Justine Mettraux beste Frau 7.Platz Route du Rhum IMOCA

Ihre verstrichene Zeit für die 3542-Meilen-Strecke von Saint Malo nach Guadeloupe beträgt 12 Tage 13 Stunden 26 Minuten 35 Sekunden. Sie beendet 19 Stunden 50 Minuten 10 Sekunden nach dem IMOCA-Rennsieger Thomas Ruyant (LinkedOut)

Bei ihrem ersten großen transozeanischen Solo-IMOCA-Rennen war Mettraux, die die gut optimierte, von VPLP entworfene ehemalige Charal segelt, seit Kap Finisterre in der führenden Gruppe von Booten. Sie fuhr auf den Azoren am weitesten nach Westen, zwischen den Inseln hindurch, und blieb seitdem Siebte, abgesehen davon, dass sie kurzzeitig Maxime Sorel als Sechste überholte, während der Skipper von V&B Mayenne Pilotenprobleme hatte.

Die vielseitig talentierte Mettraux, die durch See- und Küsten-Mehrrumpfboot-Rennen und die Figaro-Klasse zur IMOCA aufgestiegen ist – sie wurde 2017 Siebte und 2018 Elfte. Sie nahm am Volvo Ocean Race mit dem Team SCA teil und hat in den letzten zwei Jahren Tausende davon gesegelt Trainings- und Rennmeilen auf den IMOCAs von 11th Hour Racing, mit denen sie in Kürze das Ocean Race bestreiten wird.

Mettraux wurde kurz vor Mitternacht Ortszeit von einem starken Schweizer Kontingent aus Familie und Freunden im Dock von Pointe-à-Pitres Memorial ACTe begrüßt und sah müde aus, nachdem er auf den letzten Meilen um die Insel einige große sintflutartige Regenböen mit leichten Winden überwunden hatte.

„Ich bin gerade ziemlich kaputt“ Mettraux, der vier Geschwister hat, die alle professionelle Segler sind, erklärte: „Jetzt weiß ich, warum alle über das Ende dieses Rennens sprechen. Dies ist eines der größten Rennen, das man mit einer großen Geschichte machen kann, und selbst dieses Mal hört man von all den Dingen, die passieren, Menschen, die gerettet werden, es steckt eine Menge Geschichte dahinter und diese trägt dazu bei. Ich denke, das erste Stück mit den Fronten war ziemlich genau das, was ich erwartet hatte, aber die zweite Hälfte war härter, härter bei den Passatwinden.“

Als erste Frau führt Mettraux eine außergewöhnliche Leistung von drei Frauen der vier Frauen an, die in der IMOCA-Klasse gestartet sind, Isabel Joschke (MACSF) liegt auf dem neunten Platz und soll am frühen Dienstagmorgen ins Ziel kommen, und Großbritanniens zehntplatzierte Pip Hare (Medallia) sollte es sein am frühen Nachmittag.

Mettraux kommentierte: „Das ist cool. Pip ist nicht weit dahinter und es ist schön zu sehen, dass wir alle gut segeln und gut abschneiden.“

Ihr siebter Platz ist umso beeindruckender, als sie nur drei Monate Solo-Vorbereitung mit Jérémie Beyous ehemaligem Charal hatte und unter dem Dach seines Beyou Racing trainierte.

„Für mich ist dieses Rennen der nächste Schritt, nachdem ich Teil von La Solitaire und dem Ocean Race war, ist dies ein weiteres Rennen, aber für mich mit sehr kurzer Vorbereitung war es etwas Besonderes. Ich war schon ‚OK, wenn du es schaffst und fertig wirst, das ist ein großer Meilenstein. Für die kurze Saison, die ich hatte, und auch das Programm, das ich mit 11th Hour Racing hatte, um es zu schaffen, der Start des Rennens zu sein, es zu schaffen und gut zu beenden, ist großartig. Es war ein ziemlich geschäftiges Jahr und es wird nur noch geschäftiger. „

„Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich habe nicht viel Solo-Erfahrung auf einem Imoca. Ich bin etwas frustriert über das Ende des Rennens, da ich glaube, dass ich auf der Vorwindstrecke nicht so gut gesegelt bin Das Ergebnis ist sehr positiv, obwohl ich sehe, dass ich noch viel Arbeit vor mir habe, um Fortschritte zu machen und mit den Jungs an der Spitze mitzuhalten, aber es ist äußerst ermutigend.“

Ihr heutiger Erfolg wird die Enttäuschung bei der letztjährigen Transat Jacques Vabre kompensieren, als sie und Co-Skipper Simon Fisher ihren Mast vor dem Nordwesten Spaniens verloren.

„Ich habe viel darüber nachgedacht, wenn du alleine segelst und die Bedingungen gleich sind, dann kannst du dir nicht helfen.“