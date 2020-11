An einem kühlen, grauen Novembernachmittag war ein gezogener und enttäuschter Jérémie Beyou berührt von der Größe und Herzlichkeit des Willkommens, das der französische Skipper bei seiner vorzeitigen Rückkehr nach Les Sables d'Olonne mit seiner beschädigten Chara erhielt. Hunderte lokaler Fans mussten 600 Meilen zurück zum Starthafen zurückkehren, nachdem sein IMOCA am dritten Renntag beschädigt worden war, und sahen, wie der 44-Jährige den berühmten Kanal hinunter zurückkehrte. Bei einem kurzen, sorgfältig choregraphierten, distanzierten Wiedersehen mit ausgewählten Medien machte Beyou klar, dass er zur Rennstrecke zurückkehren möchte, wenn der Schaden an seinem Boot zu 100% repariert werden kann.

„Wenn es technisch möglich ist, ist geplant, zu gehen. Das ist das Ziel. “ Sagte ein emotionales Beyou neben seinem schwarz-silber geschälten Charal. „Ich möchte wirklich gehen, das ist nicht das Problem, ich möchte diese Einstellung beibehalten. Ich werde 3.000 Meilen zurück sein, es ist also kein Rennen mehr, aber wir werden sehen. “ Das Cockpit wurde schnell abgedeckt, um die erforderlichen Reparaturen und Beschädigungen des Verbundwerkstoffs zu erleichtern, da die IMOCA angedockt war, um die Unterwasseroberflächen nach dem Aufprall eines schwimmenden Objekts zu bewerten Das Ruder wurde schnell entfernt.

„Ich bin überzeugt, dass wir versuchen werden, das Problem zu beheben, aber der Teufel steckt im Detail. Ich sehe, dass jeder hier ist. Die Designer, die Bauherren, alle Experten und das Landteam werden zusammenarbeiten und wir werden es innerhalb von 24 Stunden wissen. Dann werden wir eine Entscheidung treffen. “ Die Startlinie schließt am Mittwoch, den 18. um 14.20 Uhr, zehn Tage nach dem Start am vergangenen Sonntag.

“Anhalten war brutal für mich.” Er erinnerte sich, seine Stimme zitterte bei der Erinnerung. Den vollständigen Text finden Sie hier „Ich hoffe, Jeremy fängt wieder an und ich hoffe, es ist gut für ihn. Bei diesem Rennen weiß man es einfach nie. “ Kommentierte Mike Golding heute in der Vendée Globe LIVE Show. Golding war Stunden nach dem Rennen 2000-2001 am Boden zerstört und startete eine Woche hinter der Flotte neu, um den siebten Platz zu belegen. Im Südpolarmeer wurden mehrere Rekorde aufgestellt, von denen einige noch heute bestehen. Folien zum Dehnen? An der Spitze der Flotte liegt Jean Le Cam (Yes We Cam!) Immer noch 21 Seemeilen vor Alex Thomson (HUGO BOSS), während das Paar die Route in die Passatwinde von Ne’ly öffnet.

„Mit Alex ist an Bord alles gut. Er hat sich ein bisschen ausgeruht. Er war wirklich sehr glücklich durch das Tief (Theta). Er hat schon viele große Winde gesehen, 50,60 Knoten, und wenn es einen Gewinn gibt, wird er dorthin gehen. Ich denke, wir werden sehen, dass die Folien jetzt etwas mehr dominieren. Bei Wind um die 100 Grad sollten sie für die nächsten 4-5 Tage schnell sein. “ Kommentierte Ross Daniels, technischer Direktor von Alex Thomson Racing, heute Nachmittag. Charlie Dalin (Apivia), der am weitesten westlich liegt, war der erste, der halse, gefolgt von Thomas Ruyant (LinkedOut) und Kevin Escoffier (PRB). 150 Meilen südöstlich von ihnen drehten sich Le Cam und Thomson am frühen Nachmittag zu einem günstigeren Winkel und mehr Wind und damit zu einem etwas direkteren Kurs. „Es wird ein langer Halse direkt in die Flaute und die Foiler, die noch nicht die Chance hatten, ihr Potenzial zu zeigen, werden es endlich schaffen. Wir sollten fliegen ", fügte Thomas Ruyant in Vendée Live hinzu." Wir werden gute Winkel erreichen und anfangen zu beschleunigen. "

Aber Wachsamkeit wird erforderlich sein, erklärt Sébastien Josse mit drei Vendée Globe unter dem Gürtel: "Es wird keine Kreuzfahrt mit der Kraft des Windes sein - 20 bis 25 Knoten - und auf dem Übergang einer Segelwahl zwischen Code 0 und Bruchteil Gennaker. " Großsegelschaden für Kojiro Mitten am Nachmittag meldete das DMG Mori Global One-Team von Kojiro Shiraishi einen Riss am Großsegel des japanischen Skippers und beschädigte Latten. Nach einem Halsen, um die Theta-Depression zu verlassen, erlitt Shiraishi, 19. um 15 Uhr, eine Fehlfunktion des Autopiloten. Während eines 3. Halsen riss sein Großsegel über der 2. Latte. Sein Team kommentierte: "Der Skipper ist nicht verletzt und das Boot ist nicht in Gefahr. Wir werden verschiedene Lösungen anbieten, um das Großsegel zu reparieren und das Rennen fortzusetzen."

In der Zwischenzeit ist das Peloton losgerannt und hat eine Gruppe von Konkurrenten bei nahezu keinem Wind zurückgelassen, Ari Huusela (Stark), Miranda Merron (Campagne de France), Alexia Barrier (TSE - 4myplanet), Clément Giraud (Compagnie du Lit / Jiliti). Sébastien Destremau (Merci) und Armel Tripon (L'Occitane en Provence). "Der Windkorridor zwischen der Vertiefung und der Front oben hat sich verengt, und sie befinden sich im Herzen einer windstillen Zone, und dahinter steckt auch nicht viel." Christian Dumard, der Meteorologe der Vendée Globe, erklärte.