Marit Bouwmeester NED auf dem 1. Platz ILCA 6

Mit dem Einzug der 52. Trofeo Princesa Sofía Mallorca by Iberostar in die entscheidende Finalphase in der Bucht von Palma bekamen die führenden Konkurrenten heute endlich ein erstes echtes Gefühl dafür, wie sehr sich das Niveau seit der letzten Saison verbessert hat.

Gold Fleet Racing ist immer der echte Härtetest. Führungen, die in den ersten Qualifikationsläufen gewonnen wurden, erweisen sich oft als vergänglich, wenn nur die Crème de la Crème jeder Flotte um Plätze in den Medal Races am Samstag kämpft.

Bei dieser wichtigen Regatta der olympischen Klassen letztes Jahr nach Tokio war die niederländische dreifache Medaillengewinnerin Marit Bouwmeester eine bemerkenswerte Abwesende. Sie war damals hochschwanger und brachte im Mai letzten Jahres ihr erstes Kind Jessie Mae zur Welt. Seitdem hat die frischgebackene Mutter ihre Trainings- und Rennzeit erwartungsgemäß eingeschränkt.

Nach dem Gewinn von Laser Radial-Silber in London 2012 und Gold in Rio 2016 vervollständigte Bronze in Tokio 2021 den gesamten Medaillensatz, aber es war eine Enttäuschung, wenn man bedenkt, dass sie 2020 – dem Jahr, in dem die Spiele hätten stattfinden sollen – Welt- und Europäerin war . Aber eine Armverletzung im Jahr 2021 bedeutete, dass die olympische Regatta in Tokio ihre einzige große Regatta war, die sie segeln konnte.

Bouwmeester ist also zurück bei der ILCA 6 in Palma und verstärkt ihre Herausforderung um die vierte Medaille, die sie zur erfolgreichsten Segel-Olympiasiegerin aller Zeiten machen würde. Und sie ist in typisch beeindruckender Form. Nach einem ersten und einem zweiten Platz heute – wobei ein 16. Platz verworfen wurde, der das Ergebnis des Fangens der Pin-Marke war – führt sie einen Vorsprung von 24 Punkten in den zweiten Tag des Finalrennens, vor ihrem niederländischen Landsmann Maxime Yonker.

Als sie ihr Boot im Sonnenschein in C’an Pastilla spült, lächelt sie : „Es ist schön, wieder in Palma zu sein, aber die Tage auf dem Wasser fühlen sich sehr lang an. Aber heute war ein guter Tag. Im dritten Rennen war ich ein bisschen sauer, weil ich einen guten Start hatte und dann meine Großschot fallen ließ und mich um das Pin-Ende verhedderte, was ein bisschen dumm war, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass ich Fortschritte mache.“

Für sie, sagt sie, ist es nicht der potenzielle Ruhm, möglicherweise die „Beste der Besten“ zu sein, aber dennoch – 13 Jahre nach ihrer ersten Silbermedaille bei einer Weltmeisterschaft – versucht sie, jeden Tag besser zu werden, und jetzt tut sie es eine Mutter.

„Wenn du ein Baby rausholen kannst, kannst du alles tun!“ Sie kichert: „Ich möchte alles noch einmal machen, aber zuerst muss ich mich für Paris 2024 qualifizieren und meine Karriere stilvoll beenden, und für mich zählt nur ein Platz. Ich möchte eine Goldmedaille gewinnen. Ich glaube, ich schaffe es noch. Deshalb bin ich hier und mache es immer noch. Und ich bin meinem Freund wirklich dankbar, der mir diese Gelegenheit gibt und sich viel um unser Kind kümmert, und auch meinem Trainer, der an mich glaubt. Er nimmt mir viel Arbeit ab, weil ich nicht so viel trainieren kann, wie ich möchte. Ich mache wahrscheinlich die Hälfte von dem, was ich vorher gemacht habe.“

Sie behauptet: „Ein Baby zu haben, rückt alles ins rechte Licht. Ich bin so dankbar, Mutter zu sein, das bin ich wirklich. Es ist nicht üblich, auf diesem Niveau zu segeln und Mutter zu sein, also muss ich wirklich jede Zeit auf dem Wasser zählen. Es muss gut sein und ich schätze es, weg zu sein. Und dann, wenn ich nach Lanzarote fahre, um zu trainieren und meinen Babysitter mitzunehmen, wird sie krank. Aber ich werde alles geben, was ich kann, mein Bestes.“

Und Bouwmeester kommt zu dem Schluss: „ Es ist eine Sucht, jeden Tag besser zu werden. Nach Tokio ist es eine offene Rechnung, da ich nach dem Gewinn der Welt- und Europameisterschaft 2020 nach Tokio gegangen bin und dann die Spiele verschoben wurden. Und dann hatte ich eine große Armverletzung und konnte nur ein Event segeln, und das waren die Olympischen Spiele. So wollte ich meine Karriere nicht beenden.“

In der Division ILCA 7 der Männer setzte sich der Titelgewinner des letzten Jahres, Michael Beckett aus Großbritannien, mit einem konstanten Tag von der Masse ab und führte mit 16 Punkten Vorsprung auf den zypriotischen Silbermedaillengewinner von 2012, Pavlos Kontides.

Beckett, der bei 8-10 Knoten Meeresbrise 1,1,3 ging, sagte: „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung, wenn man bedenkt, wie unbeständig der Wind war. Mark 1 war so eng, da die gesamte Flotte fast zur gleichen Zeit eintraf, es war ein Tag mit wirklich guten Gewinnspannen. 3 Rennen in der Gold-Flotte sind ein großer Tag für uns, also freue ich mich auf ein großes Abendessen heute Abend!“

Seine britischen Landsleute in der Nacra 17, die Silbermedaillengewinner von Tokio, John Gimson und Anna Burnet, profitierten ebenfalls von der leichteren, marginalen Foiling-Brise und führen nun das italienische Crew-Trio mit fünf Punkten an, Olympiasieger Rugerro Tita und Caterina Banti sind nun dran zweite.

Crew Burnet freut sich, ihre italienischen Trainingspartner hinter sich zu haben: „Die Gruppe, mit der wir trainiert haben, hat den Winter offensichtlich gut überstanden. Um nicht zu sagen, dass andere nicht schnell sind, denn bei anderen Bedingungen denke ich, dass es eine echte Mischung von Teams an der Spitze geben wird. Aber wir haben es wirklich genossen, mit diesen Jungs zu trainieren.“

Beim 49er FX Women’s Skiff, wo das niederländische Duo Odile van Aanholt und Annette Duetz, die Bronzemedaillengewinnerinnen von Tokio, ihre brasilianischen Rivalen, die zweifachen Goldgewinner Martine Grael und Kahena Kunze, vorerst besiegen, liegen die Punkte knapp beieinander, aber es gibt nur drei Punkte drin. Bei den 49ers belegt Neuseeland die Plätze eins und drei, Logan Dunning Beck und Oscar Gunn führen, nachdem sie heute drei der ersten vier Finalrennen gewonnen haben.

„Wir hatten heute gute Starts, und das war eine große Hilfe, aber es war nicht nur das.“ sagte Dunning Beck: „Ich denke, wir haben es geschafft, den schlimmsten Stau auf der Rennstrecke zu vermeiden. Ich habe gesehen, wie Bart Lambriex heute einige wirklich gute Dinge versucht hat, und es hätte fast funktioniert, aber eines würde für ihn schief gehen, und er wäre wieder ganz hinten. Das war einfach, also bin ich froh, dass wir es geschafft haben, uns aus Schwierigkeiten herauszuhalten.“

Japan führt mit Keiju Okada und Miho Yoshioka die 470 Mixed-Tabelle an, nachdem es einen konstanten Tag hatte, während die spanischen Klassensieger des letzten Jahres, Jordi Xammar und Nora Brugman, auf den dritten Platz vorrückten.

Olympia-Bronzegewinner von 2020, Xammar, räumte ein: „ Wir klettern Stück für Stück in der Tabelle nach oben. Wir wussten, dass das Finale der Beginn einer neuen Meisterschaft war. Heute war ein Schlüsseltag mit drei Gold-Gruppenrennen, wir gingen aufs Wasser und versuchten, unser Bestes zu geben. Wir segeln konzentriert auf uns selbst: Wir wissen, dass wir vorne liegen werden, wenn wir unsere Arbeit gut machen.“

Deutschlands Weltmeister Sebastian Koerdel hat zwei Wettkampftage vor Schluss den ersten Platz im iQFOiL der Männer eingenommen, während die Französin Lola Sorin die Frauen vor der Britin Emma Wilson anführt. Und in den Formula Kite-Klassen ist der neue Leader aus Singapur Max Maeder bei den Männern, während die Französin Lauriane Nolot weiterhin die Frauen anführt.

Die Finalrennen enden am Freitag, die Medal Races finden am Samstag statt.

