LUNA ROSSA PRADA PIRELLI UND THE WOOLMARK COMPANY WIEDER ZUSAMMEN

Für die Ausgabe 2024 des America’s Cup wird Luna Rossa Prada Pirelli erneut Hightech-Kleidung aus Merinowolle tragen, dank der Erneuerung der Partnerschaft mit The Woolmark Company , die als technischer Partner zurückkehrt, um das italienische Team bei seiner Herausforderung zu unterstützen für den 37. America’s Cup.

Mit ihrer Atmungsaktivität, Wasserbeständigkeit, Elastizität und thermoregulierenden Eigenschaften reguliert Merinowolle die Körpertemperatur sowohl im Winter als auch im Sommer und ist der ideale Stoff für die Uniformen der Luna Rossa Prada Pirelli-Segler. Diese bequemen und leichten Kleidungsstücke ermöglichen es der Crew, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und sich gleichzeitig auf die Leistung zu konzentrieren.

Die Wahl von Merinowolle bedeutet auch, der Umwelt zu helfen, da es sich um eine 100 % natürliche Faser handelt, die recycelbar ist und eine sehr geringe Umweltbelastung aufweist.

Aus all diesen Gründen haben Luna Rossa Prada Pirelli und The Woolmark Company beschlossen, nicht nur die Partnerschaft zu erneuern, sondern auch das Angebot an Kleidungsstücken aus Merinowolle zu erweitern, indem sie die offiziellen Uniformen der Segelteams, die in der vergangenen Ausgabe verwendet wurden, ergänzen. Begleitend zu den Original-Segeluniformen wurden zusätzliche leistungsstarke technische Kleidungsstücke speziell für die sportliche Vorbereitung entwickelt, mit besonderem Augenmerk auf Radfahren, Laufen und Training im Fitnessstudio.

„ Ich freue mich sehr, dass The Woolmark Company beschlossen hat, die technische Partnerschaft zu erneuern, die uns bei unserer Herausforderung für den 37. America’s Cup begleiten wird “ , sagte Max Sirena, Skipper und Teamdirektor von Luna Rossa Prada Pirelli . «Für eine Sportmannschaft unseres Ranges bedeutet das Tragen hochwertiger technischer Kleidung auch die Verbesserung der Wettkampfleistung. Nachdem wir die Kleidungsstücke während der letzten Ausgabe des America’s Cup unter einer Vielzahl von Bedingungen getestet hatten, entdeckten wir die einzigartigen Eigenschaften der Merinowolle in Bezug auf Elastizität, Atmungsaktivität, Komfort, Isolierung und Wasserbeständigkeit. Nachdem wir mit diesen Outfits hervorragende Erfahrungen gemacht hatten, nutzten wir die Gelegenheit, um gemeinsam technische Trainingsuniformen zu entwickeln, wobei wir die Eigenschaften dieser Naturfaser nutzten, die außerdem perfekt zu unserem Lebensstil und der von Luna Rossa Prada Pirelli verfolgten Nachhaltigkeitspolitik passt. »

„ Die Verlängerung dieser Partnerschaft unterstreicht die Affinität zweier Marken, die zusammenarbeiten, um eine technische Uniform für die Segelcrew von Luna Rossa Prada Pirelli zu schaffen sagte John Roberts, Geschäftsführer von The Woolmark Company . « Als 100 % natürliche Faser, die erneuerbar, biologisch abbaubar und recycelbar ist, bietet Merinowolle eine natürliche Lösung mit reduzierter Umweltbelastung, die die Leistung verbessern kann, und hilft so dem Team von Luna Rossa Prada Pirelli, seine Ziele auch in Bezug auf Nachhaltigkeit zu erreichen. »

Während der Mailänder Modewoche präsentierten Luna Rossa Prada Pirelli und The Woolmark Company die neuen technischen Trainingsuniformen der Presse und der Öffentlichkeit. An der Veranstaltung nahmen Lorenzo Bertelli, Marketing Director und Head of Corporate Social Responsibility der Prada Group, und Max Sirena, Team Director und Skipper von Luna Rossa Prada Pirelli, sowie mehrere Crewmitglieder teil.