Als Thomas Ruyant im Südatlantik auf dem zweiten Platz lag, etwa 72 Seemeilen hinter dem Führer Charlie Dalin (Apivia), wurde er gestern Abend an der Hafenfolie seines IMOCA LinkedOut beschädigt. Er musste für eine kurze Zeit anhalten, um zu beurteilen, und sagt, dass er die Folie auf der Backbordseite (links) seines Bootes für den Rest des Rennens nicht mehr verwenden kann. Ruyant sagte seinem Team, dass es heute Morgen gegen 02:00 Uhr UTC war, als er sich in seinem Boot LinkedOut ausruhte, und dass er von einem lauten Geräusch außerhalb des Bootes geweckt wurde. Er verspürte jedoch keinen Schock für das Boot. Als er das Boot mit seiner Stirnlampe inspizierte, bemerkte er sofort große Risse im "Schacht" seiner Backbordfolie. Ruyant stoppte sofort das Boot und segelte gegen den Wind, um den Schaden weiter zu untersuchen. "Ich war ungefähr 120 ° zum Wind, ich segelte mit ungefähr 20 Knoten, als ich dieses laute Geräusch hörte", berichtete Ruyant heute Morgen. "Ich habe keine wirkliche Erklärung. Ich habe die Folie vollständig mitgebracht, damit sie nicht im Wasser schleift. Bei Tageslicht konnte ich die Folie inspizieren und es ist oben in Ordnung und ich spreche mit meinem Team und den Architekten scheint es sicher zu sein. Es kommt kein Wasser herein und der Folienbrunnen selbst ist unbeschädigt. Aber die Folie selbst ist an mehreren Stellen gerissen. Die Struktur der Folie ist beeinträchtigt. Ich warte auf die Analyse der Designer schau, ob ich es schneiden soll. " Ruyant ist massiv enttäuscht. Er stand dem Anführer Dalin nahe und hatte bisher ein großartiges Rennen. Obwohl schockiert, bleibt der LinkedOut-Skipper positiv: "Ich bin Zweiter in der Vendée Globe. Seit Sonntag haben sich kleine Probleme angesammelt, mit denen ich fertig geworden bin, die aber wirklich durch diesen Schaden übertroffen werden. Ich fahre trotzdem weiter, auch wenn ich mit nur einer Folie ein bisschen behindert bin. Aber Ich tröste mich mit dem Wissen, dass ich immer noch meine Steuerbordfolie habe, die statistisch gesehen die wichtigste für ein Rennen um die Welt ist. Die Strecke ist immer noch sehr lang. Ich mache weiter, ich bleibe dran! “