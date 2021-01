Burton segelt als erster über den Äquator hinweg !

Rate this post

Wichtige Punkte: Dalin gegen Burton Seite an Seite in die Flaute, Herrmann zurück zu Leaders Speed, Destremau zieht sich nach Christchurch zurück

“Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich Phänomene in den Doldrums entwickeln, ist immer ein wenig Glück erforderlich” – Vendée Globe-Meteo-Berater Christian Dumard fügt seine Vorhersage für die Passage des ICTZ durch die Vendée-Führer mit einer Warnung hinzu. Selbst mit all den Werkzeugen und dem assimilierten Wissen, das zweifellos während der Lockdown-Lernphase im letzten Winter und Frühjahr in Europa verbessert wurde, ist der Durchgang der unerwarteten Böen der Inter Tropical Convergence Zone, der anhaltenden Ruhe unter Wolken und der variablen, wechselnden Winde immer eine Zeit Hochspannung für Vendée Globe Skipper.

Für die eng aufeinander abgestimmte führende Gruppe von sechs Skippern ist die zeitliche Mikroanalyse der neuesten Dateien, Daten und Bilder genauso wichtig wie die Schnelligkeit des Bootes. Bei den neuesten Modellen ist die Flaute aktiver als erwartet. Die kritischen Konvektionszonen sind gewachsen und zahlreicher geworden. Die Skipper müssen die Entwicklung und Bewegung dieser Zellen beobachten, die keine kleinen, isolierten Böen sind. Sie können schnell und unerwartet mehrere zehn Meilen oder sogar mehrere hundert Meilen groß werden.

Um diese zu überwachen, verwenden die Skipper Echtzeit-Satellitenbilder, die große Wolkencluster zeigen. Prognosemodelle haben sich stark verbessert und können jetzt Gebiete mit leichtem Wind sowie Gebiete mit dem Risiko starker Regenfälle besser modellieren. Große Wolken bedeuten normalerweise starken Regen, Windkonvektion und Ruhe sind mit starken Böen am Rand der Wolken möglich. Sie können auf Gewitterprognosen des Europäischen Vorhersagezentrums zurückgreifen. Dieser Index ist erst seit einigen Jahren verfügbar. Sie können und werden Strömungen untersuchen, die wärmeres Wasser bringen können, das mehr Konvektion und Konvektivitätsindizes erzeugt, die von den Modellen bereitgestellt werden.

Wetterexperte Dumard bemerkt: „Die Modelle sind nicht alle gleich. Je feiner das Netz, desto besser die Prognose. Es muss auch die Wassertemperatur berücksichtigen. In diesem Spiel sind die Daten aus dem europäischen Modell (EZMW), das eine Auflösung von 9 km bietet und der Öffentlichkeit auf Windy zur Verfügung steht, häufig die effizientesten. “

Charlie Dalin und Louis Burton haben heute Nachmittag eine West-Ost-Trennung von nur 40 km. Tatsächlich ist Burton weiter nördlich als der nominelle Anführer Dalin auf Apivia, während der Skipper von Bureau Vallée 2 immer schneller ist, da die beiden IMOCAs mit gelbem Rumpf bei einem SE-Passatwind mit einer Geschwindigkeit von 19 bis 20 kt nach Norden reichen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens war es wahrscheinlich, dass Burton heute früh über den Äquator führen würde, was eine triumphale Rückkehr bedeutete, nachdem der Skipper Meilen an das Peloton verloren hatte, das auf Macquarie Island repariert wurde, und Kap Hoorn auf dem neunten Platz von mehr als 550 Meilen umrundete hinter Dalin. Und es ist das zweite Mal in Folge, dass dieses Boot die Vendée Globe zurück in die nördliche Hemisphäre führt, nachdem der Sieger 2016-17 auf dem Weg zum Sieg geführt hat.

Die beiden Spitzenreiter, die in Bezug auf die Entfernung zur Ziellinie an der Nouch Sud-Boje von Les Sables d’Olonne nur ein paar Meilen voneinander entfernt waren, sahen, dass Deutschlands drittplatzierter Boris Herrmann über Nacht und heute Morgen seine Strecke nach Westen verlegte. Er hat wieder Fahrt aufgenommen und ist mit Burton auf etwas mehr als 20 kt auf und ab gegangen, fördert aber immer noch die Spekulation, dass Herrmann möglicherweise nicht sein gesamtes Segelinventar intakt hat.

Er positioniert sich für die Flaute und vielleicht für das Szenario danach. Die Flaute wird weiter westlich etwas weniger aktiv sein, aber danach ist es schwieriger zu sagen, aber wir werden sehen, wer in 36 bis 48 Stunden Recht hat. Wir werden sehen. Wir sollten draußen oder fast draußen sein. Ich glaube, er hat eine volle Folie und ist ein starker Konkurrent im Ziel, aber ich glaube nicht, dass ein Boot sein Potenzial zu 100 Prozent ausschöpft. Ich glaube nicht, dass er zu 100 Prozent sein wird, jeder wird seine Probleme haben, Segel, Elektronik, Hydraulik. Ich denke, jeder hat in dieser Phase des Rennens ein Problem. “, Schließt Dumard.

Sébastien Destremau (Merci) musste sich zurückziehen Sébastien Destremau, der Skipper des 26. IMOCA Merci, musste seinen Versuch, seinen zweiten Vendée Globe fertigzustellen, endgültig aufgeben. Destremau, der 46-jährige Skipper aus Toulon, hatte seit seiner Zeit im Nordatlantik, zuletzt im Indischen Ozean, mit seinen Autopiloten und seinem Lenksystem eine Reihe von Problemen.

Obwohl er heute Nachmittag weniger als 60 Seemeilen von Dunedin auf der Südinsel Neuseelands entfernt war, plant der Skipper von Merci, weiter nach Christchurch zu fahren, wo es bessere Reparaturmöglichkeiten gibt. Nach seinen aufeinanderfolgenden Problemen war er fast 7.500 Meilen hinter dem Führenden, aber insbesondere Destremau war fast 2.000 Meilen hinter dem 25. Platz Ari Huusela Sam Davies Cameo Aussehen Eine etwas unerwartete Überraschung für die Zuschauer von Vendée Live war heute ein Cameo-Auftritt von Sam Davies, der ein kurzes Update von Initiatives Coeur gab. Davies musste sich nach Kapstadt zurückziehen, startete aber neu und setzt ihre Weltumsegelung mit der Vendée Globe fort, die kürzlich in der Nähe von Alexia Barrier segelte “Es ist nichts anderes als in der Vendée Globe zu sein und frustrierend, so weit hinten zu sein, aber es ist erstaunlich, das Abenteuer fortzusetzen und weiterhin hier zu sein, insbesondere für Initiatives Coeur und alle Kinder, denen ich helfe. Ich habe viele Rückmeldungen erhalten und ich weiß, dass wir seit meinem Neustart in Kapstadt viel Geld gesammelt haben.

Ich war in Kontakt mit Miranda (Merron). Wir haben ein kleines Ritual, um uns auf WhatsApp zu treffen. Wir haben beide ein paar Biere auf unseren Booten und wählen Freitagabend, um gemeinsam ein Bier auf WhatsApp zu trinken. Ich war mit Alexia in Kontakt, da wir nahe beieinander und in den gleichen Wettersystemen sind. Es ist also schön, Leute um mich zu haben. Es war einsam, wieder von Kapstadt aus gestartet zu sein, aber jetzt ist es besser. Es ist wirklich schwer, mich selbst zu motivieren, ja, besonders wenn die Gruppe, mit der ich mir vorgestellt habe, um Kap Hoorn herumgegangen ist und den Atlantik hinaufgefahren ist, als ich gerade in den Pazifik war und so ein Ozean zwischen uns war. “

Romain Attanasio (PURE – Best Western) “Es ist heiß, sonnig und windig heute Morgen. Ich hoffe, es wird halten, ich werde wahrscheinlich eine Zeit der Lichtverhältnisse haben, aber im Moment hält es. Ich hoffe, in der Lage zu sein, aus diesem Ding herauszukommen und zu erreichen.” die Passatwinde, aber es ist noch ein wenig ungewiss für die nächsten zwölf Stunden. Ich hatte heute Morgen ein wenig Angst.

Als ich meinen Motor einschaltete, um die Batterien wieder aufzuladen, wurde er plötzlich langsamer. Als ich den Laderaum öffnete, war er voller Wasser. Ein Auspuffschlauch ist gebrochen. Ich habe alles ausgetrocknet und es funktioniert wieder. Meine Hände sind voller Schlamm, aber solange der Motor läuft, geht es mir gut! Es läuft gut. Ich bin ein bisschen behindert mit meinem Riff in der leichten Luft und ich sehe, dass die Hinteren die Lücke verringert haben, aber sie werden sich auch irgendwann verlangsamen.

Ich denke, sie haben ein bisschen Haufen vor sich. Ich hoffe, wir können wieder von vorne anfangen! Gestern habe ich zum ersten Mal mein Vlies ausgezogen und heute habe ich die Thermik ausgezogen. In zwei Tagen von Winter zu Sommer ist das Leben viel einfacher. Das sind die guten Nachrichten über das gute Wetter. Ich denke, ich werde bald den ersten fliegenden Fisch sehen; Es wird ein Zeichen dafür sein, dass das Wasser warm ist. Mein erstes Anliegen ist es, vorwärts zu kommen und dieses helle Gebiet erfolgreich zu verlassen und die Passatwinde zu erreichen, die wie eine Autobahn zum Äquator sein werden. Ich glaube, ich bin in fünf Tagen am Äquator! “