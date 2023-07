Lysa Caval X Maximilian Maeder sind Jugendweltmeister 2023

Lysa Caval, Frankreich, und Maximilian Maeder, Singapur, krönten sich zu den U21-Jugend-Weltmeistern im Formel-Drachen 2023Überall gab es im Halbfinale der Frauen Nina Arcisz (POL), Catalina Torienzo (ARG) und die französischen Fahrerinnen Heloise Pegourie und Zoe Boutang Riccardo Pianosi (ITA) und Lucas Fonseca (BRA) erreichen direkt das FinaleDie immer zuverlässige Meeresbrise von Gizzeria legte am letzten Tag der Formula Kite Youth Worlds eine Pause ein, was es leider unmöglich machte, das Frauenfinale zu beenden. Singapurs Wunderjunge Max Maeder sagte gestern, er wünsche sich ein stressfreies Finale und sein Wunsch ging in Erfüllung, was zu einem weiteren Jugend-Weltmeistertitel für den bemerkenswerten jungen Rennfahrer führte.



© IKA media / Robert Hajduk

Eins und fertig für die Jungs Der lokale Italiener Riccardo Pianosi und der Brasilianer Lucas Fonseca gewannen das einzige Rennen, das sie zum Sieg brauchten, und kamen ins Finale, wo Maeder den Sieg besiegelte: Der Chinese Qibin Huang holte Silber und Jugend-Europameister Pianosi gewann die Bronzemedaille. Nach einer sensationellen Leistung die ganze Woche über vielversprechendes junges Talent, denkt der Brasilianer Lucas Fonseca: „Es war ein Ereignis, bei dem ich und mein Trainer viel gelernt haben!“ Ich habe gelernt, dass man die ganze Woche über super konstant sein kann, aber was wirklich zählt, sind das Halbfinale und das Finale. Manchmal ist es wirklich gut, verschiedene Dinge rund um die Rennbahn auszuprobieren, denn wie ich herausgefunden habe, funktionieren sie! Ich habe eine andere Taktik als alle anderen im Finale ausprobiert und es geschafft, als Erster die Bestnote zu erreichen, leider bin ich im Gegenwind gestürzt … Aber ich denke, das ist passiert, wenn man 2000 % anstrebt. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung seit letztem Jahr und mit meinem Ergebnis bei dieser Veranstaltung. Ich werde weiter super hart trainieren, denn das, was ich am liebsten mache, ist Kiten und mal sehen, was wir bei den nächsten Jugendweltmeisterschaften erreichen können oder vielleicht sogar einen Platz bei den Olympischen Spielen!“ Der Brasilianer ist einer der am schnellsten voranschreitenden Fahrer im gesamten Feld.

© IKA media / Robert Hajduk

Qibin Huang ist kein Unbekannter darin, mit Max Maeder zu kämpfen, und seine Aufregung war vor dem letzten Rennen spürbar: „Das war das Rennen, auf das ich die ganze Woche gewartet hatte! Ich habe den ganzen Abend damit verbracht, Denis Taradins Rennen letztes Jahr hier zu verfolgen und seine Strategie zu analysieren.“ Am Anfang habe ich es geschafft, alles auszuführen, was ich wollte. Aber der Brasilianer hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht! Ich habe damit gerechnet, dass alle am Backbord starten würden, wobei ich das Luvbrett wäre, das zuerst an der Layline wenden kann … aber der Brasilianer wirklich überraschte mich, als er an Steuerbord startete! Ich habe es geschafft, das ganze Rennen über an meiner Strategie festzuhalten, aber gegen Max anzutreten bedeutete, dass es eine reine Geschwindigkeitsherausforderung war und Max die überlegene Geschwindigkeit hatte.“

© IKA media / Robert Hajduk

Auf die Frage, wie es sich anfühlt, neuer U21-Weltmeister zu sein, antwortete Maeder: „Manche Dinge kann man nicht in ein paar Sätzen ausdrücken, aber ich muss sagen, es ist überwältigend positiv ! “ Und noch süßer ist die Tatsache, dass alle gerade ihre Leistung verbessert haben; Es macht es wirklich zu einem Rennen auf so hohem Niveau, an dem man teilnehmen kann. Ich war sehr, sehr konzentriert auf das Finale, was für ein Rennen ! Es war so eng und so aufregend, also ein würdiges Rennen, um im Finale der Weltmeisterschaft zu stehen ! Das Niveau der Fahrer ist so wahnsinnig, dass es mich um ein Vielfaches gehoben hat, muss ich sagen!“

© IKA media / Robert Hajduk

Zu viele Kugeln für die Mädchen ! Bei den Frauen war es nicht so einfach, da es für die jungen Rennfahrerinnen jede Menge Rennen gab. Die französische Jugend-Europameisterin Heloise Pegourie brauchte drei Anläufe, um den einen Rennsieg zu erringen, den sie brauchte, um ins Finale zu kommen und schließlich die Bronzemedaille zu holen, während Zoe Boutang aus Frankreich im anderen Halbfinale nach drei Rennen das schaffte zwei Rennsiege, während die aufstrebende Argentinierin Catalina Truienzo ihren ersten Halbfinalsieg überhaupt erzielte. „Nachdem er wegen des instabilen Windes wieder an Land geschickt wurde, hat er sich endlich schnell auf 15-Meter-Wetter eingestellt. Ich liebe meine 15-Meter-Klasse wirklich, ich habe mich heute super wohl dabei gefühlt und es ist mir gelungen, eine Kugel zu fliegen.“ Leider konnten wir das Halbfinale nicht beenden, da es 17 Uhr war und wir zurück ans Ufer mussten. Es war eine tolle Erfahrung und ich bin superzufrieden mit meinem Ergebnis, aber ich denke, dass ich es noch besser machen kann. Jetzt kenne ich meine Schwächen und freue mich riesig darauf, daran zu arbeiten. Herzlichen Glückwunsch an alle Mädchen, es geht ihnen so gut. Und ganz besonders für Lysa, die neue Jugendweltmeisterin !“

© IKA media / Robert Hajduk

Die Fülle an Nachwuchstalenten im französischen Team ist außergewöhnlich, wobei Zoé Boutang die Comeback-Königin der Mädchenflotte ist. Sie startete als Achte in den Tag, aber nach zwei Kugeln konnte die junge Französin nicht glauben, dass sie Vierte wurde: „Ich bin so glücklich, es war das erste Mal, dass ich Kugeln bekam, was so schön war.“ Cool! Ich kann es kaum erwarten, dass das nächste Shred-Event stattfindet!“

© IKA media / Robert Hajduk

Leider hat die immer zuverlässige Gizzeria-Meeresbrise heute eine Pause eingelegt, was es unmöglich machte, das Damenfinale zu absolvieren, sodass Lysa Caval aus Frankreich am letzten Tag ihren ersten großen Titel ohne Segeln gewann. Caval war nicht allzu verärgert darüber, dass er am letzten Tag nicht antreten musste: „Ich fühle mich großartig, ich bin wirklich glücklich über meine ganze Woche, ich bin so stolz!“ Sie bemerkt am Ufer, während ihre Teamkollegen ihren Erfolg feierten.

© IKA media / Robert Hajduk

Die Polin Magda Woyciechowska war weniger glücklich darüber, dass sie keine Chance hatte, um die Spitzenposition zu kämpfen, und musste sich daher mit Silber zufrieden geben. Allerdings gelang es dem polnischen Fahrer, die Woche insgesamt positiv zu bewerten: „Ich denke, dass ich die gesamte Veranstaltung über ziemlich gut gefahren bin. Dieser Wettbewerb hat mir gezeigt, dass ich von Anfang an mein Bestes geben kann und das auch weiterhin tun kann.“ Das mache ich die ganze Woche über. Ich denke, dass ich den 2. Platz verdient habe, und ich bin wirklich froh, dass ich während der gesamten Veranstaltung konstant unter den ersten drei geblieben bin. Mit den Jugend-Europameisterschaften war ich nicht so zufrieden und jetzt habe ich gezeigt, was ich kann tun und wir müssen sehen, was in Den Haag passiert!“

© IKA media / Robert Hajduk