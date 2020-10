2020 | Rolex Middle Sea Race: Inspirierende Leistung

Valletta, 24. Oktober 2020 – Das Rolex Middle Sea Race fordert immer die höchsten Standards bei Seglern aller Generationen, sowohl Profis als auch Korinther. In diesem Jahr hat die 41. Ausgabe das menschliche Bestreben, erfolgreich zu sein, zutiefst demonstriert. Alle Beteiligten zeigten große Belastbarkeit. Die Organisatoren, der Royal Malta Yacht Club (RMYC), haben unermüdlich daran gearbeitet, einen sicheren Wettbewerb im Kontext einer globalen Pandemie zu gewährleisten. Die Teilnehmer zeigten Engagement und Leidenschaft, nur um die Startlinie zu erreichen, und sorgten dann auf dem Wasser für einen spannenden Wettbewerb, der mit dem letztjährigen Gesamtsieger endete, der einen monumentalen Erfolg hintereinander feierte.

Aus verständlichen Gründen blieb die Anzahl der Teilnehmer für das Rolex Middle Sea Race 2020 hinter den Rekordeinträgen der letzten Ausgaben zurück. Die 50 Teams aus 14 Ländern bereiteten sich fleißig und rigoros auf das 606-Seemeilen-Rennen vor und illustrierten bewundernswert die Werte, die das Segeln durch eine feine Seemannschaft untermauern, um die komplexe Herausforderung zu bewältigen, die sich aus der Strecke und dem vorherrschenden Wetter ergibt.

Bei der heutigen Preisverleihung (Samstag) wurden alle Mannschaften geehrt und die Sieger für ihre Leistungen gefeiert. Godwin Zammit, Commodore des RMYC, drückte seine Zufriedenheit darüber aus, dass das Rennen stattgefunden hatte, und lobte die Teilnehmer, den Club und seine Unterstützer, darunter den langjährigen Sponsor Rolex sowie Transport Malta, das Ministerium für Tourismus, Yachting Malta und die Streitkräfte von Malta und Italien. „ Dies war ein sehr ungewöhnliches Jahr. so viel wurde gestört und so viele Rennveranstaltungen wurden abgesagt. Trotzdem war der Royal Malta Yacht Club fest entschlossen, dass das Rolex Middle Sea Race, wenn es überhaupt möglich wäre, auch ohne die übliche Gastfreundschaft stattfinden würde “ , erklärte er.

Zum klingenden Applaus gratulierte Commodore Zammit allen Gewinnern, insbesondere Elusive 2: „Es ist eine herausragende Leistung, zwei Jahre hintereinander eine solche Veranstaltung zu gewinnen. Der RMYC ist stolz darauf, dass einer von ihnen eine so bedeutsame Sache behauptet hat. Gut gemacht, schwer fassbar! ” Er bedankte sich weiterhin beim RMYC-Team aus Mitarbeitern und Freiwilligen, die sich so viel Mühe gegeben hatten, und fuhr fort: „Wir haben das Glück, einen Club mit geeigneten Einrichtungen sowohl innerhalb des Gebäudes als auch am Wasser zu haben, die so wichtig sind eine Veranstaltung dieses Kalibers und internationalen Rufs zu organisieren. Es wäre schwierig, diese Organisationsebene mit weniger zu halten. “ Dr. Ian Borg, Minister für Verkehr, Infrastruktur und Kapitalprojekte, nahm an der Zeremonie teil und hielt eine kurze Ansprache, in der er die Bedeutung und Stellung der Veranstaltung in Malta anerkannte. “Ich möchte dem RMYC und all seinen Freiwilligen sowie denjenigen, die diese Veranstaltung unterstützt haben, dafür danken, dass sie trotz der Herausforderungen die 41. Ausgabe abgehalten haben”, sagte er. „Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, wie wichtig diese Ereignisse sind und wie sie Investitionen und Finanzen einbringen. Als für die Landesbehörde zuständiger Minister verspreche ich erneut unsere Verpflichtung, den Club weiterhin zu unterstützen. “

Gesamtsieg: Eine seltene Wiederholung Ein 600-Meilen-Offshore-Rennen einmal zu gewinnen, ist eine enorme Leistung. Es müssen so viele Teile zusammenpassen, damit es passiert. Die Rückkehr, um denselben Gipfel ein zweites Mal zu erobern, ist oft noch schwieriger. Nach Jahren der Beharrlichkeit und kontinuierlichen Verbesserung war die Besatzung der maltesischen Yacht Elusive 2 ein emotionaler Gewinner des letztjährigen Rennens. Die Geschwister Maya, Aaron und Christoph Podesta waren inspiriert worden, durch die Begeisterung und Ermutigung ihres verstorbenen Vaters Arthur, eines 35-fachen Rolex Middle Sea Race-Konkurrenten, mit dem Segeln zu beginnen.

Das diesjährige Rennen war erneut mit Herausforderungen verbunden. Die Vorbereitung erforderte die gleiche methodische Vorgehensweise wie in den Vorjahren, jedoch unter komplexen Umständen. Auf dem Wasser zeigten die Bedingungen eine kontrastierende Untersuchung zu denen von 12 Monaten zuvor. “Bei diesem Rennen geht es um körperliche Ausdauer und geistige Belastbarkeit”, erklärte Aaron Podesta. „ Letztes Jahr war eine Mischung aus beidem. Dieses Jahr war es aufgrund der leichten Wetterbedingungen an jeder Ecke des Rennens eine mentale Herausforderung. “Das Team nutzte sein Expertenwissen über die Rennstrecke und seine große Erfahrung beim gemeinsamen Segeln und bewegte sich angesichts einer frustrierenden Brise, die sich nie wirklich in einem Muster festsetzte. Die Belohnung für ihr unerschütterliches Engagement bestand darin, eine korrigierte Zeit festzulegen, die ihre Rivalen nicht schlagen konnten. Back-to-Back-Erfolg ist eine seltene Leistung im Yachtrennen dieser Art.

Es wurde seit 1965 beim Rolex Sydney Hobart Yacht Race und seit 1957 nur einmal beim Rolex Fastnet Race nicht mehr erreicht. Beim Rolex Middle Sea Race war Nello Mazzaferros Nita IV aus Italien 1980 die letzte Crew, die dies erreichte.

Für Maya Podesta, die von ihrem Vater inspiriert wurde, hofft sie, dass der Erfolg der Crew zukünftige Generationen motivieren wird: „ Wir hoffen, dass dies den Menschen einen Schub gibt. In Malta haben wir die perfekten Wetterbedingungen zum Segeln und das Potenzial, noch viel mehr zu tun. Wir hoffen, dass mehr jüngere Menschen dazu verleitet werden, einen wunderbaren Sport zu betreiben. “ Die Podestas werden sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Nächstes Jahr hat die Crew Nita IVs Rekord von drei aufeinanderfolgenden Rennsiegen im Visier.

Line Honours: Close endetWährend der letzten fünf Ausgaben des Rolex Middle Sea Race hatte die Crew des Amerikaners Maxi Rambler die Einrümpfer-Linien-Ehrungen dominiert, um den Rennrekord von 2007 unermüdlich zu verfolgen. Das diesjährige Rennen hatte keinen klaren Favoriten, keinen offensichtlichen Bezugspunkt dafür die Spitzenreiter. Mit ein paar Meilen des verbleibenden Rennens blieb das Ergebnis im Gleichgewicht. Zwei Yachten waren ausgebrochen und beide stammten faszinierenderweise aus Polen und hatten eine ähnliche Größe und ein ähnliches Design. I Love Poland, Skipper von Grzegorz Baranowski, führte einen Großteil des Rennens an, aber beim Eintritt in den South Comino Channel am nordwestlichen Ende Maltas setzte sich ihre Rivale E1 durch. Vertrauen in ihre Fähigkeiten zeigen und nicht das Vertrauen in die sterbende Glut einer zermürbenden Rasse verlieren,

“Wir sind sehr glücklich. Es war eine Kombination aus perfekter Crewarbeit, perfekter Navigation und ein bisschen Glück “, erklärte ein begeisterter Baranowski. I Love Poland hat eine inspirierende Jugend im Kern. „Unser Boot ist ein spezielles Regierungsprogramm für junge Segler, um Offshore-Segeln zu lernen“, fuhr Baranowski fort. „ Für sie war dies eine perfekte Erfahrung. Sie wissen jetzt, dass Sie bis zum Ende kämpfen müssen. Sie werden sich für immer daran erinnern. “ Fast 48 Stunden außerhalb des Rennrekords zeigt I Love Polens verstrichene Zeit von drei Tagen, 23 Stunden, 58 Minuten und fünf Sekunden, dass das diesjährige Rennen ein echter Geduldstest war. Sie ist die erste polnische Yacht, die bei einem großen 600-Seemeilen-Rennen Linienauszeichnungen erhalten hat, und dies mit dem größten Vorsprung in der Geschichte des Rolex Middle Sea Race.

Der denkwürdige Monohull Line Honours Contest folgte dem dramatischen Spektakel um den Multihull-Titel. Zwei italienische Yachten – Maserati Multi70 und Mana – rasten effektiv um Sizilien, bevor die erstere einen Vorteil in Lampedusa begründete, der bis zum Ziel gehalten wurde. Die Gewinnspanne von Maserati Multi70 betrug 15 Minuten.

Die Auswirkungen des Rolex Middle Sea Race 2020 scheinen erheblich zu sein. Von der Überzeugung der Organisatoren bis zum Engagement der Teilnehmer wird der Wunsch, die Tradition dieses internationalen Sportereignisses aufrechtzuerhalten, für die Zukunft von Vorteil sein. Die Stärke des ge