Vendee Globe: 3:00 Uhr Ankunft von Maxime Sorel

Rate this post

Jean Le Cams Late Night Edition, Dutreux ‘Local Hero, Willkommen Seguin Danke Le Cam

Es war nach der Hexenstunde in seiner überfüllten Pressekonferenz zur Vendée Globe, als Jean Le Cam seine eigenen Ansichten über das bemerkenswerte Rennen zwischen Damien Seguin, dem ohne linke Hand geborenen Paralympics-Champion, und Benjamin teilte Dutreux, der junge Vendée-Typ. Die einfache, schnörkellose Nachricht spiegelte die jeweiligen Boote wider.

Individuell und zusammen kämpften diese drei verwegenen Musketiere ein Rennen von unglaublicher Intensität und segelten auf der IMOCAs der Generation 2008, die mit bescheidenen Budgets ausgestattet waren und alle drei in den Top 10 der bislang größten Vendée Globe-Flotte landeten, gleichermaßen glatt und direkt.

Nach fünf Starts in Folge seit 2004 absolvierte Le Cam mit 61 Jahren seine vierte Vendée Globe auf dem 2., 5. und 6. Platz und erschien an einem nassen, windigen Donnerstagnachmittag aus der Dunkelheit des Golfs von Biskaya, um die Ziellinie als Achter zu überqueren. Mit seiner Zeit für die Rettung von Kevin Escoffier wird Le Cam Vierter.

„Ich glaube, dass wir zwischen Benjamin Dutreux, Damien Seguin und mir jungen Menschen das Vertrauen gegeben haben, dass der Vendée Globe immer noch zugänglich ist. Heute ist dieses Rennen finanziell unzugänglich. Es gibt Boote für 6-7 Millionen Euro. Sie fragen sich also, ob Sie einen multinationalen Sponsor benötigen, um teilnehmen zu können und nicht an der Seitenlinie stehen zu dürfen. Ich hoffe, dass diese Ausgabe der Vendée Globe es den Organisatoren ermöglicht, die Zukunft aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es ist wichtig und wichtig, dass die Vendée Globe für KMU und junge Menschen zugänglich ist. “ Sagte Le Cam.

Seguin (Groupe Apicil) bereitete sein Boot vor und profitierte dabei von Le Cams Rat und seiner Weniger-ist-Mehr-Philosophie. Er übernahm das leistungsstarke Finot Conq-Design von 2007, das 2016/17 als Comme Un Seul Homme durch einen engen Kontakt Boot für Boot fuhr Rennen mit Le Cam und Dutreux. Wer kann schon vergessen, dass Seguin Kap Hoorn auf dem vierten Platz umrundet, nur 49 Meilen hinter Thomas Ruyants neuester Generation LinkedOut und 130 Meilen vor dem fünften Platz von Dutreux auf dem 2007 Farr-Design, das 2007 in England als Estrella Damm gebaut wurde, bevor er 2012 als Hugo Boss Dritter wurde?

Seguin antwortete Le Cam: „Dieser Vendée Globe war außergewöhnlich und ich bin heute hier, weil es dir, Jean, zu verdanken ist. Ich könnte dir jeden Tag danken, aber es könnte niemals alles wieder gut machen, was du mir gegeben hast. Es gab keinen Tag, an dem ich nicht an dich gedacht hätte. Ich möchte nur DANKE sagen. Als ich diesen Traum von der Vendée Globe hatte, träumte ich davon, Boote zu vereiteln, und Sie konnten mich dazu bringen, das Wesentliche zu betrachten. Einige haben Millionen von Euro ausgegeben und sitzen heute Abend zu Hause. Wir sind am Ziel und das ist großartig. “

Wenn die Nacht “Le Roi Jean” Le Cam gehörte, der noch nie so beliebt oder berühmt war, gehörte der Freitag der neuen Generation, die Le Cam gedeihen lassen möchte, und speziell Benjamin Dutreux.

Dementsprechend wurde der 30-jährige sympathische Junge von nebenan, Dutreux, von den Bürgern von Les Sables d’Olonne, wo er lebt und zur Schule ging, nachdem er auf der Ile de Ré aufgewachsen war, als Held begrüßt. Soziale Verantwortung war das, was es ist. Die Zahlen waren nicht annähernd üblich, aber nichts würde die leidenschaftlichen Einheimischen davon abhalten, ihren Lieblingssohn wieder willkommen zu heißen.

Dutreux schwärmte: „Das erste Boot, das ich im Ziel sah, war das meiner Partner mit meinem Bruder, der das Boot fuhr, und es war unglaublich, so viele Menschen plötzlich alle so glücklich zu sehen. Es war ein sehr starker emotionaler Moment.

All das auf meinem Boot, das mich mit dem kleinen Emblem der Wasserfamilie mit „Flagy“ neben mir den ganzen Weg gebracht hat, war ein besonderer Moment. “ „Was mich jetzt wirklich glücklich machen würde, ist zu schlafen, aber ich habe jetzt viel Adrenalin, also wird es schwer.

Meine Landcrew hat eine große Pizza mitgebracht und es ist wirklich das Schönste, alle zu sehen und dieses Rennen um die Welt zu beenden. ” Im Namen seiner Water Family-Initiative trug Dutreux „Flaggy“, einen kleinen Krug geschmolzenen Eises vom Gletscher von Chamonix auf der ganzen Welt…

Dies ist eine echte Mission für Flaggy, denn dank Flagy konnte Water Family rund hundert Schulen mit Videokonferenzstunden in Schulen besuchen. Ich habe nicht alle Statistiken, aber alle sind wirklich glücklich, also ist es riesig. Alles, was Sie tun müssen, um ihn nach Chamonix nach Hause zu bringen, damit er wieder fest wird.

“ Und als er über Le Cam sprach, sagte der junge Vendéen-Skipper: „Was Jean getan hat, ist unbeschreiblich, er hat ein unglaubliches Rennen gefahren und viele Menschen gezeigt und zum Schweigen gebracht. Es ist ziemlich verrückt, was er getan hat. Er sagte mir sogar, dass ich jung bin und viele vor mir habe. Für ihn ist es einfach unglaublich, sein Rennen in seinem Alter beendet zu haben und sein Energieniveau zu haben. Ich nenne ihn das Kind, weil er wie ein Kind ist und einfach alles gibt und vor allem Spaß hat, was wunderbar ist. “