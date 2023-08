41.Copa del Rey MAPFRE König Don Felipe erreicht seinen ersten Podiumsplatz

Die 41. Copa del Rey MAPFRE endete mit einem intensiven letzten Tag, an dem die Sieger der acht Klassen ermittelt und der Italiener Scugnizza und der Mallorquiner Patakín zu absoluten Meistern erklärt wurden. Fünf Teams bestätigten den Titel erneut und Aifos belegte den zweiten Platz in der Klasse Majorica ORC 1, den historischen ersten Podiumsplatz für Don Felipe als Skipper in der Copa del Rey MAPFRE.

Die Bucht von Palma präsentierte sich zum Abschluss der 41. Ausgabe der Copa del Rey MAPFRE in ihren schönsten Farben. Ein intensiver letzter Tag, der sechste der Woche, ermöglichte es allen Klassen, sich mit zwei Diskussionsrunden zu verabschieden, in denen alles entschieden wurde. Während der sechs Wettkampftage erlebte die Flotte von hundert Booten aus 16 Nationalitäten eine Reihe von Bedingungen, die die Anpassungsfähigkeit ihrer Besatzungen auf die Probe stellten. Acht Teams errangen den Klassensieg, fünf von ihnen bestätigten den Titel erneut und zwei wurden zum absoluten Sieger erklärt.



Die Klassenmeister in der 41. Copa del Rey MAPFRE waren die Spanierinnen Palibex-Elena Nova (Majorica ORC 1), Teatro del Soho Caixabank (Majorica ORC 2), Nadir (ClubSwan 42), Team RCNP Balearia (Mallorca Sotheby’s Women’s Cup) und Patakín (Herbalife J70), Italiener Scugnizza (Majorica ORC 3), Brite Just the Job (Majorica ORC 4) und German Hatari (ClubSwan 50).



Erstes Podium für King Don Felipe

Der Gewinner im Majorica ORC 1 war Palibex – Elena Nova, im Besitz von Javier Sanz und Christian Plump, Skipper von Daniel Cuevas. Nach dem Sieg in der Qualifikationsserie führte das RCNP-Boot die gesamte Finalserie an, bis es sich souverän den Titel sicherte. Auf dem zweiten Platz landeten die Aifos der spanischen Marine, ein Ergebnis, das den ersten Podiumsplatz für König Don Felipe als Kapitän in der Copa del Rey MAPFRE darstellt. Als beste Ergebnisse hatte Felipe VI. 2021 als König und 2008 als Prinz den vierten Platz erreicht. Die Italienerin Lisa R komplettierte das Podium .



Im Majorica ORC 2 hatte das Teatro del Soho Caixabank keinen Konkurrenten. Das von Javier Banderas gebaute Boot, das von Daniel Cuevas als Skipper und mit der Taktik von Luis Doreste gesteuert wurde, gewann die elf umstrittenen Rennen und sicherte sich damit seinen dritten ORC 2-Titel in Folge. Zweiter wurde mit 13 Punkten Rückstand Basilio Marquínez‘ Seabery Dralion, punktgleich mit Pedro Gil . s Maverta .



In Majorica ORC 3 ist das Die Laplaza Assesors von Alexandre Laplaza, die fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter ins Wasser gingen und echte Chancen hatten, um den Titel zu kämpfen, kollidierten im ersten Lauf mit dem Niederländer Yellow Rose , was zum Ausscheiden beider führte. Scugniza von Vincenzo und Enzo de Blasio blieb allein an der Spitze der Tabelle und bestätigte ihren Titel von 2022 mit dem größten Abstand im Feld: 22 Punkte. Begleitet wurde er auf dem Podium vom spanischen Concesur – 50 años und Tanit IV Medilevel.



Um den Majorica ORC 4- Champion zu definieren , war der Rechner notwendig. Die Endwertung nach 12 Sätzen ergab eine Punktegleichheit zwischen Scott Beatties Just the Job und Lassal von Gonzalo Calvo, im Tiebreaker zugunsten des britischen Bootes entschieden. Dritter wurde Ybarra-Befesa von Arturo Montes.



Der ClubSwan verteidigte den Titel.

In den beiden Klassen der ClubSwan One-Designs gewannen sie den Meistertitel 2022. Im ClubSwan 50 kam der Hatari des Deutschen Marcus Brennecke vom vierten Platz in der Qualifikationsphase mit einer guten Finalserie zurück, in der er seinen Erfolg festigte zweiter Titel in Folge in Palm. Sechs der neun teilnehmenden Boote errangen Teilsiege und zeigten damit die Gleichberechtigung der Flotte. Zweiter wurde der deutsche NiRamo von Sonke Meier und dritter der italienische Vitamina von Andrea Lacorte.



Im ClubSwan 42 gewann Pedro Vaquers Nadir , Meister von 2022. Das mallorquinische Team lieferte sich die ganze Woche über ein intensives Duell mit José María Meseguers Pez de Abril Dritter wurde der Koyré-Spirit of Nerina des Italieners Mirko Bargolini.



Maximale Spannung bei J/70 und J/80

Der Kampf um den Titel des Mallorca Sotheby’s Women’s Cup dauerte bis zur letzten der 14 ausgetragenen Veranstaltungen. Nachdem das RCNP Balearia Team der einheimischen María Bover in der besten Finalserie der Flotte mitgespielt hatte, gewann es in einem spannenden Duell mit Dorsia Covirán mit drei Punkten Vorsprung von Nuria Sánchez und bestätigte damit ihren Titel von 2022 in der Damenklasse. Auf dem dritten Platz landete die Etnia Barcelona – North Zone von Eva González.



Auch bei Herbalife J70 kam es im Laufe der Woche zu einem Führungswechsel zwischen zwei Teams. Schließlich setzte sich Patakín von Luis Albert Solana, ebenfalls von RCNP, durch , der die letzten beiden Ärmel (mit einem ersten und einem zweiten) zu nutzen wusste, um mit einem Vorsprung von fünf Punkten vor Usana – Les Roches von Pepequín Orbaneja zu gewinnen. An dritter Stelle stand der Hang Ten von Mon Cañellas.



absolute Champions

Zusätzlich zur Vergabe der acht Klassentitel vergibt die Copa del Rey MAPFRE die MAPFRE-Trophäe an zwei absolute Champions: Einerseits an die Besten unter den Divisionen, die in Echtzeit antreten (ClubSwan, J/70 und J/80). und andererseits die beste kompensierte Zeit (ORC). Die Ergebniskombination erklärte Patakín zum absoluten Champion der 41. Copa del Rey MAPFRE in der One Design Division und Scugnizza in der Handicap Division.



König Don Felipe gratulierte allen Champions auf den Pontons und wird die Siegerehrung des 41. Copa del Rey MAPFRE leiten, die um 21:00 Uhr in Ses Voltes am Fuße der Kathedrale von Palma stattfinden wird.