3 Platz Boris Herrmann, Druck auf das Top Duo ausüben !

Wichtige Punkte: Herrmann gewinnt über 800 Meilen seit Kap Hoorn, Gleichmäßige Geschwindigkeiten der Führungskräfte , Joschke im abgesicherten Modus im Ruhestand auf dem Weg zum Hafen

Heute Nachmittag in Recife, etwa 35 Meilen vor der nordöstlichen Ecke Brasiliens, bleiben die Geschwindigkeiten zwischen dem Top-Trio der Vendée Globe-Boote sehr gleichmäßig, da der deutsche Skipper Boris Herrmann über Nacht auf den dritten Platz vorgerückt ist. Der Skipper des SeaExplorer-Yacht Club de Monaco hat seinen Angriff mit der gleichen Geduld und Sorgfalt moduliert, die dafür gesorgt hat, dass er mit einem vollen Kartenspiel spielt und eine kompromisslose IMOCA 60 mit nahezu 100 Prozent seines Potenzials nach ihm fährt sorgfältig geschützt während eines sehr harten Monats in den südlichen Ozeanen. Der deutsche Ozeanrennfahrer umrundete Kap Hoorn als Zehnter mit einem Defizit von 805 Seemeilen auf dem Führenden Yannick Bestaven. Herrmann, der 37-jährige Skipper aus Hamburg, ist in Deutschland ein Begriff geworden. Sein Rennen wird jeden Abend in den wichtigsten nationalen Nachrichtensendern in seinem Heimatland gezeigt, das überhaupt keine Geschichte von Solo-Ozeanrennen hat. Er hat stetige Fortschritte an den Rändern gemacht, die das französische Duo Louis Burton als Zweiter und Charlie Dalin, der Spitzenreiter, in den letzten Tagen aufgebaut haben. Herrmann war etwas schneller, nicht zuletzt dank der Kraft seines großen Foliensatzes der Generation 2020, den er im März letzten Jahres in den Seaexplorer Yacht Club de Monaco eingebaut hatte, und seiner Entscheidung, etwas östlich – vor der Küste – zu bleiben, wo die gemäßigten östlichen Der Passatwind war gleichmäßiger und gleichmäßiger.

Der britische Figaro-Solo-Rennfahrer Will Harris, Herrmanns Co-Skipper auf dem Transat Jacques Vabre 2019 und Mitglied seines Rennteams, glaubt, dass er weiterhin kleine Gewinne erzielen kann. „Ich denke, es geht ihm gut, meistens so schnell wie Charlie und Louis. Ich denke, Thomas Ruyant (Vierter) kämpft jetzt etwas mehr um das Tempo und Boris ist gut positioniert. “ Harris beobachtete diesen Freitagnachmittag. Herrmann hat seit gestern (Donnerstag) Morgen 60 Meilen zurück auf Spitzenreiter Dalin gemacht, und während sich die Gewinne inzwischen stabilisiert haben, glaubt Harris, dass diese kleinen inkrementellen Gewinne fortgesetzt werden sollten. Aber Harris, der ein Meteo-Experte für das letzte Ocean Race war, stimmt zu, dass das Rennen in den kommenden Tagen nicht entschieden wird, was Herrmanns Überzeugung entspricht, die heute in der Vendée Globe Live Show zum Ausdruck gebracht wurde.

„Ich denke, das Rennen wird in den nordatlantischen Wettersystemen entschieden, und besonders wenn es um den 23. Januar auf den Azoren zu einer Kaltfront kommt. Harris bemerkt: „Sie werden dort wahrscheinlich ein bisschen Wind sehen und es wird ziemlich schnell bis zum Ziel sein, aber es wird meistens gegen den Wind sein und so ziemlich aufregend. Aber bis dahin ist es ein Geschwindigkeitsrennen nach den Doldrums in den nordöstlichen Passatwinden, eine Woche in den Passatwinden werden es kleine Gewinne und Verluste in Bezug auf die Bootsgeschwindigkeit sein. “

Er fügt hinzu: „Boris scheint in ziemlich guter Verfassung zu sein, er hat beständig Meilen gesammelt und wir sehen, dass er jetzt stärker pusht, er ist an einem guten Ort. Wenn er immer wieder die gleiche Anzahl an Meilen sammeln kann, kann das über ein paar Tage hinweg gut funktionieren. “ “Boris hat den Süden definitiv gut gemeistert.” Harris sagt: “Er hatte immer etwas weniger Segelfläche als die anderen und es gab viele von uns, die sagten:” Komm schon, Boris, drück es härter “, aber der Vorteil ist jetzt, dass er klug und sicher gesegelt ist und in guter Verfassung ist. Es ist jetzt weniger ein Figaro-Rennen in dem Sinne, dass es beim Figaro für relativ kurze Zeit wirklich um alles oder nichts geht. Bei der Vendée Globe geht es sehr darum, zu planen und zu wissen, wie Sie an 40 Tagen in 60 Tagen sein wollen, und dann in der Lage zu sein, das Spiel zu verbessern, und das war schon immer die Strategie von Boris. Ich denke, er ist in guter Verfassung und wenn wir auf dem Armaturenbrett zuschauen, können wir sehen, dass er zunehmend stärker drückt. “

Der frühere Anführer Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) ist jetzt Sechster mit 105 Meilen Rückstand auf Anführer Dalin. Im fünften ist Damien Seguin (Groupe Apicil) sehr weit im Match, 60 Meilen von Dalin entfernt und direkt hinter Herrmanns Luv, aber mit seinem älteren Dolchbrett-Design kann er die Geschwindigkeit der Foiler nicht erreichen und macht etwa 1,5 bis 2 Knoten Langsamer. Isabelle Joschke, die am 10. Januar aus dem Rennen gedrängt wurde, als ihr kippendes Kielhaltesystem bei MACSF ausfiel, ist bei mäßigen Windverhältnissen und segelt im abgesicherten Modus 1.000 Meilen von Salvador de Bahia, Brasilien, entfernt.

Die nächste Woche sieht kopfkratzend schwierig aus und welcher Weg ich auch gehe, es wird Herausforderungen geben. Starke Winde, kein Wind. Ich bin nervös, die richtige Navigationsentscheidung zu treffen, und egal wie sehr ich auf den Bildschirm starre und meine theoretischen Routen nach Osten und Westen zeichne, es erscheint kein magischer Pfad vor mir. Mein Computerbildschirm ist hell mit Farbe von den vielen Routen, die ich generiert habe, und manipuliert die Daten, um mich auf die eine oder andere Weise zu senden. Eine Sache, an die man sich erinnern sollte, ist, dass meine Software sich nicht um mich kümmert. Sie würde mich durch die schrecklichsten Bedingungen schicken, wenn sie dachte, es wäre schnell. In dieser Phase des Rennens muss ich mehr denn je darüber nachdenken, das Risiko auszuschalten, mich und das Boot zu schützen und mich ein wenig von meiner Wettbewerbsfähigkeit zurückzuziehen, um das lange Ziel zu sehen. Heute Morgen ist ziemlich klar geworden, dass meine Strategie für die nächsten Tage darin bestehen muss, sicher und klug zu segeln und nicht nach Booten zu jagen, mit denen ich sowieso nicht auf der Rennstrecke sein sollte. Pip Hare, Medallia

Jetzt hoffe ich, dass die Stürme vorbei sind. Das Wetter ist für diese 2 oder 3 Tage etwas kompliziert. Ich nähere mich einem Sturm, den ich nicht vermeiden kann. Ich werde ihn praktisch in der Mitte passieren und dann nach Osten gehen, aber mit einem weiteren Sturm aus Uruguay. Es wird ein bisschen kompliziert und ich hoffe, es wird das letzte im Süden sein, weil ich es schon satt habe, mit so viel Wind umzugehen. Als ich die Falklandinseln passierte, war das Meer ruhig und jetzt nimmt es zu. Ich habe Wellen aus dem Südwesten (SW) von ungefähr zwei Metern, aber sie werden mit dem Wind bis zu dreieinhalb Meter wachsen. Ich war in Kontakt mit Stéphane (Le Diriason) und wir haben über unsere Zeit in Kap Hoorn gesprochen und wie die Bedingungen für die nächsten Tage sein werden. Ich fange an, über das Ziel nachzudenken, über das Beenden des Rennens, aber ich versuche nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich rechne damit, dass es von Kap Hoorn bis zur Ziellinie ungefähr vier Wochen sind, aber im Moment denke ich nur daran, diese beiden Stürme zu überstehen und dann die Passatwinde zu erreichen. Meine Zeit nach Kap Hoorn betrug 66 Tage und war sehr gut, viel weniger Tage als beim letzten Mal. Wenn alles gut läuft, könnte ich Les Sables in weniger als 100 Tagen erreichen, was sehr gut für mich wäre. Didac Costa Ein Planet Ein Ozean