Armel Tripon stieg am Freitag an Bord von L’Occitane en Provence die fünfzehn Meter den Mast hinauf, um sein J3-Segel wieder zu reparieren und das Rig zu sichern. Die gefährliche Operation ist nun ausgeführt und er kann sein Großsegel benutzen und die Vorsegel oben am Mast anbringen. "Ich bin gerade den Mast hochgegangen und jetzt steigt der Affe ab! Ich wurde ungefähr eine Stunde lang ein bisschen auf dem rollenden Meer herumgeschleudert und fand mich wie ein Schimpanse um einen Baum herum hängen. Als ich unten war, fühlte ich mich taub, meine Muskeln waren völlig angespannt Ich bin nicht zu ramponiert, da ich Knieschützer und Schutzausrüstung verwendet habe. Das Gute ist, dass es mir gelungen ist und ich jetzt mein Großsegel verwenden und den Spinnaker einstellen kann. Es gibt noch einige Arbeiten an der Reparatur, aber ich kann segeln und muss das genießen, also bin ich sehr glücklich! “ "Das Rennen geht weiter!"

"Das Rennen geht weiter!" Armel Tripon hat trotz des Schadens, der dazu geführt hat, dass er nicht mit den Führenden des Rennens kämpft, nie an Moral verloren. Nach dieser erfolgreichen Reparatur fühlt er sich sehr aufgepumpt. Er ist hinter die Führer zurückgefallen, die ein Wettersystem vor sich haben. "Ich gehe davon aus, dass ich in den Doldrums möglicherweise 1.000 Meilen zurückliegen werde, da die Boote vor uns Theta hatten und es 24 Stunden dauern wird, um aus dem Gebiet der leichten Winde herauszukommen. Aber ich wusste es, es ist das harte Gesetz des Sports und Wenn ich an Jérémie (Beyou, der sich wieder Les Sables-d'Olonne zugewandt hat) denke, kann ich mich nicht beschweren. Die Straße ist sehr lang, es wird Chancen geben ... und das Rennen geht weiter, das ist die Hauptsache! ” Den Schaden und die Schlüsselreparatur verstehen Um den Vorgang vollständig zu verstehen, was getan wurde und warum - und was im Idealfall noch zu tun ist -, finden Sie hier eine Zusammenfassung der aufeinander folgenden Phasen:

Der Schaden: Der Haken von J3 gab nach, als die Boote vor Portugal in Richtung Front fuhren. Dieses Segel, dessen Vorstag eine strukturelle Rolle bei der Takelage spielt, fiel an Deck. L'Occitane en Provence konnte daher keines der Focksegel mehr verwenden, um keine Katastrophe zu riskieren. Armel drehte sich um, um das Boot zu erhalten, und überlegte dann, einen Ankerplatz in Spanien zu finden, um Reparaturen zu versuchen. Am selben Tag nach und nach sorgfältiger Lösung wurde eine Lösung zur Reparatur auf See gefunden. Armel nahm die Vendée Globe-Rennstrecke wieder auf und reduzierte vorsichtshalber das Segel und fuhr mit relativ niedriger Geschwindigkeit fort, um keine Katastrophe zu riskieren. Die ständige Sorge um die Enttäuschung würde ihn jederzeit auf Trab halten. Eine erfolgreiche Erstbesteigung des Mastes wurde am Freitag abgeschlossen. Armel hat es geschafft, ein Segel zurückzusetzen, das nun den Mast des Bootes an Ort und Stelle hält und verhindert, dass es nach achtern fährt (was eine Hauptfunktion des kaputten J3 ist). Armel kann jetzt wieder normal segeln und ein Segel auf den Mast heben. Der Haupt- und Vollspinnaker kann jetzt verwendet werden, um sich aus dem Bereich der leichten Winde zu befreien (8 Knoten Wind in der Region zum Zeitpunkt der Reparatur am Freitag).