Jannis Maus & Florian Gruber GER auf Platz 7 und Platz 8

Dieses Siegesgefühl wird für Lauriane Nolot oder Max Maeder nie langweilig

Winde völlig unterschiedlicher Stärke und Richtung für die Medal Series

Julia Damasiewicz und Denis Taradin kämpfen sich um die Bronzemedaillen

Nolot und Maeder triumphieren erneut, eine Woche nach dem Sieg in Österreich

endet die Kitefoil World Series mit einem großen Preisgeld-Höhepunkt in China

Die Kitefoil World Series Italy erreichte einen dramatischen Höhepunkt, als die zehn besten Männer und Frauen im Süden Sardiniens im neuen Medal Series-Format gegeneinander antraten. Letztendlich setzten sich die Vorfavoriten Max Maeder und Lauriane Nolot durch und gewannen Gold bei den Männern und Frauen, obwohl es auf dem Weg dorthin viele Wendungen gab.

Den ganzen Tag über kämpfte die thermische Meeresbrise mit der stärkeren Offshore-Brise des Mistral, was es sehr schwierig machte, eine faire Rennstrecke festzulegen. Außerdem war es für die Fahrer und ihre Caddies sehr schwierig, den richtigen Kite für die sich ständig ändernden Bedingungen auszuwählen.

Kitefoil World Series Poetto Beach Sardinien gewinnen Nolot & Maeder

© IKA media / Robert Hajduk: Julia Damasiewicz (links) im Kampf mit Sofia Tomasoni (Vordergrund)

Der Wettbewerb des Tages begann mit den Ko-Runden eines neuen Medal Series-Formats, das eine Woche zuvor bei der Kitefoil World Series Traunsee in Österreich getestet wurde. Dies wäre jedoch das erste Mal, dass sowohl die Männer als auch die Frauen im K.-o.-Format antreten würden, das eine Reihe von K.-o.-Rennen mit vier Fahrern beinhaltet, bei denen die beiden Erstplatzierten in die nächste Etappe einziehen, während die letzten beiden aus dem Wettbewerb ausscheiden.

Um aus dem Repechage herauszukommen und das Viertelfinale, das Halbfinale und das Vier-Fahrer-Finale zu erreichen, wären große Konstanz und die Fähigkeit erforderlich, unter Druck zu liefern. Doch genau das gelang einem Mann und einer Frau. Denis Taradin aus Zypern und Julia Damasiewicz aus Polen sind zwei Individuen, die sich wahrscheinlich gar nicht so weit hinten in der Startreihenfolge hätten befinden sollen, aber keiner der beiden Fahrer war während der Eröffnungsserie mit 45 Brettern nach seinen üblichen Maßstäben besonders gut gesegelt eine belebte Startlinie.



© IKA media / Robert Hajduk: Denis Taradin (rechts) kämpfte sich von Platz 9 bis auf Bronze vor

Allerdings handelt es sich bei der Vier-Fahrer-Rennstrecke um ein anderes Spiel, das stärker auf Geschwindigkeit ausgerichtet ist und einen anderen Schwerpunkt auf Taktik legt. Der Start von Backbord zum Beispiel kann auf einer offeneren Rennstrecke ein starker Schachzug sein. Da sich die Windstärke und -richtung ständig änderte, war es ein angespannter Nachmittag am Poetto Beach, der möglicherweise erfahrenen Kiteboardern wie Taradin und Damasiewicz in die Hände spielte.

Es war ein Wunder zu sehen, wie sich die zypriotischen und polnischen Fahrer von einer Runde in die nächste und schließlich in ihr jeweiliges Finale kämpften. Auch die anderen Finalteilnehmer hatten ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Cameron Maramenides war diese Woche eine Offenbarung. Der griechische Fahrer hat gezeigt, dass er es mit den Besten der Welt aufnehmen und ihnen trotz seiner mangelnden Erfahrung einen guten Lauf für ihr Geld bieten kann.

Kitefoil World Series Poetto Beach Sardinien gewinnen Nolot & Maeder



© IKA media / Robert Hajduk: Glückwunschumarmung für Maeder von Silbermedaillengewinner Boschetti

Sofia Tomasoni schaffte es in der letzten Gegenwind-Etappe ihres Halbfinales im Handumdrehen, vom dritten auf den ersten Platz zu segeln und ihren Platz neben Damasiewicz und den beiden, die sich aus der Eröffnungsserie qualifiziert hatten – Nolot und Breiana

Whitehead aus Australien – einzunehmen .

Im ersten Rennen des Damen-Finales beschloss Damasiewicz, ihr eigenes Ding zu machen, als sie am Backbord startete und auf die rechte Seite der Strecke hinausraste, während Nolot, Whitehead und Tomasoni auf der linken Seite aufs Meer hinausrasten. Als sie gemeinsam die Höchstmarke erreichten, lag die polnische Fahrerin deutlich vor ihren Konkurrentinnen.



© IKA media / Robert Hajduk: Nolot triumphiert in den Top 10 der Mädchen

Allerdings hat der unbändige Nolot einfach das gewisse Extra an Tempo, besonders auf der Gegenwindstrecke. In der zweiten Runde nutzte die französische Fahrerin ihr überlegenes Tempo und ihre überlegene Größe, um den polnischen Konkurrenten zu überholen. So gewann Nolot das Rennen, gewann die Meisterschaft und feierte einen weiteren Sieg in einer äußerst erfolgreichen Saison für den französischen Favoriten. Whitehead holte ihr zweites Silber in zwei Wochen und Bronze für Damasiewicz.

Im Herrenfinale dauerte es nicht lange, bis Maeder sich einen frühen Vorsprung verschaffte. Lorenzo Boschetti aus Italien und Taradin drängten den Singapurer bis zum Ziel immer hart, aber das reichte nicht aus, um den Wettbewerb weiter voranzutreiben. Maeder gewann das Rennen, gewann Gold und sagte: „Das Gefühl des Siegens wird nie langweilig!“



© IKA media / Robert Hajduk: Ernsthafte Trophäen im sardischen Sonnenuntergang

Boschetti lag die ganze Woche über auf dem zweiten Platz und holte sich auf heimischen Gewässern eine wohlverdiente Silbermedaille, während Taradin seine zweite Bronzemedaille in einer Woche holte, nachdem er am Sonntag zuvor in Österreich das Gleiche geschafft hatte.

Vom Süßwasser-Wettbewerb am Traunsee bis zum Salzwasser-Showdown auf Sardinien an diesem Wochenende haben die Fahrer zwei sehr unterschiedliche Herausforderungen gemeistert, und nun wartet Ende November eine dritte. Nach zwei schnell aufeinanderfolgenden Veranstaltungen in Europa geht die Rennstrecke nächsten Monat zu ihrem Abschluss mit großen Preisgeldern in Zuhai über, wo die Champions 2023 bei der Kitefoil World Series China gekrönt werden.



ERGEBNISSE MÄNNER

1. Maximilian Mäder SGP Gold 2. Lorenzo Boschetti ITA Silber 3. Denis Taradin CYP Bronze

ERGEBNISSE FRAUEN

1. Lauriane Nolot FRA Gold 2. Breiana Whitehead AUS Silber 3. Julia Damasiewicz POL Bronze

VOLLSTÄNDIGE ERGEBNISSE

https://kitefoilworldseries.com/2023cagliari



© IKA media / Robert Hajduk: Max Maeder sang sich durch die singapurische Nationalhymne

Jannis Maus & Florian Gruber GER auf Platz 7 und Platz 8

Kitefoil World Series Poetto Beach Sardinien gewinnen Nolot & Maeder

© 2022 International Kiteboarding Association. Alle Rechte vorbehalten