leben Rennen fahren wird, meldete sein engster Rivale Thomas Ruyant Schäden an der Hafenfolie seines IMOCA LinkedOut. Ruyant ruhte letzte Nacht gegen 02:00 Uhr UTC in seinem Boot, als er eine laute Beule hörte. Als er auf das Deck von LinkedOut ging, sah er schnell, dass seine Portfolie Risse hatte. Teammanager Marcus Hutchinson erklärte heute auf Vendée Live: "Thomas hat geschlafen und gegen drei Uhr heute Morgen hörte er einen Knall, der ihn weckte und er eilte an Deck und stellte fest, dass seine Portfolie einige große Risse hatte. Er erkannte, dass es intakt ist, es ist immer noch da, hat aber einige ziemlich schlimme Risse. Es ist ziemlich stark beschädigt und so verlangsamte er das Boot und kontaktierte uns sofort. Thomas hatte ein paar ziemlich schwere Tage mit ein paar anderen kleinen technischen Problemen an Bord gehabt. Er wurde ziemlich müde und wie wir sehen, war es für ihn und Charlie Dalin ein außerordentlich schwieriger Südatlantik in diesem abtrünnigen Teil des Saint Helena High. Und so der Stress, wach zu bleiben und zu versuchen, einen Weg durch das zu finden, plus ein paar andere Probleme und dann das hier. Thomas war in einen ziemlich müden Zustand geraten. Als dies passierte, verlangsamte er das Boot, ging ins Bett und wachte heute Morgen auf. In der Zwischenzeit haben wir alle daran gearbeitet, welche Probleme auftreten und welche Lösungen es geben könnte. Und so hat er es geschafft, die Folie zurückzuziehen. Unsere Folien ziehen sich nicht vollständig zurück, sie ziehen sich ca. 1,2 m in das Boot zurück und er segelt gerade mit der besten Geschwindigkeit. Sein Boot ist in Bezug auf die Backbord-Wende überhaupt nicht beeinträchtigt, da er die Steuerbordfolie hat. “ Es wurde berichtet, dass Ruyant dennoch in guter Stimmung war, vielleicht nicht zuletzt in dem Wissen, dass der britische Skipper Alex Thomson nach dem Verlust seiner Steuerbordfolie am 13. Tag des Rennens 2016/17 immer noch einen sehr knappen zweiten Platz hinter Armel Le Cléac'h belegte. Ruyant hat mehr als 286 Meilen eines Kissens über dem drittplatzierten Jean Le Cam (Yes We Cam!), Obwohl Thomas Ruyant einen Teil des heutigen Tages verlangsamt hat. Dalin befand sich heute Nachmittag bei 38 Grad südlich, etwa 150 Meilen westlich der Vulkaninseln Tristan de Cunha, den am weitesten entfernten bewohnten Inseln der Welt. Die beiden Führer werden es jetzt merklich kühler fühlen, selbst wenn sie noch weitere 150 Meilen leichte Gegenwindbedingungen haben, um nach Süden zu gelangen. Es sieht zunehmend so aus, als würden sie durch ihre Route bis in die Antarktis-Ausschlusszone geführt, die virtuelle Barriere, die sie die ganze Zeit nördlich halten müssen, um sie vom Eisgebiet fernzuhalten. Die Führer werden daher gezwungen sein, zumindest bis zur Länge des Kaps der Guten Hoffnung an dieser virtuellen Mauer entlang zu halsen.

Neunzehn der 32 IMOCAs, die bei dieser neunten Ausgabe des Solo-Nonstop-Rennens um die Welt fahren, stehen jetzt unter dem Einfluss des Hochdrucksystems Saint Helena im Südatlantik. Zunehmend scheint es eine Chance zu geben, dass einige Boote mittlerer Ordnung Meilen zurückgewinnen, indem sie sich dafür entscheiden, direkter nach Süden zu tauchen und entweder die Westseite des Hochdrucks zu erfassen, der sich ziemlich schnell nach Osten bewegt, oder sich an die Oberkante eines Tiefs zu haken . So oder so, als dies vor ein paar Tagen schmerzhaft aussah, scheint es jetzt eine goldene Gelegenheit zu sein. Der Brite Sam Davies, selbst ein kluger Meteo-Stratege, erkannte dies als einer der Ersten und tauchte zur richtigen Zeit nach Süden, um sich auf Louis Burton (Bureau Vallée 2) rund 100 Meilen zurückzuziehen und nun den Skipper von Saint Malo aus zu führen heute Abend um sieben Meilen. Davies ist jetzt Neunter und war heute Nachmittag noch einer der schnellsten in der Flotte. Sie segelte gestern und für einige von heute in Sichtweite von Burton. Auch der Deutsche Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco), der Fünfter ist und gestern Yannick Bestaven (Maître CoQ) aus nächster Nähe filmt und heute Abend nur noch ein paar Meilen voneinander entfernt ist. Der Brite Alex Thomson hätte seine Verluste in der Flotte stabilisieren sollen, nachdem er seine Marathonreparatur im Bugbereich von HUGO BOSS abgeschlossen hatte. Heute Abend ist er achte 646 Meilen hinter den Führenden. „Alex räumt gerade auf. Er hat großartige Arbeit geleistet und konzentriert sich jetzt wieder auf das Rennen. Wir haben Glück, wo es passiert ist und dass wir mehr Ersatzteile bei uns haben als viele Teams. Er ist also auf einem Höhepunkt, er hat unglaublich hart gearbeitet, um die Reparaturen abzuschließen, es ist ein schrecklicher Ort im Boot, um arbeiten zu müssen. “ Kommentierte den technischen Direktor von Alex Thomson Racing