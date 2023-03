Luna Rossa Prada Pirelli wählt WIIT Cloud- und Cyber-Sicherheit

In einer hochtechnisierten und hypervernetzten Welt wie dem aktuellen America’s Cup kommt dem Informations- und Datenfluss zwischen den verschiedenen Abteilungen eine grundlegende Rolle zu, die mit zuverlässigen, effizienten und genauen Systemen verwaltet und vor allem gesichert werden muss . Aus diesem Grund hat Luna Rossa Prada Pirelli WIIT SpA als Partner für Cloud- und Cybersicherheit im Hinblick auf die 37. Ausgabe des Cups (die zwischen September und Oktober 2024 in Barcelona, ​​Spanien, stattfinden wird) ausgewählt.

WIIT wird dem italienischen Team sein technologisches Know-how aus dem Cloud-Computing-Markt für Unternehmen zur Verfügung stellen, das sich auf die Bereitstellung von Hybrid Cloud- und Hosted Private Cloud-Diensten für kritische Anwendungen konzentriert.

Die Partnerschaft mit WIIT bestätigt, dass die Herausforderung von Luna Rossa Prada Pirelli beim 37. America’s Cup nicht nur ein wettbewerbsorientiertes und sportliches Projekt von globaler Bedeutung ist, sondern auch ein Schaufenster für die Exzellenz des Made in Italy, das führende Marken aus verschiedenen Sektoren anziehen kann mit dem Team die Werte und Ziele zu teilen und gleichzeitig ihre globale Sichtbarkeit zu erhöhen.

«Der America’s Cup ist eine technologische und sportliche 360-Grad-Herausforderung, bei der nichts dem Zufall überlassen werden darf» , erklärt Gilberto Nobili, Operations Manager von Luna Rossa Prada Pirelli. «Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir verschiedene Aktivitäten und Projekte ineinandergreifen lassen und durch einen kontinuierlichen Informationsaustausch effektiv und sicher koordinieren. Dank der Partnerschaft mit WIIT erwerben wir nicht nur den neuesten Stand der Technik in der Cloud- und Cybersicherheitswelt, sondern auch eine starke und innovative Erfahrung im IT-Bereich. Einen soliden Partner in diesem heutzutage strategischen Bereich zu haben, ist ein Sicherheitselement, das es uns ermöglicht, Zeit und Energie unserer Arbeit zu widmen, mit der Gewissheit, dass unser Rücken gut geschützt ist….“

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit einer italienischen Exzellenz wie Luna Rossa Prada Pirelli in einem globalen Wettbewerb wie der 37. Ausgabe des America’s Cup bekannt zu geben“ , kommentierte Alessandro Cozzi , Gründer und CEO von WIIT. „Wir werden aktiv am Wettbewerb teilnehmen, indem wir dem Pirelli-Team von Luna Rossa Prada unsere technologische Unterstützung in einer echten Teamleistung im Geiste des Sportsgeistes zur Verfügung stellen und den Wert von Made in Italy verkörpern und verbreiten, der beide auszeichnet. Die Partnerschaft stellt für uns eine einzigartige Gelegenheit und eine strategische Entscheidung dar, die es uns ermöglicht, weltweit sichtbar zu sein. Dazu kommt die persönliche Zufriedenheit: Ich war schon immer ein begeisterter Segler und diese Initiative macht mich besonders stolz auf das, was wir als WIIT leisten».