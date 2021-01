Alle Wetten sind aus

Aber als die Gruppe von sechs jagenden Solo-Rennfahrern jetzt auf 300 Meilen vor Spitzenreiter Yannick Bestaven komprimiert ist und der Skipper von Maître Coq IV gesehen hat, dass sein Vorsprung von 435 Meilen wie Schnee in der brasilianischen Sonne schmilzt und nur 38 Meilen vor ihm liegt Charlie Dalin (Apivia) an diesem Nachmittag, ist es klar , die eine der besten sechs oder sieben Boote hoffen konnte das Les Sables d’Olonne Ziellinie zuerst noch in diesem Monat, wahrscheinlich etwa 28 zu brechen th oder 29 th . In der Tat scheint es bis morgen Dienstag jede Chance zu geben, dass der Führer für 17 Tage vergangen sein könnte.

Alle Wetten sind geschlossen. Normalerweise durch den 64 th Tag der letzten Ausgaben der Vendée Globe, das Solo – Non – Stop – Rennen rund um die Welt wurde zu einer Wahl von zwei oder an den äußeren drei potenziellen Gewinnern destilliert nach unten.

Die semi-permanente Kaltfront, die sich von der brasilianischen Küste irgendwo zwischen Itajai und Rio bis etwa 1500 Meilen südöstlich bis nach Osten erstreckt, hat die Hierarchie in der dritten Novemberwoche weitgehend auf den Abstieg des Atlantiks festgelegt – erinnern Sie sich an Thomas Ruyant und Charlie Dalin tauschen Gybes weniger als zehn Meilen voneinander entfernt gegen den Wind.

Auf dem Rückweg zu den E’ly-Passatwinden blockiert das gleiche Wettermerkmal die Flotte. Und während Bestaven am meisten verloren hat, weil es westlich und am nächsten am Land liegt, liegt der Gewinn zunehmend im Osten, wenn die Spitzengruppe in Richtung Passatwind steigt. Und so sind nicht nur Dalin und Thomas Ruyant hart nach Bestaven zurückgekehrt, sondern auch im Osten sind Damien Seguin, Louis Burton und Boris Herrmann wieder im Wettbewerb.

“Ich denke, für Yannick, der sieht, dass wir zu ihm zurückkehren, als er weit voraus war, muss es schwierig sein. Für uns ist es sehr erfreulich. Ich habe viel Zeit mit einigen kleinen Problemen verschwendet, aber ich werde in der Lage sein, auszuwählen Die ganze Vendée Globe war so, das Rennen ist noch lange nicht vorbei. “ Laut Thomas Ruyant, dem Skipper von LinkedOut, beim morgendlichen Anruf beim Race HQ in Les Sables d’Olonne. Ruyant hat gerade zum fünften Mal auf seinen Mast geklettert, diesmal um seine Windanzeige zu reparieren, nachdem er drei Tage blind ohne genaue Winddaten gefahren war. Und jetzt ist der Skipper aus Dünkirchen in Nordfrankreich wieder im Angriff.

Auch Louis Burton, Fünfter, ist hoch motiviert von der Konkurrenz. „Ich schaue mir die Positionen anderer an, um herauszufinden, wie ich ihnen näher kommen kann. Ich habe diese Aufregung und dieses Vergnügen noch nie so nah erlebt. Ich zähle die Meilen, die mich von Thomas Ruyant und Damien Seguin trennen, und untersuche ihre Kurse. Es ist außergewöhnlich. “ Sagt der Skipper aus Saint Malo vom Bureau Vallée 2.

Und Boris Herrmann, heute Sechster, bemerkte in der französischen Show: „Wie fantastisch es ist, dass das Rennen beim Aufstieg auf den Atlantik so eng ist, es ist wirklich alles, um für uns alle zu spielen, sogar für Yannick, wissen Sie, dass er es ist Nicht Meilen und Meilen voraus, wie ich auf meinem Bildschirm sehen kann, also ist die Regatta noch sehr lebendig und jeder für sich, um das Match zu spielen. In der Vergangenheit haben wir weniger aufregende Anstiege auf dem Atlantik gesehen, vielleicht ein oder zwei Boote deutlich vor uns, aber hier haben wir eine echte Vielzahl verschiedener Boote, die auf dem Podium stehen könnten, 4, 5 oder 6 Boote. ohne Zweifel kommen noch Überraschungen! “

Bestaven hat immer 10 Stunden und 15 Minuten in der Tasche – die Entschädigung für seine Rolle bei der Rettung von Kevin Escoffier, und so hat Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) sechs Stunden Zeit.

Und mit der Aussicht auf eine enge, kompakte Umgruppierung stellt sich immer mehr die Frage, wer was hat und welches Potenzial die Skipper und ihre Boote wirklich haben. Und so beginnen die Gedankenspiele bei den täglichen Medienanrufen. Niemand will ihre Schwächen eingestehen, außer Apivia und LinkeOut, die Probleme mit ihren Portfolien haben. Aber es gibt Segelschäden, Hakenschäden und andere Probleme, die jetzt noch besser gehütete Geheimnisse werden. Die Aktienantwort? “Ich bin zu 100% und mein Boot auch!”

Aus dem Grau in die Technicolor-Welt.

Das feierliche Arcachon-Bier in der Hand Arnaud Boissières überquerte heute zu Beginn der französischen Live-Show um 11.35 Uhr UTC seine vierte Vendée Globe Cape Horn in Folge. Der Adoptivsohn der Stadt Sables d’Olonne sah nach einem harten Pazifik erschöpft, aber begeistert aus.

Eine weitere Stunde und 30 Minuten später war es der schwer bärtige, überschwängliche Schweizer Skipper Alan Roura um 1301 Uhr UTC, und dann gab es um 1534 Uhr UTC die Freilassung von Jérémie Beyou aus dem Pazifik. Der Skipper von Charal hat die Ehre, der schnellste in der Flotte zwischen Kap der Guten Hoffnung und Kap Hoorn zu sein, 30 Tage 14 Stunden 27 Minuten, etwa 45 Minuten schneller als Armel Tripon (L’Occitaine en Provence). Die britische Pip Hare sollte heute Abend Medallia zu ihrem ersten Kap Hoorn bringen.

Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) „Ich bin jetzt auf dem 6. Platz! Und ja, der Sonnenschein verändert alles und das Leben an Bord ändert sich so schnell, dass es nur zwei Tage waren und ich bereits wieder in meinem T-Shirt und meinen Shorts bin. Ich habe dafür gekämpft, davon geträumt und hier bin ich! Was für ein fantastischer Übergang. Der Sonnenschein ist da, das Meer und der Himmel sind blau, das Boot gleitet wunderschön, es ist eine große Belohnung.

Ich bin vielleicht wirklich ruhig hinter der Kamera, aber drinnen vielleicht nicht so sehr! Besonders in Momenten wie um Kap Hoorn, als ich mein Großsegel zerrissen habe und es kein kleiner Riss in der Mitte ist, wäre das weniger ernst, sondern im Blutegel, wo das Segel strukturell viel davon nimmt Laden, also war es ein sehr haariger Moment, ich hatte Angst und war gestresst. Und auch in der letzten Depression, auf die ich stieß, die schwierig war, mit einem wirklich unruhigen Meer, hatte ich Angst und hatte viele verschiedene Arten von Emotionen.

Ich denke, heute und heute Abend werde ich mit meinen Freunden um mich herum, Jean, Giancarlo und Benjamin, schnell vorankommen können, und diejenigen vor uns könnten eine weiche Zone betreten, also denke ich, dass das Rudel noch enger wird.