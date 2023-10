LOUIS VUITTON wird Titelsponsor 37. Louis Vuitton America’s Cup Barcelona

Louis Vuitton wird Titelpartner des 37. Louis Vuitton America’s Cup Barcelona und kehrt zurück, um dessen legendäre Qualifikationsrunden, den Louis Vuitton Cup, zu organisieren.

Louis Vuitton freut sich, seine Rückkehr zum America’s Cup als Titelpartner dieser 37. Ausgabe bekannt zu geben und damit sein Versprechen einer legendären Reise zu erneuern.

Als unerschöpfliche Inspirationsquelle ist das Meer schon immer der Ort, an dem die größten Legenden entstehen. Eine neue Seite in dieser Geschichte beginnt in Barcelona, ​​beginnend am Donnerstag, 29. August 2024, bis Montag, 7. Oktober, wo die fünf Herausforderer der Louis Vuitton Cup-Regatta – Ineos Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, NYYC American Magic und Orient Express – antreten Racing – freuen sich darauf, bei der 37. Ausgabe des Louis Vuitton America’s Cup Match gegen den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand anzutreten.

Prestige, Innovation und Leistung seit der Gründung des Louis Vuitton Cup im Jahr 1983

Louis Vuitton nimmt am America’s Cup teil, um das Aufeinandertreffen zweier Welten zu feiern: wo sich die Kunst des Segelns mit Raffinesse vermischt, wo Abenteuer untrennbar mit Eleganz verbunden sind und wo Innovation neue Horizonte eröffnet. Die beiden Institutionen teilen die gleiche innovative Vision, die Leistungsverbesserung mit der Einhaltung jahrhundertealter Traditionen verbindet. Beide verfolgen die gleichen Ansätze in Bereichen wie 3D-Design und der Kombination nachhaltiger, leichter Materialien, sei es bei der Herstellung von Trophy Trunks oder den Folien, die den AC40 und AC75 immer schneller durch das Wasser gleiten lassen.

Basierend auf der Stärke dieser Vision wird das französische Maison die Geschichte, die 1983 begann, dort fortsetzen, wo sie aufgehört hat, und die Louis Vuitton Cup-Trophäe sowie zwei beispiellose Trophäenkoffer für den Louis Vuitton Cup und den 37. Louis Vuitton America’s Cup herstellen. Die Koffer werden im historischen Louis Vuitton-Atelier in Asnières maßgeschneidert und tragen jeweils zwei Trophäen: den Auld Mug – den silbernen Krug, der seit 1851 an den Gewinner des America’s Cup verliehen wird und als älteste internationale Sporttrophäe der Welt gilt – und den Louis Vuitton Cup, eine auf Initiative der Maison geschaffene Trophäe, die seit 1983 an den Gewinner des gleichnamigen Wettbewerbs verliehen wird. Wieder einmal erhält der „Herausforderer“, der den Louis Vuitton Cup innehat, die Gelegenheit, sich in den Gewässern des Mittelmeers zu behaupten Der „Defender“, Gewinner der vorherigen Ausgabe: dieses Jahr das Emirates Team New Zealand.

Emirates-Team Neuseeland

„Mit großem Stolz kehren wir als Titelpartner zu diesem historischen Wettbewerb zurück. Port Vell in Barcelona wird Schauplatz einer Demonstration von Eleganz und Kraft sein, bei der Teams mit Mut, Talent und Meisterschaft auf immer innovativeren Yachten gegeneinander antreten. Diese Werte spiegeln gleichermaßen den Geist von Louis Vuitton und seinen Kunsthandwerkern wider“, erklärt Pietro Beccari, Präsident und Chief Executive Officer von Louis Vuitton.

Eine legendäre Reise durch die Zeit gestalten

Louis Vuitton treibt seit 40 Jahren die Legenden des America’s Cup voran, von den Vereinigten Staaten über Australien bis hin zu Bermuda, Hongkong, Dubai, Frankreich und Spanien: die Legenden eines jahrhundertealten Wettbewerbs mit faszinierenden Codes, der vielfach neu erfunden wurde Rennformate, von außergewöhnlichen Seglern und Kunsthandwerkern und von unvergesslichen Auftritten auf der ganzen Welt.

Richard Hodder / Emirates Team New Zealand

Die beiden Institutionen wurden nur wenige Jahre nacheinander gegründet – der America’s Cup 1851 und Louis Vuitton 1854 – und verfolgen seit 130 Jahren parallele Kurse. 1983 kreuzten sich ihre Wege, als Louis Vuitton anbot, eine eigene Trophäe für ein Duell zwischen dem Titelverteidiger des Wettbewerbs und den „Challengers“ zu verleihen. Louis Vuitton hat Jahr für Jahr die Sichtbarkeit und das Prestige des America’s Cup erheblich verbessert.

„Wir arbeiten jeden Tag daran, den 37. Louis Vuitton America’s Cup in Barcelona zum außergewöhnlichsten aller Zeiten zu machen. Indem Louis Vuitton seinen Namen und seinen Geist in die Veranstaltung einbringt, ist es einmal mehr Teil unseres Strebens nach Exzellenz“, erklärt Grant Dalton, CEO des America’s Cup Events.

Die letzte von drei vorläufigen Regatten, der Youth & Puig Women’s America’s Cup, der Louis Vuitton Cup und der Louis Vuitton 37th America’s Cup, finden von Ende August bis Ende Oktober 2024 statt.

