Marco Gradoni: der jüngste im Luna Rossa Prada Pirelli Team X Video

Ich bin bereit, nach Barcelona zu gehen und Zeit mit „den Giganten“ zu verbringen. DER BESTE GITARRIST VON LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Der Wind in seinem Gesicht, Meersalz auf seinem Mund, das Adrenalin des Rennens, sein Wunsch zu gewinnen: die große, wahre und einzigartige Leidenschaft des neunzehnjährigen Marco Gradoni – einer der Steuermänner von Luna Rossa Prada Pirelli – schon immer Ich bin gesegelt, egal was passiert. Solange es konkurrenzfähig ist. Als er im Alter von 13 Jahren seine erste Optimist-Weltmeisterschaft gewann, ließ er sich von dem Erfolg nicht beeindrucken, denn er hatte sich sorgfältig darauf vorbereitet: „ Vom ersten Tag an glaubte ich, dass ich Weltmeister werden könnte.“ sagt er, als er die Ziellinie überquert. Und um zu beweisen, dass es kein Zufall war, bestätigt er sich noch zwei weitere Male an der Spitze der Optimist-Weltrangliste. Es ist ein außergewöhnliches Ergebnis, das ihm im Alter von nur 15 Jahren den Titel „Rolex World Sailor of the Year“ einbringt (der jüngste aller Zeiten). Nachdem er die Optimist-Klasse verlassen hat, nimmt Marco weiterhin am olympischen 470er-Rennen teil und gewinnt (in Zusammenarbeit mit Alessandra Dubbini) die U24-Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft.

Marco ist fröhlich, kontaktfreudig und ein großer Fan der Roma-Fußballmannschaft. Er ist ein Naturtalent und der jüngste von Luna Rossa Prada Pirelli. „Das Gefühl, das ich habe, wenn ich mit Luna Rossa fliege, ist fantastisch. Ich fühle die Verantwortung meiner Rolle, weil ich weiß, dass selbst der kleinste Fehler großen Schaden anrichten kann, aber ich habe keine Angst, ich habe einfach großen Respekt. Die Arbeit im Team unterscheidet sich stark von meiner vorherigen Karriere: Man muss die Menschen um sich herum verstehen, miteinander auskommen und unterschiedliche Persönlichkeiten respektieren, aber ich lerne viel. Von jedem. Von meinen Radsportfreunden habe ich in puncto Sportlichkeit viel gelernt, sie bringen beeindruckende Opfer. Die Wahrheit ist, ich würde jedem hier an der Basis sagen, dass ich so sein möchte wie er.

Meine tägliche Motivation besteht darin, aufs Wasser zu gehen, weil es mein zweites Zuhause ist, und dann diese Boote zu segeln, die die Zukunft des Segelns darstellen. Für mich ist es eine unglaubliche Chance, an Bord zu sein, bei Luna Rossa Prada Pirelli. Und ein großes Privileg. Ich fühle mich bereit, nach Barcelona zu gehen und Zeit mit „den Giganten“ zu verbringen.“