Befreiung ! Yannick Bestaven zuerst am Kap Horn

Wichtige Punkte: Bestaven schließt das erste Mal im großen Süden ab Dalin fällig am Horn Kleine Stunden Sonntag Hare Battles Wind Vane Probleme

Alleine surft er im Griff stürmischer Winde und Meere nach Nordosten und passiert 85 Meilen südlich der berühmten einsamen felsigen Insel, dem riesigen Freudenschrei des 48-jährigen Vendée Globe-Führers Yannick Bestaven, als er heute Nachmittag endlich Kap Hoorn passierte Sofort sein siegreiches Ende der unerbittlichen südlichen Ozeane und der Beginn des 7.000 Meilen langen Aufstiegs nach Les Sables d’Olonne. Als Bestaven an diesem Samstagnachmittag 55 Tage und 22 Minuten nach dem Start der Vendée Globe am Sonntag, dem 8. November, um 13:42 Uhr UTC den mythischen Leuchtturm verdoppelte, endete ein bemerkenswert erfolgreiches erstes Mal im Südpolarmeer. Bestaven, ein früherer Gewinner des Mini-Transat und zweimaliger Sieger des Zweihand-Transat Jacques Vabre in der Klasse 40, der seit den Kerguelen-Inseln noch nie südlich von Südbrasilien gefahren war, gehört seit den Kerguelen-Inseln zu den Top Drei der Flotte führen kurz vor der Länge von Tasmanien. Er hat sein gut vorbereitetes und zuverlässiges VPLP Verdier-Design für 2015, das er beibehalten hat, konsequent schnell gesegelt, um sicherzustellen, dass er den Atlantikaufstieg mit seinem Boot beginnt und sich auf 100% des Potenzials oder in der Nähe davon einstellt.

Als er abrundete, war er mehr als 160 Meilen vor dem zweitplatzierten Charlie Dalin (Apivia) und dem drittplatzierten Thomas Ruyant etwa 458 Meilen entfernt, oder einen Tag hinter Bestavens Jubel war ebenso viel Erleichterung und erfolgreiche Befreiung von einigen sehr intensiven Tagen, an denen er hart raste die Vorderseite eines Niederdrucksystems mit intaktem Blei und intaktem Boot. Die Passage über den Pazifik wurde von vier Tagen um Weihnachten bei sehr leichtem Wind unterbrochen, als es eine Chance zu geben schien, dass Bestaven und Dalin gefangen werden könnten, aber Bestaven – der in Arcachon südlich der französischen Atlantikküste aufgewachsen war – segelte tadellos. Immer auf schnellen, direkten Kursen entlang der Ausschlusszone der Antarktis. Und zweifellos hat Bestavens großer Schrei beim dritten der drei Great Capes des Kurses den Geist seines einzigen früheren Vendée Globe-Versuchs weiter exorziert, als er in einem brutalen Biskaya-Sturm nur etwa 24 Stunden nach dem epischen Rennen 2008 am Boden zerstört wurde. Der Solo-Rennfahrer ist auch einer von drei Skippern, die auf Kurs bleiben und bei der Suche nach Kevin Escoffier geholfen haben, als er PRB am 30. November verlassen musste. Während sein Vorsprung vor Dalin derzeit 160 Meilen beträgt, ist Bestaven aufgrund der Zuweisung durch die Internationale Jury zum Ausgleich seiner Zeit, die er für die Suche benötigt, weitere 10 Stunden und 15 Minuten zum Guten.

Bestavens Durchlaufzeit seit dem Start von Les Sables d’Olonne ist mehr als acht Tage langsamer als das von Armel Le Cléac’h im Jahr 2016 festgelegte Rekordtempo von 47 Tagen und drei Tage langsamer als die 52-Tage-Marke von François Gabart im Jahr 2012 und ein Tag und 15 Stunden schneller als Michel Desjoyeaux im Jahr 2008. “Ich bin stur, das ist einer meiner großen Fehler, aber auch eine meiner Qualitäten”, enthüllte der Schiffsingenieur einige Tage vor dem Start auf den Pontons von Les Sables d’Olonne. “Ich bin auch sehr belastbar. Und ich habe einen starken Verstand unter schwierigen Bedingungen.” Wie er im letzten Monat im Südpolarmeer bewiesen hat, wo er an Können und Statur zugenommen hat. Bestaven sagte heute Morgen: „Ich musste an meine Optionen und an meine Route glauben, ohne mir zu viele Gedanken darüber zu machen, was meine Konkurrenten tun könnten. Ich musste stur sein, besonders wenn ich an der Eisbarriere blieb. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man so weit in den menschlichen Körper eindringen kann, um den Stress, die Kälte, die Feuchtigkeit und die Einsamkeit körperlich und geistig zu überwinden. Es gab einige magische und einige sehr schwierige Momente, als das Boot aufbrach und ich mitten in der Nacht auf dem Deck war und mich fragte, was zum Teufel ich dort tat. “

Dalin – auch ein Anfänger – sollte in den frühen Morgenstunden des Sonntags Kap Hoorn umrunden. Er scheint sich bei großer See und starkem Wind stärker verlangsamt zu haben und hat heute Nachmittag etwa 15 Knoten gemacht, als Bestaven zeitweise zwischen 17 und 19 kt weiterzumachen scheint. In der Zwischenzeit hat die Brite Pip Hare versucht, die beste Lösung für einen ausgefallenen Windstab oben am Mast ihrer Medallia zu finden. Sie konnte nur mit ihrem Autopiloten im Kompassmodus segeln, aber heute Nachmittag hat sie daran gearbeitet, eine bessere Lösung zu finden.

Damien Seguin, Gruppe Alpicil „Die Moral ist hoch, weil ich nur noch 600 Meilen vor mir habe. Ich schalte den Indikator ein, um nach Kap Hoorn links abzubiegen. Was mich gerade ermüdet, sind die Bedingungen, die nicht so schön sind; Es ist kalt, feucht, es gibt viel Wind und das Meer ist über dem Ort, so dass es zum Segeln besser sein könnte. Es wird meine erste Rundung von Kap Hoorn sein, also ist es für mich ziemlich symbolisch. Ich sollte es im Laufe von Sonntagabend bis Montagmorgen weitergeben, und ich riskiere, ziemlich weit vor der Küste zu sein, sodass ich es möglicherweise nicht sehen kann. Ich habe markiert, wo es so symbolisch sein wird, dass es wichtig ist, und ich werde ein Cape Horner! Wir sind seit dem Start der Vendée Globe noch nie so weit nach Süden gesegelt. Ich kann es kaum erwarten, aus dem Südpolarmeer herauszukommen, es ist lang und ich bin kein großer Fan von Kälte und Feuchtigkeit. Der Gedanke an die wärmeren Temperaturen an der brasilianischen Küste hält mich jetzt am Laufen und deshalb segle ich jetzt schnell, um früher dorthin zu gelangen! Mein Schnitt früher im Rennen ist gut verheilt und seitdem hatte ich noch ein paar blaue Flecken und trockene Hände und so weiter, aber wie jeder, der Rennen fährt, denke ich. Das Boot hat auch ein paar Teile, die nicht perfekt sind, und so segle ich nicht mit 100% des Bootspotentials, sondern tue, was ich kann, mit dem, was ich habe und mache es ganz gut. Es gibt viele bessere Boote, die den dritten Platz verdient haben, aber ich kämpfe mit meinen Waffen und setze sowohl geistige als auch körperliche Fähigkeiten ein. Ich weiß, dass ich gut bin und nicht aufgebe und bis zum Ende weitermache. Ich arbeite hart an der Wahl des Kurses und das zahlt sich gut aus. Möge es lange dauern! Thomas in der Nähe zu haben ist großartig und wenn ich länger bei ihm bleiben kann, dann lass das der Fall sein! “