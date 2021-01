Boris Herrmann repariert Großsegel

Rate this post

Wichtige Punkte : Aufgewärmt, ausgeruht und von der Veränderung profitierend, baut Bestaven seinen Vorsprung aus Dalin überlegt Herrmann repariert Cremer nähert sich Kap Hoorn

Die strategischen Entscheidungen von Vendée Globe-Führer Yannick Bestaven sind ausgeruht und voller Energie bei wunderschönem Sonnenschein, klettern nach Norden den Südatlantik hinauf, das Quecksilber steigt und segelt in einer mäßigen Brise Der 48-jährige Skipper von Maître Coq IV hatte allen Grund, in einem Video, das er heute gesendet hat, mit voller Stimme zu sprechen. Die Wettermodellierung ist ziemlich unzuverlässig, wo sich die Rennleiter befinden – wie sie vor etwa fünf Wochen beim Abstieg des Atlantiks bewiesen haben -, aber es scheint eine Chance zu bestehen, dass Bestaven sich aus einem Hochdrucksystem herauswinden und seinem entkommen kann Verfolger auf einer kleinen Senke, die ihn schleudern würde, schossen ihn nach Norden. Die nächsten 48 Stunden werden der Schlüssel sein.

Zur gleichen Zeit, als Bestaven den Sonnenschein auflockerte und die Vorteile genoss, die Flotte in eskalierende Temperaturen zu führen, rangen 750 Seemeilen hinter dem Deutschen Boris Herrmann mit einigen der härtesten Momente seines Rennens auf dem SeaExplorer – Yacht Club de Monaco. Etwa 150 Meilen von seiner vierten Rennrunde am Kap entfernt riss Herrmann den Blutegel seines Großsegels und musste daher nur unter seinem kleinen J3-Vorsegel den ganzen Weg am Horn vorbei segeln und fiel auf den 10. Platz am Kap, dem Durchgang von was er später berichtete, bemerkte er bei den 40-45 Knoten Wind kaum. Erschöpft nach der Marathonreparatur berichtete Herrmann am späten Nachmittag: „Ich bin froh, um das Horn herumgekommen zu sein, aber ich habe es kaum bemerkt. Ich war nur voll darauf konzentriert, mein Großsegel zu reparieren. Südlich von Kap Hoorn bei 140 Meilen wusste ich, dass es ziemlich viel Wind gab, 45-50 und ich ging durch die Sequenz J3 und zwei Riffe und wollte das dritte Riff und den Blutegel des Segels nehmen hat die Leichentücher gefangen. “

Er erklärte: „Zum Glück konnte ich es reparieren. Und das freut mich sehr. Es war kompliziert, weil es strukturell war, ich musste dort oben zwei Schichten bei 45 Knoten Wind trocknen und reinigen, es war an Deck ziemlich haarig und ich nehme an, es war gut gemeint, aber ich bin heute bei Sonnenschein im Atlantik fertig geworden. Und jetzt ist es endlich toll, im Atlantik zu sein, Sonnenschein, leichtere Winde und blauer Himmel. Und ich habe ein Großsegel und das ist einfach toll. “ Ab heute früh gab es eine beispiellose Anzahl von Booten, die in kurzer Zeit Kap Hoorn passierten. Vier Solo-Skipper kamen in weniger als vier Stunden an Kap Hoorn vorbei. Zwischen 0240 Uhr UTC am Montagmorgen, als Damien Seguin (Gruppe APICIL) rundete, und 0401 Uhr Dienstagmorgen, als Isabelle Joschke (MACSF) auf dem 11. Platz rundete, umrundeten acht IMOCA-Skipper das berühmte Kap Hoorn und gingen nach über einem Monat in den südlichen Ozeanen zurück in den Atlantik . Gestern Abend um 0016 Uhr UTC war es die erste Hornrunde in der Karriere von Maxime Sorel (V und B Mayenne), 3 Stunden und 58 Minuten nach Jean Le Cam, dessen siebtes Mal es war. Der Italiener Giancarlo Pedote (Prysmian Group) fuhr 55 Minuten später um 01:12 Uhr und wurde der erste nicht-französische Skipper auf dem neunten Platz. Um 02:27 Uhr UTC machte Boris Herrmann aus Deutschland, der gegen seine Probleme kämpfte, seine vierte Rennstrecke seiner Karriere und belegte 1 Stunde und 15 Minuten nach Pedote den zehnten Platz im Seaexplorer-Yacht Club de Monaco. Um 0401 Uhr überquerte Isabelle Joschke zum ersten Mal in ihrer Karriere als Ozeanrennfahrerin Kap Hoorn. Mit MACSF war sie nur 1 Stunde und 34 Minuten hinter Herrmann. An diesem Abend steht Clarisse Crèmer (Banque Populaire X) an, gefolgt von Armel Tripon (L’Occitane en Provence). Der zweitplatzierte Charlie Dalin (Apivia) nahm sich nach seinem ersten Aufenthalt im Südpolarmeer Zeit, um über die beiden verschiedenen Welten nachzudenken:

“Der große Süden ist ein besonderer Ort. Es ist feindlich, es gibt immer Meer, Wind, mehr Wind als Sie denken. Der Wind ist schwer, stark, weil es kalt ist. Es war eine großartige Erfahrung: der permanente Wechsel der Zeit und die Müdigkeit , die Depressionen, die aufeinander folgen, es ist ein Durcheinander von Gefühlen, mitten im Nirgendwo zu sein, weit weg von jeder Zivilisation. Ich sprach mit einem Fischerboot am Anfang des Indischen Ozeans, es war das einzige, in dem ich mich traf der ganze Süden. 30 Tage lang sah ich kein Zeichen menschlichen Lebens. Wir vergessen unser Leben vor dem Süden, genauso wie wir das Leben vor der Pandemie vergessen. Ich habe das Leben vor dem Südpolarmeer vergessen. Die anderen Boote existierten nicht mehr, das Land existierte nicht mehr. Du bist in einer endlosen Welt des Wassers. Es ist einzigartig auf der Welt, an einem Ort zu sein, an dem die Astronauten die nächsten Menschen sind. Im Moment ist der Kontrast stark, als ich mit dem Leuchtturmwärter am Horn sprach, ich sah ein britisches RAF-Flugzeug, das über mich flog, und jetzt taucht der Seeverkehr wieder auf. Es erinnert an den Film Waterworld. Ich fühle mich wie ich aus einer Wasserwelt zurückkomme, in der das Land eine Fantasie war. Ich komme von einem anderen Planeten zurück. Ich habe Dinge durchgemacht, die ich sonst nirgendwo erlebt hätte, offensichtlich wird das einen Einfluss auf mich haben. ” Charlie Dalin, APIVIA“Ich bin weniger als 400 Meilen von Kap Hoorn entfernt, das ist gut! Es wird ein großartiger Moment, es ist ein großer Teil der Reise, es ist das Ende des großen Südens. In den letzten 4-5 Tagen war es ein ein bisschen hart, die Bedingungen waren nicht einfach, es wird gut sein, ein ruhigeres Meer zu haben. Es gibt immer noch 30-35 Knoten, es wird ein bisschen weicher … Warte, nein, eigentlich ist es eine Baustelle, es ist ein Chaos Ich surfe wie verrückt, ich werde von Wellen in die entgegengesetzte Richtung gestoppt, ich werde in alle Richtungen getroffen. Ich hatte nicht viel Segel, weil es für das Boot nicht funktionierte. Ich war es nicht Es ist nicht sehr bequem. Aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Segel gesetzt und wir werden sehen, was passiert, wenn es Tageslicht ist! Bis zu Les Sables d’Olonne wird es viele Rennen geben, und angesichts der Lücken wird es ein Solitaire du Figaro-Finish geben. In 48 Stunden werden es 10 Boote sein! Im Südatlantik wird viel passieren. Bis zum Ende wird es viel zu spielen geben. Dieser Vendée Globe ist ein guter Jahrgang! Ich habe mich gründlich ausgeruht, das ist das Ziel: Kap Hoorn so ausgeruht wie möglich zu erreichen. Also, ich habe lange Nächte, mache ein Nickerchen, lese Bücher, ich bin ruhig, weil ich weiß, dass man für das, was vor mir liegt, klar, reaktiv und opportunistisch sein muss. Es wird eine Menge Moves zu spielen geben. Ich habe angefangen, das Essen herunterzuzählen, das ich übrig habe, das ist der kritische Punkt. Ich habe sogar meine Angelschnur überprüft! Ich hatte 80 Tage Essen und dann ein paar zusätzliche Snacks mitgebracht, aber es wird eng für meine Mahlzeiten. Ich werde auf Seebrassen fischen! Ich esse viel und es hilft mir, gut zu schlafen. Ich werde mir den Countdown bis zum Ende später ansehen. Ich weiß, dass dieser Teil lang ist. Ich werde mich nach Brasilien darauf konzentrieren, da der Südatlantik sehr lang sein kann. Es wird auch etwas Aufwindsegeln mit einigen ruhigeren Phasen geben. Ich werde es mir genau ansehen, nachdem ich mich an die Passatwinde gewöhnt habe, als ich mich den Doldrums nähere. Aber ich werde sagen, dass wir Ende Januar ankommen werden! ” Armel Tripon, L’OCCITANE EN PROVENCE