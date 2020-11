Thomson erklärt Reparaturen, bleibt aber positiv Beyou spricht von seiner neuen Rasse Dalin, Ruyant im Schritt auf dem Slalom nach Süden

Charlie Dalin (Apivia) wurde heute Morgen der neue Anführer der Vendée Globe, als eine Reihe von Gybes unter dem Hochdrucksystem von Saint Helena im Südatlantik gegen den Wind trat. Er manövrierte seinen engen Rivalen Thomas Ruyant (LinkedOut) aus und baute einen Vorsprung von 20 Meilen auf, als sie in Richtung eines Gebiets mit leichteren und wechselnden Winden fuhren, die den Durchbruch des Duos zu den brüllenden Vierzigern versperrten, die sich noch etwa 600 Seemeilen südlich befinden . Charlie Dalin führte die Rangliste mit einem Positionsbericht zu Beginn des Rennens an, ist jedoch einer von zehn verschiedenen Führenden, seit das Solo-Nonstop-Rennen um die Welt am Sonntag, dem 8. November, begann. Als das Duo auf dem Breitengrad von Itajai, Brasilien, führen, haben sie mehr als 250 Meilen vor dem drittplatzierten Jean Le Cam (Yes We Cam) in der Hand, obwohl der listige, hartnäckige Veteran Le Cam mehr als mithalten kann. Dalin und Ruyant, die beide aus dem Norden an der französischen Kanalküste stammen, sehen möglicherweise noch zwei Hochdruckgebiete, die den Kurs nach Süden extrem schwierig machen. Während die Spitzengruppe versucht, die beste Route durch ein komplexes Wettermuster zu finden, bleibt der britische Skipper Alex Thomson heute Nachmittag bei einer Geschwindigkeit von 16 bis 18 kt bei leichtem Wind absichtlich langsamer, mehr als 350 Meilen nordwestlich der Führenden. Er hat 48 Stunden Zeit, um eine komplizierte Reihe von Reparaturen am zentralen Hauptlängsträger in Richtung des Buges seines HUGO BOSS durchzuführen.

Der britische Rennfahrer schickte heute ein detailliertes Video über den Schaden und betonte: „Das Problem ist ziemlich bedeutend. Der zentrale Längsschnitt ist an mehreren Stellen gebrochen. Die gute Nachricht ist, dass wir so viele Materialien bei uns haben, um solche Dinge zu reparieren, C-Platten, massive Paneele und sogar Träger. Wir haben viele Materialien, um sie zu reparieren, und die andere gute Nachricht ist, dass ich nicht im Südpolarmeer bin . Ich bin mitten in der Saint Helena High und habe gute Bedingungen, um den Job machen zu können. Die andere gute Nachricht ist, dass ich mich super positiv und glücklich fühle, weiterzumachen, um diesen Job zu erledigen und bald wieder im Rennen zu sein wie möglich. Ich bin also nicht traurig. Die Reparatur könnte noch einen Tag dauern, und die Ingenieure und Designer sind absolut zuversichtlich, dass das Boot genauso stark sein wird, wenn nicht sogar stärker als zuvor. “ Thomson erklärt hier - https://www.vendeeglobe.org/en/news/20508/alex-thomson-details-the-damage-and-repairs-needed-on-hugo-boss-in-a-video Von seiner Position 120 Meilen vor der afrikanischen Küste aus bot Jérémie Beyou seinem britischen Amtskollegen heute seine Unterstützung an. Der französische Segler hätte Thomsons Hauptkonkurrent in diesem Rennen sein sollen, aber während Thomson repariert, jagt Beyou die Flotte immer noch 600 Meilen hinter dem Rückenmarker Kojiro Shiraishi und 3000 Meilen hinter Dalin. Ihre Vendée Globes unterscheiden sich jetzt massiv von dem, was sie sich erhofft hatten. Schäden an seinem Charal bedeuten, dass Beyou nach Les Sables d'Olonne zurückkehren und neun Tage nach der ursprünglichen Abreise neu starten musste. So wie Thomson gestern eingeräumt hat, dass Reparaturen ein wesentlicher Bestandteil der Vendée Globe sein können, ist Beyous Aufholjagd auch zu einer anderen Vendée Globe geworden, die sich selbst entdeckt und die Motivation testet.

"In Bezug auf die Moral habe ich Höhen und Tiefen", sagte Beyou heute Morgen, "im Moment bin ich traurig für Alex, weil es ein Schmerz im Arsch für ihn ist, es ist ein Schmerz, ihn langsamer werden zu sehen." Er hat eine große Reparatur zu erledigen, es ist wirklich nicht cool. Ich habe den ganzen Tag an ihn gedacht. Ich unterstütze ihn, ich hoffe, er wird es reparieren und bald wieder in den Kampf zurückkehren. Aber wenn ich sehe, dass ich 3000 Meilen hinter der Führung bin, dass ich mich im Nordatlantik befinde, während sie sich am Grund des Südatlantiks befinden, ist es nicht einfach, damit zu leben. Ich nutze die Tatsache, dass das Boot gut läuft und mache stundenweise Fortschritte. “ Thomsons deutscher Freund und Rivale Boris Herrmann (Seaexplorer - Yacht Club de Monaco) war der nächste, der vom Problem des HUGO BOSS-Seglers profitierte und heute Nachmittag auf den fünften Platz vorrückte. Der Brite Sam Davies (Initiatives Coeur) liegt auf dem zehnten Platz und drängt darauf, bei dem neueren, theoretisch schnelleren ARKEA PAPREC von Sébastien Simon zu bleiben. Auf der Rückseite der zweiten Gruppe von sechs Booten könnte Davies die Option nutzen, früh nach Süden zu tauchen und möglicherweise mehr Meilen zu segeln, aber die unordentliche Straßensperre leichter Winde vermeiden, die sich voraussichtlich entwickeln werden. Ihr britischer Landsmann Pip Hare, der sich auf ihrer ersten Vendée Globe befindet, brachte Medallia heute Nachmittag nach einer herausfordernden Doldrums-Passage über den Äquator in den Südatlantik. Sie belegt den 20. Platz in der 31-Boot-Flotte, 11 Meilen über dem katalanischen Rivalen Didac Costa - einem ehemaligen Rivalen von Mini 650 Tagen. Das Duo wird von der Wettbewerbsfähigkeit des anderen profitieren, nicht zuletzt, weil der Vollzeit-Feuerwehrmann aus Barcelona bei seinem Rennen 2016/17 sehr sporadisch Kontakt zu anderen Skippern hatte, weil er wegen eines Ballasttanklecks, das seine Lichtmaschine überflutete, vier Tage zu spät neu starten musste .

