Charlie Dalin / Apivia beendet als erster die neunte Vendee Globe

Nach einem makellos ausgeführten Rennen, heute Abend um 20 Uhr 35 Uhr 47 Uhr UTC, 80 Tage 6 Stunden 15 Minuten 47 Sekunden seit dem Start am Sonntag, dem 8. November, kam der französische Skipper Charlie Dalin aus einem feuchten, nebligen Golf von Biskaya, um die Ziellinie der Vendée Globe zu durchbrechen. Das Solo, Non-Stop-Rennen um die Welt, auf dem ersten Platz und verwirklichte damit die Träume seiner Jugend im Ozeanrennsport.

Doch der 36-jährige Skipper von APIVIA, der am Sonntag, dem 8. November, als einer der Favoriten begann, um diese neunte Ausgabe der Vendée Globe zu gewinnen, muss nun warten, bis zwei seiner engsten Rivalen die Les Sables d’Olonne überquert haben Ziellinie, um zu sehen, ob der Sieg sein ist.

Sowohl der Deutsche Boris Herrmann als auch der französische Skipper Yannick Bestaven erhielten Zeit- und Zehnstundenpauschalen von sechs Stunden bzw. zehn Stunden und 15 Minuten für Zeit- und Entfernungsverluste bei der Teilnahme an der Suche und Rettung des angeschlagenen Kevin Escoffier, dessen IMOCA PRB effektiv in zwei Teile zerbrach plötzlich am 30. November, 550 Meilen südwestlich von Kapstadt, Südafrika.

Obwohl der Sieg möglicherweise an einen der beiden anderen Skipper geht – und die Uhr begann, als Dalin die Ziellinie überquerte – kann nichts Dalins makellose, gemessene Leistung beeinträchtigen.

Er war der regelmäßigste und beständigste Anführer während des 24.300-Seemeilen-Rennens – das der traditionellen Drei-Kap-Route folgt. Sein gut vorbereitetes und optimiertes Boot wurde zu Beginn des Vierjahresrennens gestartet, um die Trainingsmeilen zu maximieren. Dalin bemerkte, dass er ein ernsthafter Konkurrent sein würde, als er 2019 mit Yann Eliès den Transat Jacques Vabre gewann und beim 356-Meilen-Rennen der Vendée Arctic Les Sables im Juli Zweiter wurde.

Dalin führte am Kap der Guten Hoffnung und am Kap Leeuwin und war ein zweiter, der es mit Bestaven am Kap Hoorn aufnehmen konnte. Dies trotz einer Beschädigung des Lagerteils seines Backbord-Foliengehäuses, was bedeutete, dass seine Leistung an Steuerbord beeinträchtigt war, zumindest seit er das Problem am 14. Dezember gemeldet hatte.

Als er eine gut durchgeführte vorübergehende Reparatur durchführte, hielt sich Dalin, der sich als Marinearchitekt in Southampton, England, qualifizierte, im Rennen und schaffte es dennoch, das Geschwindigkeitsdefizit auszugleichen, das er bei seinen engsten Herausforderern hatte.

Er wurde 18 Stunden lang zum Kriechen verlangsamt und erfüllte einen detaillierten Reparaturplan, der in Zusammenarbeit mit seinem Landteam entwickelt worden war. Er hatte genaue Zeichnungen des Ersatz-Carbon-Verbundkeils gesendet, den er ausschneiden und von außen in das Foliengehäuse einführen musste.

Um die Reparatur abzuschließen, musste er auf einem Fall über die Seite seines Bootes hängen.

“Ich ging zwischen dem Cockpit und der Folienausgangsstelle am Rumpf hin und her”, berichtete Dalin. “Ich wurde an einem Fall aufgehängt, um den Punkt zu erreichen, an dem ich den Unterlegkeil montieren konnte, und ich weiß nicht, wie oft ich 30 oder 40 Mal hin und her gegangen bin, um das Carbonstück an das Foliengehäuse anzupassen.”

Nachdem er Kap Hoorn in den zweiten 15 Stunden hinter dem Führenden umrundet hatte, führte er auf dem taktischen Aufstieg zurück zum Südatlantik das Verfolgungspeloton dazu, sich mehr als 400 Meilen auf dem außer Kontrolle geratenen Führer Bestaven zu erholen, der in einer Zone mit leichtem Wind südöstlich von gefangen war Rio de Janeiro.

Obwohl Dalin ein Bester auf der Vendée Globe ist, wie unter anderem Bestaven und Herrmann – und in der Tat neu im Rennen in den feindlichen südlichen Ozeanen -, war sein herausragendes Kapital reine Beständigkeit, sorgfältig bewertetes Segeln, risikoarme Strategien, reibungslose Strecken und das Ändern von sich selbst und seine IMOCA gut.

Dalins Rennen An Bord seines von Verdier entworfenen Bootes der neuesten Generation übernahm er kurzzeitig die Führung im Rennen am 11. November in den Nordosten der Azoren. Er beschränkte das Risiko für sich und sein Boot so früh im Rennen, dass er sich entschied, im Westen zu bleiben und den tropischen Sturm Thêta zu umrunden. Der Umweg kostete ihn ungefähr hundert Meilen. Er brauchte mehrere Tage, um den Boden wiederzugewinnen, den er verloren hatte, als er seinen Weg durch den Nordatlantik fortsetzte.

Als er den Äquator überquerte, war er bereits im führenden Trio hinter dem Briten Alex Thomson Hugo Boss und dem Franzosen Thomas Ruyant auf LinkedOut. Die Passatwinde in der südlichen Hemisphäre ermöglichten es ihm, die volle Kraft seines Foilers mit mehreren Tagen Hochgeschwindigkeits-Segeln auszudrücken, insbesondere am 20. November, als er fast 507 Meilen zurücklegte. Als sie das St. Helena-Hoch umrundeten, musste Alex Thomson anhalten, um Reparaturen durchzuführen, und Dalin übernahm die Führung. Er führte die Flotte mit hoher Geschwindigkeit über den Südpolarmeer, als er 22 Tage lang die Rangliste anführte. Er war der erste, der das Kap der Guten Hoffnung und das Kap Leeuwin passierte, gefolgt von Thomas Ruyant, Louis Burton und dann Yannick Bestaven.

Als herausragender Segler seiner Generation, der viermal auf dem Solitaire du Figaro-Podium stand und den letzten Transat Jacques Vabre gewann, kämpfte er hart, um seine Position zu verteidigen, und ging so weit, sein technisches Problem zu verbergen, um seinen Rivalen keinen Vorteil zu verschaffen . Der Schaden an der Portfolienbox wurde erst am 14. Dezember aufgedeckt, obwohl er sich vom 10. deutlich verlangsamt hatte, nachdem er kurz vor Cape Leeuwin aus schweren Stürmen herausgekommen war. Auf Steuerbord war Apivia langsamer und wurde schließlich am 15. Dezember von den beiden Verfolgungsbooten LinkedOut und Maître Coq überholt. Dalin klammerte sich während der Pazifiküberquerung an seinen Platz im führenden Trio.

Er war der zweite Skipper, der Kap Hoorn passierte und es in der strategischen Schlacht hervorragend spielte, als sie den Südatlantik wieder hinaufkletterten und mehr als 400 Meilen von Yannick Bestaven zurückkamen, um am 12. Januar vor Brasilien erneut die Führung zu übernehmen.

Die Position des Führers würde dann zwischen ihm und Louis Burton schwingen. Beim Aufstieg auf den Nordatlantik bei Passatwinden und rund um die Azoren hoch, die weit südlich gelegen waren, blieb Charlie viel weiter östlich als Louis und führte fast ununterbrochen bis zur Ziellinie.

Charlie Dalin, der Seemann Obwohl Dalin nicht aus einer Segelfamilie stammte, wuchs er in Le Havre auf, verzaubert von den Top-Skippern und ihren Rennmaschinen, die sich alle zwei Jahre im Kanalhafen für das transatlantische Zweihand-Kaffeeroutenrennen von Le Havre nach Brasilien versammelten. Seine frühe Rennkarriere verlief auf einem traditionellen Weg und lernte Einfallsreichtum und Eigenständigkeit in der Mini650-Klasse, in der er 2007 im MiniTransat Zweiter wurde, bevor er sich im Figaro Offshore als eines der herausragenden Talente seiner Generation auszeichnete Designklasse, viermal auf dem Podium von La Solitaire du Figaro, dritter in den Jahren 2014 und 2017 und zweiter in den Jahren 2015 und 2016.

Dalin glänzte zunächst in Beibootklassen im Le Havre Club und erinnerte sich an den prägenden Nervenkitzel, ein zweihändiges 420-Beiboot allein aus dem Trapezdraht zu segeln. Dalin, ein natürlicher Perfektionist, der sich selbst sehr hohe Standards setzt und einen schnell verarbeitenden, numerischen Verstand besitzt, absolvierte das Skipper MACIF-Talentprogramm, das ihn auf der Figaro-Rennstrecke unterstützte, bevor er als Skipper eines neuen von Guillaume Verdier entworfenen IMOCA ausgewählt wurde.

Er folgt perfekt auf François Gabart, der das Vendée Globe-Rennen 2012-13 in den Farben der MACIF Groupe gewann und dessen Firma MerConcept jetzt das APIVIA IMOCA-Projekt verwaltet. Der Designer des America’s Cup, Guillaume Verdier, der Dalins Boot entworfen hat, bemerkt: „Charlie ist einfach ein hervorragender Stratege.

Er misst Break-Even-Punkte gut, um das Risiko zu bewerten, das er eingehen möchte. Und das haben wir auch versucht, als wir das Boot entworfen haben. “ CHARLIE DALIN / APIVIA Statistik Dalin fuhr den theoretischen Kurs von 24.365 Seemeilen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 12,65 kt Er segelte tatsächlich 28.268 Meilen bei einem Renndurchschnitt von 14,67 kt.

Die großen Passagen :

Äquator (nach außen) Dritter Platz am 18.11.2020 um 21:03 UTC nach 10d 07h 43min Rennen

Kap der guten Hoffnung 1. am 30.11.2020 11:11 UTC nach 22d 09h 51min Rennen

Kap Leeuwin 1. am 13.12.2020 11:25 UTC nach 34d 22h 05min Rennen

Kap Horn 2. am 01.03.2021 04:39 UTC nach 55d 15h 19min, 14h 56min nach

Leader Yannick Bestaven Äquator (zurück) 2. am 16.01.2021 20:11 UTC nach 69d 06h 51min, 59 Minuten hinter Louis Burton Anzahl der Top-Rankings (offizielle Vendée Globe-Rankings): 200 APIVIA

11. November 21:00 UTC bis 12. November 04:00 UTC, also 07:00 00:00 APIVIA

23. November 08:00 UTC bis 15. Dezember 04:00 UTC also 21d 20h 00min 00s APIVIA

25. Dezember 08h00 UTC bis 26. Dezember 04h00 UTC, also 20h 00min 00s APIVIA

11. Januar 21:00 UTC bis 13. Januar 04:00 UTC, also 1d 07h 00min 00s APIVIA

13. Januar 11:00 UTC bis 16. Januar 17:00 UTC, also 3d 06h 00min 00s APIVIA

16. Januar 21:00 UTC bis 24. Januar 08:00 UTC, also 7d 11h 00min 00s APIVIA

25. Januar 04h00 UTC bis 27. Januar 11h00 UTC, also 2d 07h 00min 00s

Dalin sagte: „Ich bin froh, das Rennen an der Spitze beendet zu haben! Und das ist immer noch ziemlich unglaublich von nichts zu diesem!

Ich wusste, dass es einige Leute geben würde, aber ich bin überrascht von dieser Begrüßung. Es ist ein magisches Rennen. Es hat mich verändert, ich bin mir noch nicht sicher wie, aber es hat sich verändert.

Es gibt so viele Emotionen, von solcher Stärke, Dinge, die ich vorher nicht gefühlt habe. Es ist so stark, ich weiß nicht, wie es mich beeinflussen wird, aber sicher wird es. “ „Es gibt viele Höhen und Tiefen im Rennen, viele Dinge müssen behoben werden, aber es ist eine wundervolle Erfahrung. Ich war durch den Indischen Ozean, den Pazifik und vorbei an Kap Hoorn! Neulich habe ich meinen Kurs durchlaufen, und es ist unglaublich für alles, was ich getan habe, und ich kann mich an alle Manöver erinnern.

Es ist unglaublich, wie viele Dinge ich getan habe. Es macht mich müde zu denken, dass ich das alles getan habe. Schritt für Schritt tun Sie das Unmögliche! ” „Das Schwierigste war, mein Portfoliengehäuse zu verlieren, als ich an der Spitze stand. Sie sehen, wie das Wasser hereinkommt und die Alarme losgehen. Ich überprüfte die Folie und stellte fest, dass ich das Gehäuse verloren hatte, das sie führt, und rief meinen Projektmanager an. Das war eine schwere Zeit. Ich dachte, ich würde in Australien oder Neuseeland landen und ich schaffte es, rund um die Uhr mit dem Kohlenstoff zu arbeiten, einem ganzen Tag, der hart war, dann dem Sturm im Indischen Ozean, der rau und hart und kompliziert war. Das Rennen war wunderschön, ein großartiger Kampf mit Thomas, mit Louis am Ende und mit Yannick. “