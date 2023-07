Melges 24 World Championship 2023 : Starke Leistung der Corinthian-Teams bei wechselndem Wind in Middelfart am 3.Tag

© Mick Knife Anderson

Der dritte Tag der Melges 24-Weltmeisterschaft 2023 in Middelfart, Dänemark, bot unstetes Wetter, Regen, Bewölkung und wechselnde Winde und stellte sowohl die Crews (47 Teams aus 13 Nationen) als auch das Rennkomitee vor große Herausforderungen . Dies alles führte zu Wartezeiten auf der Rennbahn, Abbrüchen des Rennens auf halber Strecke und Verschiebungen. Sowohl die Teams als auch das Rennkomitee mussten geduldig sein, aber es zahlte sich aus und der RC schaffte es, weitere drei Wettfahrten zu absolvieren, so dass insgesamt sechs Wettfahrten gewertet wurden, einschließlich einer Streichung, die nach sechs gesegelten Wettfahrten in Kraft trat.

Pal Tonnesson, Taktiker bei Storm Capital „Es war ein großartiges erstes Rennen!“

Das erste Rennen des Tages endete schließlich 40 Minuten später als geplant mit einem allgemeinen Rückruf. Der nächste Versuch wurde um 12:45 Uhr unter schwarzer Flagge gestartet, wobei ein Boot die schwarze Flagge trug.

Es war ein Rennen in Norwegen, bei dem drei norwegische Corinthian-Teams an der Spitze standen. Der dreifache Corinthian-Weltmeister Storm Capital mit Peder Jahre an der Spitze erwischte einen großartigen Start und führte das Rennen vom Start bis zum Ziel mit einem soliden Vorsprung vor dem Sieger des ersten Rennens, Blow von Peder Nergaard , gefolgt von Børre Hekk Paulsens Helly, an Hansen Lisa II .

Pal Tonnesson , Taktiker bei Storm Capital „Es war ein großartiges erstes Rennen! Wir hatten einen großartigen Start auf dem RC-Boot und spielten ein paar Verschiebungen auf der rechten Seite, lagen beim ersten Aufwind in Führung und danach ging es nur noch darum, unsere Position zu sichern, indem wir uns im Vorwind und am Schluss noch etwas weiter ausdehnten Upwind und Downwind waren auch gut!“

Die zweite Wettfahrt des Tages wurde bis zum Pacific Yankee (USA) gesegelt. Drew Freides gewann das fünfte Rennen, doch bis auf die letzten Meter vor der Ziellinie wurde es richtig eng. German White Room von Michael Tarabochia mit Luis Tarabochia am Steuer hatte einen raketenartigen Start vom RC-Boot aus und behielt diesen Vorsprung bis auf die letzten Meter des Rennens, als Pacific Yankee nur wenige Meter vor der Ziellinie das Glück hatte, zu brechen den Sieg des Rennens vor ihrer Nase, gefolgt vom Italiener Alessandro Rombelli auf Stig (ITA), der Dritter wurde.

Drew Freides , Besitzer und Steuermann der Pacific Yankee (USA) „Wir haben das Rennen erst 10 Fuß vor der Ziellinie gewonnen. Wir hatten Glück, wir gewannen etwas gegen den Wind, waren immer noch im Rückstand und dann sahen wir, dass das Pin-Ende der Leine sehr günstig war, und als sie uns auf der Steuerbordseite kreuzten, fanden wir heraus, dass wir stattdessen weiterhalsten, und es wurde heiß Wir nehmen ihr Heck und wenden um die Markierung herum. Wir hatten Glück, weil das Ende der Markierung bevorzugt wurde. Wir haben sie vielleicht um 2 Fuß groß gemacht …“

Auch beim dritten Rennen kam es erneut zu einer großen Verschiebung nach rechts, wobei der amtierende Corinthian Melges 24 Corinthian Champion Ante Botica auf Mataran 24 (CRO) die Bedingungen sehr gut bewältigte und mit Vorsprung seinen ersten Sieg bei der Melges 24-Weltmeisterschaft in Middelfart erzielte von Bruce Ayres‘ Monsoon (USA) und White Room von Michael Tarabochia, während White Room zum zweiten Mal das einzige Team unter den Top Drei des Tages war.

Ivo Matic , Taktiker auf Mataran 24 von Ante Botica: „Es war ein schöner Aufwind, etwas wechselnd, mehr Wind, weniger Wind – am Ende war es gut.“ Und dann war es bis zum Ziel ein Jib-Rennen. Auf halber Strecke zum Ziel stellten wir fest, dass wir es mit unseren Gennakern nicht schaffen würden, dann legten wir kurz vor der Ziellinie unseren Gennaker ab und kamen mit dem Fock ins Ziel. Das war das erste Mal, dass wir auf der Melges 24 das Rennen mit dem Jib beenden konnten, und es war ein tolles Rennen für uns!!“

Insgesamt führt Drew Freides nun mit 20 Punkten, punktgleich mit dem amtierenden Weltmeister Peter Duncan auf Raza Mixta (USA), Chris Rast auf War Canoe hat 27 auf dem dritten, Ante Botica 28 auf dem vierten und Michael/Luis Tarabochia 33 auf dem fünften Platz.

Die korinthische Division wird von Ante Botica mit 28 Punkten angeführt, gefolgt von Michael/Luis Tarabochia mit 33 und Børre Hekk Paulsen mit 41.

Top Ten nach 6 Rennen (1 Ausschluss) inklusive Corinthians:

1. USA865 PACIFIC YANKEE – Drew Freides – 20

2. USA829 RAZA MIXTA – Peter Duncan – 20

3. USA841 WAR CANOE – Chris Rast -27

4. CRO649 MATARAN 24 – Ante Botica (Korinthisch) -28

5. GER677 WHITE ROOM – Luis Tarabochia (Corinthian) -33

6. NOR697 HELLY HANSEN LISA II – Børre Hekk Paulsen – (Corinthian) – 41

7. USA851 MONSOON – Bruce Ayres – 42

8. USA864 DARK ENERGY – Laura Grondin – 45

9. CRO739 PANJIC – Luka Šangulin – 49

10. EST790 LENNY – Tõnu Tõniste – 50 (Korinthisch)

Am Ende des Tages hatten die Teams von Melges 24 die großartige Gelegenheit, die wunderbare dänische Gastfreundschaft, Küche und eine unterhaltsame Gesellschaft anderer Segler beim Championship Sailors Dinner im Regattazelt im Yachthafen Middelfart zu genießen.

Die Rennen bei der Melges 24-Weltmeisterschaft werden am Freitag, den 30. Juni, um 12 Uhr wieder aufgenommen, drei weitere Rennen sind geplant.

