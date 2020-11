Alex Thomson führt am Nachmittag Beyou erwartete Les Sables d’Olonne am Samstagmorgen Vorbereitung auf Theta

Der Brite Alex Thomson passiert die Azoren, etwa 100 Meilen östlich der Insel São Miguel, und führt heute Nachmittag die Vendée Globe-Flotte auf Hugo Boss an. Er entfernte sich heute früh von seinen engsten Rivalen auf dem Wasser nach Süden und wählte eine Zeit, in der er dachte, sie wären am müdeesten, vielleicht ruhten sie sich aus, um wegzurutschen. Er tritt gegen die neueste Generation von Folien wie seinem HUGO BOSS an und liegt 13 Meilen vor Thomas Ruyant (LinkedOut) und Charlie Dalin (Apivia), während die Führungsgruppe auf der Westseite eines Niederdrucksystems, das heute als a bezeichnet wird, nach Süden rutscht ‘baby low’ im Vergleich zu tropischem low Theta, das ab morgen Freitag auf sie wartet.Fünf Tage nach Beginn des Rennens besteht der Leiter der Flotte aus einer etwas unerwarteten Mischung der neuesten Foiler, die mit nicht folierenden Booten der älteren Generation verflochten sind, wie sie der schlaue 61-jährige Jean Le Cam auf seiner fünften Vendée Globe segelte und hinter Thomson an zweiter Stelle lag wer ist auch auf seinem fünften Rennen. Thomson war in seinen 16 Jahren, in denen er seinem heiligen Gral, dem Sieg in der Vendée Globe, nachjagte, kein Unbekannter. Und so kam seine heutige Solidaritätsbotschaft für den französischen Titelfavoriten Jérémie Beyou, der gestern mit Rigg- und Ruderschäden zu Les Sables d’Olonne zurückkehren musste, von Herzen. Als er sich mit seinen zerbrochenen Siegesambitionen befasste, die auf einem Vierjahresplan beruhten, der den Bau eines hochmodernen Foilers Charal beinhaltete, der ein Jahr vor dem Rest der neuen Boote gestartet wurde, sprach er mit den französischen Medien über eine Aufnahme für die Vendée Globe Live-Show. Beyous Schmerz war heute spürbar.

Beyou wird voraussichtlich am Samstag Les Sables d’Olonne erreichen. Sein Team wird die erforderlichen Reparaturen sofort bewerten und sicherstellen, dass die Logistik vorhanden ist. Reparatur von Mensch und Maschine Sébastien Destremau hat die stürmischen Stunden auf seiner IMOCA MERCI überstanden, die er nur schwer rechtzeitig für den Start am vergangenen Sonntag bereit hatte. Letzte Nacht, erschöpft von den ersten Tagen, schlief er ein und schlief mehrere Stunden im Boot in Richtung Norden. Sein Tag wurde dann damit verbracht, auf dem Deck zu basteln und auf den Mast zu klettern, um verdrehte Fallen zu entwirren. Die Liste kleinerer technischer Probleme wächst, wenn Seeleute den Zustand ihrer Boote überprüfen. Maxime Sorel kletterte auch auf den Mast, um ein Fall zu finden.

Nachdem Louis Burton letzten Sonntag innerhalb von Sekunden die Startwaffe gesprungen hatte, beendete er letzte Nacht seine fünfstündige Strafe und verlor dabei mehr als 70 Meilen. Darüber hinaus musste der Skipper aus Saint Malo Liter Öl (aus seinem Kielzylinder) aufwischen, das in seinem Boot verschüttet wurde, bevor er die Mühle griff, um einen kleinen Riss an seinem Schott zu reparieren. Alle Skipper haben dafür gesorgt, dass sie ausgeruht sind, da sie morgen früh die große tropische Depression Theta angehen müssen, die ihnen den Weg versperrt.

Theta, die 29. tropische Depression des Jahres Es ist vor Augen für alle Segler. Es ist ein großer roter Ball, der genau in der Mitte der Karte sitzt. Die Solosegler müssen es nach Westen umrunden. Diejenigen, die zu nahe kommen, könnten schwer bestraft werden, da diese subtropische Vertiefung Winde von 50 bis 60 Knoten und Wellen von 6 Metern enthält. Es heißt Theta. Und dies ist die 29. tropische Depression des Jahres, ein Rekord in der Tat. Tropische und subtropische Depressionen sind nach den Buchstaben des Alphabets benannt, und mit 21 Buchstaben des lateinischen Alphabets wechseln wir zum griechischen Alphabet. Theta ist der 8 ..

„Jeder hat sein eigenes Ziel. Seit vier Jahren konzentriert sich mein Leben darauf, den Vendée Globe zu gewinnen. Ich habe alles gegeben. ” Beyou sagte: „Wenn es plötzlich zu Ende geht, trifft es dich hart. Deshalb habe ich so lange gebraucht, bis ich mich entschlossen habe, umzukehren. Ich hätte die Entscheidung früher treffen können, da der Umgang mit der Front Kollateralschäden bedeutete. Es fühlt sich nicht gut an, damit aufzuwachen. Früher am Tag, bevor der Wind aufkam, löste sich der Aufsatz, der die Vorsegelschlaufe hielt. Das beschädigte das Schott und riss durch das Deck. Während ich das inspizierte, sah ich ein Loch im Ruder, das halb hoch war, aber ich sagte dem Team, dass ich damit fertig werden könnte. Ich ging durch die Front, packte an und dann explodierte der Läufer, nachdem ich einige Stunden zuvor das Zahnrad oben am Mast verloren hatte. Der Läufer war der letzte Strohhalm, also änderte ich die Route und drehte mich um. Ich habe seit vier Jahren nicht mehr gesehen, was um mich herum los ist. Mein Vater wurde eine Woche vor dem Start mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus gebracht. Ich habe das alles verpasst. Jetzt bringe ich das Boot nach Hause und kümmere mich auch darum. ” Jérémie Beyou – Charal

Thomson, der, wie er heute feststellte, für Vendée Globe „zwei von vier“ ist, startet und endet, sagte: „Es sind schreckliche Neuigkeiten, und niemand würde sich wünschen, dass Jérémie bei irgendjemandem härter gearbeitet hat als wahrscheinlich jeder andere. Er hat ein zusätzliches Jahr mit seinem Boot verbracht. Er hat ein großartiges Team, einen großartigen technischen Direktor, er hat alles getan und er hat die Welt erstaunt, als er Charal herausbrachte. Er war der erste, der in den Himmel flog, also bin ich für ihn am Boden zerstört. Ich weiß selbst, wie schwer es ist, sich zu erholen und vor allem nach Les Sables d’Olonne zurückzukehren und alleine Rennen zu fahren. Aber ich bin sicher, er wird die richtige Entscheidung treffen. Es wird wahrscheinlich von dem Schaden abhängen und wie lange es dauert, ihn zu beheben. Ich denke, das Schlimmste wäre, sich auf den Weg zu machen und zu wissen, dass man keine 100-prozentige Reparatur durchführen kann und dann allein im Südpolarmeer ist. Ich fühle für ihn, ich fühle für sein Team, ich fühle für die Sponsoren. Leider passiert das in diesem Rennen. Ich bin selbst zwei von vier. Ich hasse das Gefühl. Ich hasse es, wenn es jemand anderem passiert, besonders Jeremie. ” Alex Thomson – Hugo Boss