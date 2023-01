Kevin Escoffier gewinnt das erste Etappenziel Cabo Verde

Das 11th Hour Racing Team belegte am Samstagmorgen um 04:50:45 UTC den zweiten Platz.





© Sailing Energy / The Ocean Race

Skipper Kevin Escoffier, ein Veteran des Ocean Race, der jetzt das Team Holcim-PRB anführt, steuerte sein Boot am Samstagmorgen kurz nach 01:00 Uhr Ortszeit über die Ziellinie vor Mindelo, Cabo Verde, um die erste Etappe des Ocean Race zu gewinnen .

Team Holcim – PRB beendete um 02:01:59 UTC nach einer verstrichenen Zeit auf der Etappe von 5 Tagen, 11 Stunden, 1 Minute und 59 Sekunden.

Escoffier und sein Team führten den größten Teil der ersten Etappe. Der siegreiche Zug kam inmitten eines intensiven Wendeduells am zweiten Tag und in der zweiten Nacht des Rennens, bei dem Holcim-PRB und das 11th Hour Racing Team im Zickzack entlang der spanischen Küste fuhren und einem heftigen Westwind in die Zähne schlugen hatte auf Holcim-PRB bereits einige Schäden angerichtet.

Dann meldete das 11th Hour Racing Team ein gerissenes Vorsegel während eines der Manöver, das sie zwang, langsamer zu fahren, um das Segel zu bergen und ein Ersatz zu montieren. Dieser kleine Moment war alles, was Escoffier und seine Crew brauchten, um den Pass zu schaffen.

Als erstes Boot im Atlantik konnte Holcim-PRB diesen winzigen Vorteil in einen Vorsprung verwandeln, den das Team nie wieder abgeben würde. Bei den schnellen Vorwind-Segelbedingungen in Richtung Cabo Verde war das Team unbesiegbar und segelte schnell und niedrig. Escoffier hielt sein Boot zwischen der Konkurrenz und der Ziellinie und es gab keine Möglichkeit zu überholen.

Es war eine meisterhafte Leistung nach diesen besorgniserregenden ersten Stunden im Mittelmeer, in denen das Team mit Schäden an seinem Boot rechnen musste.

„Die Reparaturen, die wir durchgeführt haben, haben gehalten“, sagte Escoffier am letzten Etappentag. „Es gibt einige kleine Details, die wir überprüfen müssen. Wir werden das Boot im Ziel überprüfen, insbesondere die Ausstattung, da wir im Mittelmeer mit starken Windverhältnissen zu kämpfen hatten, aber nichts Ernstes. Wir werden genügend Zeit haben, um alles in Kap Verde zu reparieren.“

Dahinter liegen Charlie Enright und sein 11th Hour Racing Team gut positioniert zwischen Team Malizia und der Ziellinie. Zwischen den beiden Booten liegen weniger als 20 Meilen, sicherlich weniger als eine Stunde Segeln bei diesen Geschwindigkeiten, aber da das Ziel weniger als drei Stunden entfernt ist, ist ein zweiter Platz für das amerikanische Team in Sicht.



VO65s

Als die führenden VO65 ihre Halse nach Westen machten, um sich Cabo Verde zu nähern, haben sich die Podiumskandidaten eingeordnet und es ist das WindWhisper Racing Team – das seit der Durchquerung der Straße von Gibraltar die Führung führt – vor dem Team JAJO und Mirpuri Foundation Racing Mannschaft.

„Wir gehen davon aus, dass wir am Samstagnachmittag/-abend in Cabo Verde ins Ziel kommen“, sagte Team JAJO-Skipper Jelmer van Beek. „Vor dem Start haben mir einige Veteranen des Ocean Race gesagt, dass das Ziel früher kommen wird, als Sie erwarten, und sie haben vollkommen Recht! Auch ohne viel Schlaf vergeht die Zeit wie im Flug.

„Wir fanden eine gute Brise und eine schöne Änderung der Windrichtung an der afrikanischen Küste. Wir peilen jetzt direkt das Ziel an und haben Mirpuri auf der Fährte überholt. Aber in den letzten 24 Stunden kann noch viel passieren! Also schieben alle das Boot weiter.“



Flotte ETAs:

IMOCA (Podiumsplatzierte) – Samstag früh morgens

Führende VO65 und letzte IMOCAs – Samstagnachmittag GMT



So verfolgen Sie die Ankünfte:

Besuchen Sie www.theoceanrace.com und unsere sozialen Kanäle @theoceanrace, um die neuesten Informationen zu erhalten . Der Tracker ist Ihr bester Leitfaden für die neueste Positionierung.

Mit einer Übernachtung für die besten IMOCAs bei starkem Wind und schwerer See vor Mindelo in Cabo Verde konzentriert sich unsere Berichterstattung auf Interviews am Hafen und die Reaktionen der Teams, wenn sie an Land gehen.



Rangliste um 02:00 UTC – 21. Januar 2023

IMOCA

1. Team Holcim-PRB, Sieger Etappe eins, 5 Tage 11 Stunden, 01 Minuten 59 Sekunden

2. 11. Stunde Racing Team, 51,3 Meilen bis zum Ziel

3. Team Malizia, 20,0 Meilen bis zum Führenden

4. Biotherm, 255,9 Meilen bis zum Führenden

5. GUYOT Environnement – Team Europa, 281,0 Meilen zum Führenden

VO65

1. WindWhisper Racing, 218,2 Meilen bis zum Ziel

2. Team JAJO, 51,7 Meilen bis zum Führenden

3. Mirpuri Foundation Race Team, 129,6 Meilen bis zum Führenden

4. Austrian Ocean Race – Team Genova, 145,1 Meilen bis zum Führenden

5. Ambersail 2, 173,6 Meilen zum Spitzenreiter

6. Viva Mexico, 816,7 Meilen zum Spitzenreiter