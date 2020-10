15 Tage bis zum Beginn der Vendée Globe

Eine Woche nach der offiziellen Eröffnung des Vendée Globe Start Village und 15 Tage vor dem Start hat das weitläufige Gelände in Port Olona, Les Sables d’Olonne, großartiges Wetter für die leidenschaftlichen Menschenmengen genossen, die das berühmte Dock und die 33 besucht haben IMOCA-Rennboote, die fast vollständig vorbereitet und bereit für den Sonntag, den 8. November, 13.02 Uhr sind, wenn die Startwaffe ertönt.

#EN# LES SABLES D’OLONNE, FRANCE – OCTOBER 19 : The french skipper Maxime Sorel is being photographed on the pontoon at Vendee Globe race village in les Sables d’Olonne, France, on October 19, 2020. (Photo by Yvan ZEDA / Alea) #FR# LES SABLES D’OLONNE, FRANCE – 19 OCTOBRE : Le skipper francais Maxime Sorel en train d’être photographié sur le ponton du village officiel du Vendee Globe, aux Sables d’Olonne le 19 Octobre 2020. (Photo Yvan ZEDA / Alea)

Wenn die Kapazität aufgrund der gesundheitlichen Situation begrenzt war und Gesichtsmasken und sorgfältige Überwachung an der Tagesordnung sind, ist das Interesse und die Aufregung genauso groß wie nie zuvor. Im Vergleich zu den jüngsten früheren Ausgaben ist möglicherweise etwas mehr Geduld erforderlich, um in der Schlange zu stehen, um zum Ponton zu gelangen. Die Vorfreude wird jedoch durch eine 2020 Vendée Globe-Flotte von beispielloser Größe und einem nie zuvor breiteren Spektrum an Leistungen im Ozeanrennsport belohnt .

Bis jetzt gab es viele Skipper rund um das Dock und das Dorf. Die Helden des Rennens halten sich vielleicht in sicherer Entfernung von den Besuchern, aber sie sind immer noch unterwegs, um ihre Fans zu treffen. Selfies sind sorgfältiger komponiert, aber selbst in diesem allzu digitalen Zeitalter werden immer noch berührende Briefe geschrieben, Zeichnungen, Glücksnotizen, Blumen, Plüschtiere, Glücksbringer und Fragen von Kindern jeden Alters, wie zum Beispiel: „Warum fällt Charal nicht einfach um? ‘

Der britische Skipper Sam Davies lächelt: „Ich genieße diese Phase vor dem Start. Es ist wie das erste echte Erfolgsgefühl, hier am Start zu sein, wenn Ihr Projekt fertig ist, und es herrscht immer eine besondere Atmosphäre mit den Skippern hier. Ich bin erleichtert, hier zu sein. Es ist vielleicht etwas gedämpfter, aber das ist zu erwarten. “

Der technische Direktor des Alex Thomson Racing Teams, Ross Daniel, berichtete: „Alex segelte das Boot zum letzten Mal, bevor er nach den letzten obligatorischen Kontrollen nach England zurückkehrte. Wir ließen ein paar Segel zurückkommen und überprüften sie. Wir haben nur noch ein paar letzte Detailarbeiten zu erledigen. Das Boot ist also bereit für die Vendée Globe und das ist die Position, in der wir sein wollten und sind. Wir waren ein bisschen besorgt, wie produktiv diese Zeit mit den Einschränkungen hier sein würde, und tatsächlich haben wir mehr getan. Wir sind in guter Verfassung. Alex isoliert sich jetzt zu Hause mit seiner Familie. Sie werden zu Beginn nicht vorbeikommen können und dies ist eine wertvolle Zeit für sie zusammen. Er wird am 31. zurückkehren, um die endgültige Isolation vor dem Start zu starten. Wir haben mit allen unseren Teams und Stakeholdern vom ersten Tag an eine strikte Covid-Richtlinie vereinbart und unsere Pläne und Prozesse schon lange umgesetzt. “

Hinter den Kulissen gibt es noch Arbeiten an den Booten, und es wird Zeit gebraucht, um aufs Wasser zu gehen und die letzten Kontrollen durchzuführen. Insgesamt wurden 17 Reisen unternommen. Und diesen Freitag gibt es eine Menge mehr, die Segel, Elektronik, Kielhydraulik und Folienprüfungen überprüfen. Diese letzten Segeltests sind bis Ende nächster Woche erlaubt. Sébastien Simon erhielt am Donnerstag seine zweite Folie für seine Arkea Paprec.

Gleichzeitig wurden Sicherheitsüberprüfungen (gemäß Offshore Special Regs Cat 0) durchgeführt, um zu überprüfen, ob alle erforderlichen Sicherheitsausrüstungen vorhanden, aktuell und funktionsfähig sind. “Abgesehen von einigen kleinen Teams, die noch einige Chancen haben Die Boote sind sehr fertig “, bestätigt Jacques Caraës, der Rennleiter der Vendée Globe.

Eingeschränkt ab dem 1. November

Die Skipper bereiten sich darauf vor, sich in der Gesellschaft ihrer gewählten „Blase“ zu isolieren, meistens ihrer nächsten und liebsten. Die Beschränkung der Skipper ist ab dem 1. November obligatorisch, aber viele französische Skipper werden strenger als das Minimum sein und nach Hause zurückkehren.

Als nächstes steht auf der offiziellen Tagesordnung der Skipper die Ankündigung der zweiten Version der Sperrzone für die Antarktis am 30. Oktober – die Positionen, an denen die Linie gezogen wird, die die Eiszone markiert, die die Solo-Skipper nicht überqueren dürfen, die aber währenddessen aktualisiert werden kann das Rennen bei neuen Daten – basierend auf den neuesten Beobachtungen von CLS.

#EN# LES SABLES D’OLONNE, FRANCE – OCTOBER 22: Boats at pontoons are illustrated during the Vendee Globe prestart in les Sables d’Olonne, France, on October 22, 2020. (Photo by Yvan Zedda/Alea) #FR# LES SABLES D’OLONNE, FRANCE – 22 OCTOBRE: Les bateaux sont illustrés aux pontons lors de la semaine prestart du Vendee Globe aux Sables d’Olonne, le 22 Octobre 2020. (Photo by Yvan Zedda/Alea)

Kevin Escoffier, PRB: „Es ist etwas weniger voll als in früheren Ausgaben, an die ich mich erinnere, als ich auf der anderen Seite des Zauns war. Aber dieses Mal bin ich mit einem Vendée-Sponsor zusammen, deshalb ist es schön, weil es viele Vendée-Unterstützer gibt. Es macht echt Spaß! Die Leute sind motiviert, ins Dorf zu kommen, wenn Sie die Anstrengungen sehen, die die Leute unternehmen, um hier zu sein und unsere Boote zu sehen: Gehen Sie ins Internet, reservieren Sie Ihr Zeitfenster … Es ist im Kontext normal, aber dort ist es restriktiv ist ein bisschen warten … Aber die Leute sind wirklich leidenschaftlich und das macht mich wirklich glücklich. “

Miranda Merron GBR Campagne de France: “Ich bin gut. Zwischen den Dingen auf dem Boot, den Vorbereitungen und den Medienpflichten scheint es wenig Zeit zu geben, etwas anderes zu tun, was wahrscheinlich gut ist, weil ich mir langsam Sorgen um das Rennen mache.” Aber insgesamt kommen wir dorthin. Wir haben nächste Woche ein paar Sponsorenverpflichtungen und noch ein paar Dinge zu tun. Aber nächste Woche werde ich versuchen, etwas Zeit für mich zu haben, gut zu essen und ich plane, ein Buch lesen zu können Entspannen Sie sich. Ich habe eine signierte Ausgabe von Joanna Trollopes neuem Roman Mama und Papa (sie ist eine Freundin meiner Mutter) und ich werde mir Zeit nehmen, um mich darauf einzulassen. “

Pip Hare GBR Medallia: „Es war wirklich eine Woche der Konsolidierung, hierher zu kommen und all das Zeug zu bringen, das ich brauchte, wie eine Linie im Sand, und so haben wir diese Woche viel Feinabstimmung vorgenommen, was war großartig. Jetzt sind wir auf die kleinen Details beschränkt; Gibt es Systeme, die wir einfacher machen können? Machen Sie ein paar Seilarbeiten … Wir haben uns die Position der Ausleger angesehen und wie ich sie leicht anziehen kann. Und dann haben wir einige der Preturns auf dem Code Zero geändert, damit sie etwas einfacher aufrollen. Und dann haben wir Sicherheit und Messung durchlaufen und all das bestanden. Wir haben Krisenpläne gemacht und waren beim Rennleiter. Es war sehr beschäftigt. Ich habe viele Medien gemacht, die viel Zeit in Anspruch nehmen, aber es ist sehr cool, es ist verdammt erstaunlich, hier zu sein. Ich bin auf dem Dock auf und ab gegangen und habe mir die Boote anderer Leute angesehen, um zu sehen, was sie haben und was gut aussieht. Wir sind nicht gerade angekommen und haben gesagt, dass wir es sind, wir sind angekommen und haben nachgesehen, welche Unterschiede wir in den nächsten zwei Wochen machen können. Wie können wir Dinge besser machen? Und in der Zwischenzeit habe ich das Gefühl, ein bisschen in den Rhythmus der Dinge zu geraten. Ich war zu Beginn der Woche etwas gestresst, aber jetzt fühle ich mich etwas wohler, die Dinge fühlen sich etwas besser unter Kontrolle an. Ich freue mich nicht darauf, eine Woche frei zu haben. Das passt nicht zu mir, das macht mich ein bisschen panisch, weil du keine drei Wochen hast, du hast zwei Wochen. Es ist alles gut. Wir sind segeln gegangen und das war großartig und das Boot fühlt sich einfach großartig an.