Multidimensionales Nachhaltigkeitsprogramm ist eine Erfolgsgeschichte 52 SUPER SERIE 2023

Wie praktisch seit Beginn der Rennstrecke war Nachhaltigkeit eine zentrale Säule der Saison 2022 der 52 SUPER SERIES, die zum ersten Mal mit der Multisport-NGO Kick Out Plastic zusammenarbeitete. Die neue spanische Initiative bringt führende Vertreter aus vielen verschiedenen Sportarten zusammen, um sich mit einer Stimme zu äußern, wenn wir versuchen, den Klimanotstand zu stoppen.

Die Verbindung mit Kick Out Plastic hat ein breiteres Publikum angesprochen und ein Bewusstsein für die Bedrohungen unserer Meeresökosysteme geschaffen, sowohl lokal – rund um die Rennorte, die die Rennstrecke im Mittelmeer und an der Atlantikküste besucht – als auch international als die umfassendere Bedrohung für die Weltmeere sind hervorgehoben.

An jedem der fünf Veranstaltungsorte von 2022 versuchte die 52 SUPER SERIES, mit lokalen Initiativen zusammenzuarbeiten oder diese bekannt zu machen. Als nur ein Beispiel im wunderschönen Baiona stellte die Rennstrecke bei der ersten Regatta ein Projekt vor, bei dem die örtliche Fischergemeinschaft daran arbeitet, Abfälle aus Fischernetzen zu entfernen, am häufigsten Kunststoffe und Metalle, die wiederverwendet werden. Dieser Verband mit dem Namen ATALAIA Redeiras do Baixo Miño spielt eine führende und positive Rolle in der nautischen Industrie in der galicischen Provinz, eine Initiative, die, wenn sie über die Medienkanäle der 52 SUPER SERIES bekannt gemacht wird, andere auf der ganzen Welt inspiriert. Denken Sie daran, dass die 52 Social-Media-Kanäle der SUPER SERIE im Jahr 2022 über 3,2 Millionen Impressionen erzielten.

Und einmal mehr unterstreicht die 52 SUPER SERIES ihren diversifizierten Ansatz zur Nachhaltigkeit, indem sie jeden Tag frische, unbenutzte Essensreste aus Puerto Portals und Barcelona verteilte und so dazu beitrug, fast 500 Bedürftige im Verlauf der beiden Regatten zu ernähren.

Diese einfache Initiative gewinnt jedes Jahr an Bedeutung und sollte von anderen großen Segelveranstaltungen gefolgt werden, bei denen Einzelpersonen oder Teams ihre ungenutzten Lebensmittel normalerweise entsorgen oder kompostieren.

Regelmäßige Informations- und Bildungsseminare für junge Segler und Wassersportler an jedem Veranstaltungsort sind weiterhin beliebt bei den Jugendlichen, die ihre Erkenntnisse über umweltbewusste Entscheidungen zu Hause und mit ihren Freunden teilen. Dass sie die Möglichkeit haben, die Grand-Prix-Rennen TP52 aus nächster Nähe zu sehen und Teammitglieder zu treffen, inspiriert sie auch dazu, das Beste aus ihrem Sport herauszuholen.

Das Bluewater-Filtersystem vor Ort bei jeder Regatta ist sehr beliebt und wird von allen Segelteams, Organisatoren und lokalen Mitarbeitern für ihren täglichen Trinkwasserbedarf verwendet. In der Saison 2022 waren das über 16.600 Liter Wasser. Jetzt verwendet jeder wiederverwendbare Flaschen, wodurch auch ein potenzieller Bedarf an über 30.000 Plastikflaschen entfällt.

Strandsäuberungen und eine strenge Recyclingrichtlinie bedeuten, dass die 52 SUPER SERIES Veranstaltungsorte und Städte immer in einem saubereren Zustand, besser informiert und motivierter für die Zukunft verlässt. Ein positives, dauerhaftes Vermächtnis ist immer das, was die 52 SUPER SERIE hinterlassen möchte.

Als langjähriger Verfechter nachhaltiger Segelveranstaltungen und Vorbilder wurde die 52 SUPER SERIES in Cascais, Portugal, zur ersten großen Segelserie, die von Sailors for the Sea als nach ihrem Platin-Level-Clean-Regatta-Standard anerkannt wurde.

Und zum ersten Mal in dieser Saison erprobte die Rennstrecke ferngesteuerte GPS-positionierte Markierungen, die die Notwendigkeit für ein RIB-Boot reduzieren, um die Wende- und Start- und Zielmarkierungen zu warten und zu positionieren – was Kraftstoffverbrauch spart – und auch einen Teil der Notwendigkeit für störende Anker beseitigt das Ökosystem des Meeresbodens.

„Wir sind stolz auf das, was wir im Laufe des Jahres 2022 erreicht haben. Die Botschaften, die wir übermitteln, unterstreichen die Notwendigkeit individueller Maßnahmen und gemeinsamer Initiativen, und wir nehmen unsere Verantwortung ernst. Innerhalb der 52 SUPER SERIES haben wir eine großartige Gruppe von Nachhaltigkeitsbotschaftern, die jedes Team repräsentieren. Sie sind hochmotiviert und wir freuen uns auf eine Saison 2023, die einen großartigen Wettbewerb auf dem Wasser und konsistente, pragmatische Lösungen bieten sollte, wo immer wir Rennen fahren.“

sagte Lars Bocking Nachhaltigkeitsbeauftragter für die Rennstrecke.

Nachhaltigkeitsbericht 2022

VERANSTALTUNGEN 2023

Serie: 52 SUPER SERIE

Best-of-5-Events-Trophäe

52 SUPER SERIE Segelwoche in Saint Tropez 2. – 7. Mai, Saint Tropez, Frankreich

52 SUPER SERIE Scarlino Segelwoche 29. Mai – 3. Juni, Scarlino, ItalienMenorca

52 SUPER SERIE Royal Cup & tbc TP52 Invitational 4. – 9. Juli, Menorca, Spanien

Rolex TP52 Weltmeisterschaft Barcelona 2023 21. – 26. August, Barcelona, ​​Spanien

Puerto Portals 52 SUPER SERIE Segelwoche18. – 23. September, Puerto Portals, Spanien

Teile diesen Artikel:

NachrichtenübersichtBarcelona wird die Rolex TP52-Weltmeisterschaft 2023 ausrichten

XS Energy Drink – Offizieller Partner

peters & may – Offizieller Lieferant

CODE-ZERO – Offizieller Bekleidungslieferant

Technischer Partner – Quantum Sails

Technischer Partner – North Sails

Technischer Partner – King Marine

Logo Société Nautique

marina-di-scarlino

Club Maritimo Mahon

LOGO CNVM AMB LLETRA ALTA QUALITAT FONDO TRANSPARENT

Puerto-Portale

© SUPER SERIES LDA, seine Lieferanten und Lizenzgeber.