Maximilian Magic heute Halbfinale und Finale

Am letzten Tag der Eröffnungsserie drehte sich alles darum, wer in die Medal Series kommt. An der Spitze der Männerflotte gab es nicht viel Drama, Max Maeder aus Singapur und Qibin Huang aus China setzten ihre Leistung fort und sicherten sich mit zwei bzw. einem Matchball ihren Platz im Finale.

„In der singapurischen Kultur“, sagt Maeder, „bedeutet meine Startnummer 88 ‚Glück‘ und Mann, hatte ich heute Glück? Ich verdanke es meiner Bereitschaft, dem Ergreifen der richtigen Gelegenheit und einer guten Portion Glück.“ Er beschreibt sein Überholmanöver an Riccardo als „etwas zu knapp, um sich wohl zu fühlen“ und möchte, dass es im morgigen Finale „langweilig“ bleibt.