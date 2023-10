Poetto Beach Maramenides nimmt am Spitzentisch Platz

Cameron Maramenides führte das letzte Rennen an

Vier Rennen bei 9 bis 13 Knoten Südwind und blauem Himmel.

Das Duell zwischen Maeder und Boschetti an der Spitze der Herrenflotte geht weiter.

Lauriane Nolot überholt Breiana Whitehead bei den Damen

Cameron Maramenides ist das Überraschungspaket des Tages und klettert auf den vierten Platz

Freitag, der 13., erwies sich am zweiten Tag der Kitefoil World Series Italy auf Sardinien als voller Glück für die Topgesetzten. Bei 9 bis 13 Knoten Südwind und makellos blauem Himmel war die französische Formel-Drachen-Weltmeisterin Lauriane Nolot die erste Frau in allen vier Rennen, die die Führung vor Breiana Whitehead aus Australien übernahm. Elena Lengwiler beeindruckt weiterhin mit ihren schnellen Fortschritten als relativer Neuling in diesem Sport, die Schweizerin liegt nach acht Rennen auf dem dritten Gesamtrang.





© IKA media / Robert Hajduk: Elena Lengwiler in einer schwierigen Situation, aber Gesamtdritte bei den Frauen

Das enge Duell zwischen Max Maeder und Lorenzo Boschetti setzte sich bei den Männern fort, wobei der 17-Jährige aus Singapur knapp drei Rennsiege aus den vier Rennen holte und der Italiener den anderen gewann. Trotz der Differenz bei den Siegen liegt Boschetti in der Gesamtwertung nur zwei Punkte hinter Maeder. Martin Dolenc ist der beständigste und mutigste Starter. Der Kroate strebt stets nach vorne, um den größtmöglichen Vorteil zu erzielen, muss sich aber nur sehr selten eine Disqualifikation an der Startlinie zuziehen.

Dolenc hält weiterhin den dritten Platz, aber der junge griechische Fahrer Cameron Maramenides zeigt wachsendes Potenzial, es mit den großen Jungs in ihrem eigenen Spiel aufzunehmen. Wie der Kroate war Maramenides mit seiner Startstrategie mutig, sicherte der gesamten Flotte am ersten Tag einen brillanten Backbord-Start und erzielte am zweiten Tag drei von vier sehr guten Starts auf Steuerbord.

© IKA media / Robert Hajduk: Martin Dolenc im Tempo rund um die Leemarke

Früher am Tag hatte Boschetti im dritten Rennen der Session den Sieg über die Ziellinie errungen, war vom Start bis zum Ziel in Führung und sicherte sich die Waffe des Siegers. Nachdem er gesehen hatte, was funktionierte, sorgte Maramenides dafür, dass er an der Reihe war und sich beim letzten Rennen des Tages von der Startlinie aus die Pole-Position sicherte.

Der Grieche legte den Hammer hin, kam schnell aus den Blöcken und führte bis zum Ende der letzten Luv-Etappe. „Ich habe gesehen, wie die Jungs ziemlich heiß ankamen, und an Steuerbord war ein Rudel von ihnen aufgestapelt, und anstatt einfach unter allen vorbeizugehen, habe ich unter Max gekreuzt. Ich wusste, dass er in einer etwas besseren Position war, also habe ich einfach versucht, vor der Marke weit oben zu zeigen, damit ich eine wirklich gute Runde erzielen konnte. Ich dachte, ich hätte genug getan, aber am Ende zieht Max einfach immer etwas aus der Tasche, um alle zu schockieren.“

© IKA media / Robert Hajduk: Max Maeder hat die Kontrolle und gewann 3 von 4 Rennen

Auch wenn Maramenides immer noch voller Ehrfurcht vor Maeders Midas-Touch auf der Rennstrecke ist, stellt die heutige Leistung sicherlich einen weiteren Schritt nach vorne für den Griechen dar, der erst vor einem Jahr ernsthaft mit dem Kitefoiling begonnen hat. Er hat es noch nicht in die Top 10 eines Großereignisses der Medal Series am letzten Tag geschafft, aber jetzt, da er in Cagliari auf dem vierten Platz liegt, scheint diese Aussicht für Maramenides sehr realistisch zu sein. „Ein alter Tennistrainer sagte zu mir: ‚Behalten Sie den Preis im Auge, und er wird es trotzdem tun‘, also werden wir erst dann an das Finale denken, wenn es so weit ist. Wir müssen uns auf den Prozess konzentrieren und sehen, wohin er uns führt.“

Unterdessen bleibt Maeder bescheiden, wenn er gebeten wird, seinen anhaltenden Erfolg zu analysieren. Selbst für einen Fahrer von Maeders seltenem Kaliber war es bemerkenswert, dass er sich zur Halbzeit des letzten Rennens vom achten Platz erholte und dann bis zum Ziel auf den ersten Platz vorrückte. „Ein paar Dinge liefen gut, bis es passierte, einige glückliche Umstände für mich. Ich war der erste, der auf der letzten Luvstrecke auf die rechte Seite der Strecke ging, nachdem es für die Fahrer beim ersten Aufwind gut geklappt hatte. Dann erwischte mein Trainingspartner Martin [Dolenz] eine Plastiktüte auf diesem Florett, und der Rest ging zu weit nach links auf der Strecke, zusammen mit einer Kombination aus einigen glücklichen Momenten, einem Touchdown von Lorenzo, einer engen Layline von Cameron, und alles funktionierte für mich raus.“





© IKA media / Robert Hajduk: Lauriane Nolot gewann alle vier Rennen im Damenwettbewerb

Während andere Fahrer an bestimmten Stellen der Strecke anscheinend mit Maeder mithalten können, weiß der reife Singapurer, dass der Schlüssel zum Erfolg in allen Formen des Segelns darin besteht, bei allen Bedingungen konstant zu bleiben. „Es geht darum, die Durchschnittswerte zu spielen“, sagte Maeder. „Viele Fahrer sind bei bestimmten Bedingungen und Windstärken wirklich stark, aber man muss in allem konkurrenzfähig sein.“

Da die Männer und Frauen in einer gemeinsamen Flotte an einer stark befahrenen Startlinie antreten, müssen sich die Frauen mit neuen Straßensperren auseinandersetzen, nicht zuletzt mit dem Versuch, im ganzen Verkehr für klare Luft zu sorgen. Breiana Whitehead erklärte: „Ich finde die Starts ziemlich herausfordernd, einfach nur einen Platz zu finden und dann eine gute Beschleunigung zu bekommen.



© IKA media / Robert Hajduk: Ein guter Start ist entscheidend, das weiß Maeder (Mitte).

„Sobald ich an der Startlinie bin, habe ich eine ordentliche Geschwindigkeit und komme auf der Strecke im Großen und Ganzen gut zurecht. Es ist schon komisch, dass wir Mädchen trotz all der Jungs auf dem Kurs alle zusammen im selben Teil der Flotte landen. Es ist, als würde uns ein Magnet wieder zusammenziehen.“

Der Wettbewerb wird am Samstag fortgesetzt, wobei die Rennen um 14.00 Uhr beginnen sollen, wenn vier Abschlussrennen für die Eröffnungsserie geplant sind. Die Rennen am Samstag und Sonntag werden live gestreamt und können online angesehen werden.

ERGEBNISSE MÄNNER

1. Maximilian Mäder SGP 7 Punkte 2. Lorenzo Boschetti ITA 9 Punkte 3. Martin Dolenz CRO 22 Punkte

ERGEBNISSE FRAUEN

1. Laurene Nolot FRA 119 Punkte 2. Breiana Whitehead AUS 139 Punkte 3. Elena Lengwiler SUI 148 Punkte



© IKA Media / Robert Hajduk: Poetto Beach lieferte einen weiteren perfekten Tag im Foiling-Wettbewerb

