Wichtige Punkte: – Nach Reparaturen am strukturellen Bug erleidet Thomson einen Knockout-Schlag mit Ruderschäden – Dalin führt um 370 Meilen – Jean Le Cam bleibt Dritter

Die Hoffnungen des britischen Skippers Alex Thomson, die Vendée Globe zu gewinnen, wurden durch Schäden am Steuerbordruder seines IMOCA HUGO BOSS am Freitagabend zunichte gemacht. Dieses unüberwindbare Problem trat fast genau eine Woche auf, nachdem Thomson ausgedehnte Risse im Längsrahmen zum Bug seines Bootes entdeckte, die er repariert hatte. Er ist auf dem Weg nach Kapstadt, 1.800 Seemeilen östlich-nordöstlich, und hat heute Nachmittag unter reduzierten Segeln rund sieben Knoten gemacht. Sein Team hat angekündigt, dass er nicht mehr in der Vendée Globe fährt. Nach den umfangreichen Reparaturen am Bug, die in den Nächten von Sonntag bis Donnerstag durchgeführt wurden, hatte sich Thomson gerade wieder im Rennen gemeldet und war am Tor zum Südpolarmeer bereit, das Beste aus seinem schwarz-rosa IMOCA zu nutzen wurde entwickelt, um bei schnellem Wind im „großen Süden“ am besten zu sein. Er war auf dem 15. Platz, ungefähr 650 Meilen hinter Flottenführer Charlie Dalin (Apivia), als sein Team an diesem Samstagnachmittag bekannt gab, dass er das Rennen auf seinem Kapstadt abbrechen wird. Der britische Skipper, der zum fünften Mal in der Vendée Globe fuhr, hatte weltweit große Unterstützung und Respekt für seine Bemühungen zur Reparatur des Bugbereichs erhalten, aber es gab keine Möglichkeit, den Ruderschaden sicher zu beheben, um ihn zuzulassen um den besten Teil eines Monats im feindlichen Südpolarmeer zu fahren.

Alex Thomson sagte: „Eine Reparatur ist leider nicht möglich. Wir akzeptieren daher, dass dies das Ende des Rennens für uns sein wird. Ich selbst, mein Team und unsere Partner sind natürlich zutiefst enttäuscht. Wir glauben, dass das Beste in diesem Rennen noch kommen wird. “

Thomson war einer der beiden herausragenden Favoriten, die diesen Vendée Globe gewonnen haben. Er war Dritter in der Ausgabe 2012-13 und wurde 2016-17 Zweiter, nachdem er sich 48 Stunden hinter dem späteren Sieger Armel Le Cléac’h in Kap Hoorn zurückgekämpft hatte und nur 16 wurde Stunden hinter dem französischen Skipper. Das Glück ist bei diesem Non-Stop-Solo rund um die Welt selten zu seinen Gunsten gelaufen. Bei seinem ersten Versuch in den Jahren 2004 und 2005 musste er Kapstadt mit einer Beschädigung seines Decks verlassen, nachdem sein Boom-Schwanenhals versagt hatte. In den Jahren 2008 und 2009 musste er wegen struktureller Probleme, die durch einen großen Sturm in der Bucht von verursacht wurden, früh im Rennen aufgeben Biskaya. Thomson, der seine Rangliste als Favorit vor dem Rennen bestätigte, führte das Rennen sechs Tage lang an und überquerte den Äquator mit einem Vorsprung von 70 Meilen. Er lag an zweiter Stelle, nur 45 Meilen hinter dem Führer Charlie Dalin, als das anfängliche strukturelle Problem auftauchte.

„Ich bin sehr enttäuscht von Alex und seinem Team. Er hatte so viel harte Arbeit geleistet, um sich und sein Team in die Lage zu versetzen, dieses Rennen zu gewinnen, und er sah aus, als hätte er die Fähigkeit dazu. Selbst als er nach den Reparaturen zurückkam, hatte ich immer noch das Gefühl, dass er es schaffen könnte, und er sah auf jeden Fall so aus, als wäre er bereit, sein Bestes zu geben. Er stellte seinen Stand klar dar, um dieses Rennen zu gewinnen, und sah aus, als könnte er liefern, daher ist dies eine große Enttäuschung für ihn und alle seine Anhänger. Er ist der Typ, für den so viele von uns jeden Tag Wurzeln schlagen und dem sie folgen. ” Kommentierte Mike Golding

Großbritanniens viermaliger Vendée Globe-Rennfahrer. Auf dem Weg zum Längengrad des Kaps der Guten Hoffnung, den er am frühen Montag passieren sollte, hat Spitzenreiter Charlie Dalin gesehen, dass sein Vorsprung von der Verfolgungsgruppe leicht gekürzt wurde, da er in einer etwas leichteren Brise war, jetzt 370 Meilen vor dem zweitplatzierten Thomas Ruyant (LinkedOut), während Jean Le Cam (Yes We Cam!)

Immer noch von einem nördlichen, direkten Routing profitiert, um immer noch ein konstantes Drittel mehr als 100 Meilen auf Yannick Bestaven (Maitre CôQ) zu liegen. “Ich bin etwas gezwungen, mich von der Ausschlusszone der Antarktis zu entfernen, da meine Route etwas anders ist als die, die ich jage, weil ich gezwungen bin, während des Sprechens nach Nordosten zu segeln. Ich verbringe viel Zeit im Navigationsstation, um meine Route so gut wie möglich anzupassen, denn in den nächsten Tagen werden wir ziemlich viel Wind haben: Wir müssen den besten Kurs finden. Das Meer war letzte Nacht ziemlich rau, aber jetzt beginnt es sich zu beruhigen ein bisschen, wenn auch nur geringfügig. Ich mache derzeit 22-23 Knoten NW’ly. Der Himmel ist gleichmäßig grau, aber die Nächte sind kurz, was gut kompensiert. Die AEZ wurde von der Rennrichtung etwas weiter nach oben verschoben Ich werde weiter nach Norden fahren, aber ich werde nach dem Durchgang der Front wieder nach unten kommen. Die Windrichtung bestimmt leicht die Flugbahn. Ich denke, das wird es Nehmen Sie sich etwa einen Monat Zeit, um die Antarktis zu erkunden. Ich habe nicht das Gefühl, mich zurückzuhalten und mache ein normales Tempo, ohne unnötige Risiken einzugehen. Wir werden uns alle im selben Wetterzug befinden, weil ich dort keine Fortschritte auf dem Verfolgungsjagd gemacht habe, der in der Lage sein wird, genau nach Westen zu fahren, wenn ich noch Fortschritte im Nordwesten mache. Wir sollten dann ein bisschen Kompression in der Flotte vor uns sehen. Mein Vorsprung wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden abnehmen. Danach wird es starke Winde geben und so wird es unser erster Sturm nach dem Kap der Guten Hoffnung sein! Bei den Agulhas herrscht ziemlich viel Strom: An diesen Orten muss man vorsichtig sein.Ich sollte am Montag tagsüber die Länge des Kaps der Guten Hoffnung überqueren. Aber im Moment bin ich wirklich froh, endlich in diesen südlichen Meeren segeln zu können, besonders wenn der schöne Mond scheint. Die letzte Nacht war magisch mit vielen Vögeln, die um das Boot kreisten. Nachdem wir die letzten zwei Wochen in Shorts verbracht haben, ist der Klimawandel trotz des allmählichen Wandels ziemlich brutal. “ Charlie Dalin, Apivia