Melges24 Weltmeisterschaft 2023 Middelfart Dänemark

Schwierige Bedingungen für Tag zwei in Middelfart

© © Mick Knife Anderson

Für die 47 Melges 24 World Championship- Flotte im dänischen Middelfart war es ein anspruchsvoller zweiter Tag auf dem Wasser, da der Wettergott heute viel weniger Wind lieferte als gestern. Der Wind zeigte sich nur ungern richtig, so dass die Bedingungen während der drei Rennen im Allgemeinen mild, aber konstant zwischen 6 und 9 Knoten waren.

„Es war ein tolles Gefühl, ein toller Start! Es ist eine dieser Erfahrungen, die man wirklich genießt und von der man lange lebt – das war großartig!“ – Peder Nergaard, BLOW NOR787

Nach drei Rennen haben der amtierende Melges 24-Weltmeister Peter Duncan und seine Raza Mixta (USA)-Crew aus Morgan Trubovich, Erik Shampain, Patrick Wilson und Victor Diaz De Leon einen Vorsprung von vier Punkten vor Drew Freides ‘ Pacific Yankee (USA). Chris Rast am Steuer von Michael Goldfarb ’s War Canoe (USA) wurde Dritter und Ante Botica und seine Crew von Mataran 24 (CRO) Vierter. Damit war er das beste korinthische Team in der Flotte, gefolgt von Chinook von Akos Csolto (HUN) und Helly Hansen Lisa II von Børre Hekk Paulsen (NOR) Dritter.

Das erste Rennen scheiterte im zweiten Anlauf bei Westwind um 11:37 Uhr. Die Winddrehungen spielten denjenigen in die Karten, die die linke Seite der Strecke wählten und in diesem Rennen an der Spitze lagen und die anfänglichen Führenden weit hinter sich ließen.

„Wir hatten keinen wirklich guten Start, wir verhedderten uns und gerieten am Pin-End ins Chaos, aber am Ende haben wir uns für die rechte Seite entschieden, da wir fest an die linke Seite glaubten, und das tat es wirklich.“ abbezahlt. Wir landeten in der ersten Runde auf Platz drei oder vier, hatten zwei gute Runden und der zweite Aufwind war ausgezeichnet, also hat es sich ausgezahlt und wir haben das erste Rennen gewonnen“, kommentierte Peder Nergaard, der Steuermann von Norwegian Blow, ihren Erfolg im ersten Rennen der Welten.

„Es war ein tolles Gefühl, ein toller Start! Es ist eine dieser Erfahrungen, die man wirklich genießt und von der man lange lebt – das war großartig!“

Der Zweite, der die Ziellinie überquerte, war eine weitere Corinthian-Mannschaft – Chinook von Akos Csolto , der Corinthian-Gewinner der European Sailing Series 2022, aus Ungarn, der aktuelle Spitzenreiter Raza Mixta von Peter Duncan wurde Dritter, gefolgt vom drittbesten Corinthian-Team Mataran 24 von Ante Botica. Der korinthische Europameister 2022 aus Kroatien und der Pacific Yankee von Drew Freides runden die Top Fünf ab.

Peter Duncan und sein Team auf Raza Mixtaerkämpften sich im zweiten Rennen des Tages einen deutlichen Vorsprung und den Sieg. „Es war ein anderer Tag – ganz anders als gestern. Heute wehte eine sanfte Brise von vielleicht zehn Knoten – leicht und schwierig. Man musste herausfinden, auf welcher Seite man ankommen sollte, woher die Geschwindigkeit kam und im Wind bleiben, und das haben wir ziemlich gut gemacht.

„Im zweiten Rennen haben wir jede Schicht ziemlich gut gespielt und sind sehr gut vor dem Wind gesegelt – deshalb haben wir verlängert. Weißt du – man hat einfach ab und zu Glück“, freute sich Duncan .

Als er nach der Verteidigung des Weltmeistertitels gefragt wurde, den er letztes Jahr in Fort Lauderdale gewonnen hatte, sagte er: „Mir wurde vor langer Zeit gesagt, dass man eine Regatta nicht am ersten Tag gewinnen, aber durchaus verlieren kann.“ Und wir haben noch drei harte Tage vor uns. Es ist ein wirklich lustiges Rennen, die Boote sind schnell, alle segeln sehr hart!“

Nach Duncan folgte die einzige weibliche Skipperin in der Flotte – Melges 24 Class Chair Laura Grondin und ihre Crew auf Dark Energy (USA) und das neueste Baby in der Flotte – Razjaren mit Ante Cesic (CRO) am Steuer rundeten die Top Drei ab.

Das dritte Rennen bot vielleicht die besten Bedingungen des Tages, wenn auch mild. Eine weitere neue Gruppe von Top-Finishern: Bruce Ayres ‘ Team auf Monsoon (USA) , der klassenbeste und erfahrenste Skipper der Melges 24 World Championships, überquerte als Erster die Ziellinie. Drei Corinthian-Teams unter den ersten fünf, darunter Michael Tarabochias White Room aus Deutschland mit Luis Tarabochia an der Spitze, belegten direkt nach Monsoon den zweiten Platz als bestes Corinthian-Team. Drew Freides‘ Pacific Yankee (USA) wurde Dritter, Chinook von Akos Csolto wurde Vierter und die Top Fünf komplettierte Tõnu Tõnistes Lenny aus Estland – die letzten beiden sind beide korinthische Teams.

Michael Tarabochia , der Besitzer von White Room, gab zu, dass es ein sehr schwieriger Tag war. „Es war wie ein Seesegeln in unserer Heimatstadt München in Bayern, wo es immer sehr wechselhaft ist und die Strömung immer mal wieder kommt. Wir hatten einen sehr guten Start und dann gute Aufwinde bis zur Luvmarke, sehr gute Geschwindigkeit und am Ende wechselten wir auf die linke Seite. Wir beendeten die erste Runde als Dritte und hatten viele Kämpfe mit Lenny und US-Booten. Am Ende hatten wir das Glück, als erster Corinthianer und zweiter in der Gesamtwertung ins Ziel zu kommen. Es ist großartig, hier zu sein, es gibt viele tolle Segler und wir haben viel Spaß!“

Morgen, am 29. Juni, sind drei weitere Rennen geplant, der erste Start ist für 1100 km vorgesehen.

