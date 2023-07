JUGEND & PUIG WOMEN’S AMERICA’S CUP: SCHWEDEN UND ARTEMIS SIND ZURÜCK !

Teams, Auswahlprüfungen und Rahmenprogramme für die Teilnahme am Jugend- und PUIG-Frauen-America’s Cup beginnen sich zusammenzuschließen. Organisatoren, Sponsoren und Unterstützer erkennen, dass diese Pathway-Events für die Zukunft des Sports auf höchstem Niveau von entscheidender Bedeutung sind und auch weiterhin bestehen -out, hochkarätige Events beim 37. America’s Cup in Barcelona im Jahr 2024.

Die Ankündigung, dass Artemis Technologies die schwedischen Jugend- und Frauenteams unterstützt, die eine länderübergreifende, gemeinsame Herausforderung unter der Flagge von nicht weniger als zwei Yachtclubs – dem Royal Swedish Yacht Club und dem Göteborg Royal Yacht Club – darstellen, ist ein enormer Auftrieb über die zukünftige Teilnahme des Landes am America’s Cup.

Mit der Umstellung des America’s Cup von IACC-Einrümpfern auf schnelle Katamaranrennen erhöhte der Geschäftsmann und internationale Segler Torbjörn Törnqvist sein beeindruckendes Artemis Racing Team, das auf verschiedenen globalen Rennstrecken antrat, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Der frühe Erfolg in der America’s Cup World Series führte das Team zu den AC72-Katamaranen für den America’s Cup 2013, wo es als Vertreter des Royal Swedish Yacht Club zum Challenger of Record wurde. Letztlich waren sie 2013 erfolglos, kehrten aber 2017 zum 35. America’s Cup nach Bermuda zurück, wo sie das Finale der Challenger Selection Series erreichten, nur um in einem der härtesten Louis Vuitton-Finals aller Zeiten von den späteren Gewinnern geschlagen zu werden des America’s Cup, Emirates Team New Zealand.https://www.youtube.com/embed/UEJFZG7cmPU?rel=0&autoplay=0

Da der America’s Cup 2021 nach Neuseeland zurückkehrte und mit der Klasse der folierenden Einrümpfer AC75 eine neue Yachtklasse eingeführt wurde, setzte Schweden die Veranstaltung aus, doch in der Zwischenzeit wurde Artemis Technologies unter der Leitung des CEO und zweifachen olympischen Goldmedaillengewinners geboren Iain Percy aus dem Vereinigten Königreich. Artemis Technologies gründete das Belfast Maritime Consortium mit dem erklärten Ziel: „Führend bei der Dekarbonisierung der maritimen Industrie und des Seeverkehrs.“

Artemis Technologies hat sich schnell weiterentwickelt und war führend in der Folientechnologie und unterstützte nordische Teams mit Simulatortechnologie und umfassender technischer Erfahrung im Folienhandwerk. Torbjörn Törnqvist erkannte schon früh die Gelegenheit, die nächste Generation von Foiling-Talenten in Schweden an die Spitze des weltweiten Segelsports zu bringen und sagte den Seglern die Unterstützung von Artemis Technologies zu, indem er sagte: „Ich bin begeistert, Möglichkeiten für unsere jungen, unglaublich talentierten schwedischen Segler zu schaffen.“ Ein weiterer Schritt nach vorn. Durch die Zusammenarbeit mit Artemis Technologies können wir deren hochmodernes Fachwissen und ihre unschätzbare Erfahrung nutzen, um unsere Leistung auf dem Wasser zu verbessern. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Plattform auf höchstem Niveau schaffen, die in der Lage ist, den ganzen Weg zu gehen. Inklusivität und die Gleichstellung der Geschlechter in unserem Sport ist so richtig.

Torbjörns Worte wurden von Iain Percy, selbst ein erfahrener America’s-Cup-Aktivist, bestätigt, der sagte: „Wir freuen uns, die Swedish Challenge in diesem Meilensteinjahr mit dem ersten Women’s America’s Cup voranzutreiben. Es ist fantastisch, das Artemis-Team wieder zusammenzubringen und unser Fachwissen und unsere Erfahrung zu bündeln, um diese talentierten Segler zu unterstützen.

Einer der wichtigsten Auslöser für die Entscheidung von Artemis Technologies, das schwedische Team zu unterstützen, war der Aufstieg des „WINGS“ Match Racing Teams der Olympiateilnehmerin Anna Östling, das auf der internationalen Rennstrecke antritt. Zusammen mit den schwedischen Seglerinnen Annie Wennergren, Marie Berg, Linnéa Wennergren und Annika Carlunger hat das Team in den letzten Jahren hart um die Nummer eins gekämpft, und Anna freut sich über die Möglichkeiten, die sich für Sportlerinnen im America’s Cup eröffnen, und sagt: „ Als Seglerin bin ich stolz, Teil einer Kampagne zu sein, die die Gleichstellung der Geschlechter betont und die Teilnahme junger Talente fördert. Die Unterstützung von Artemis Technologies erhöht nicht nur unsere Erfolgschancen, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Seglerinnen, sich zu übertreffen. Diese Partnerschaft ist ein Beweis für ihr Engagement, Frauen in der Seefahrt zu stärken.“

Schweden ist kein Unbekannter in der Konkurrenz und trat erstmals 1977 mit einer innovativen 12-Meter-Yacht um den America’s Cup an, die über pedalbetriebene Unterdeck-Schleifmaschinen (wir nennen sie heute „Cyclors“) und eine Pinnensteuerung verfügt. Der berühmte internationale Segler und 6-Meter-Weltmeister Pelle Petersen führte das Team sowohl durch die Herausforderung von 1977 als auch durch eine weitere im Jahr 1980, bei der sie ihre Yacht „Sverige“ wiederverwendeten, nachdem sie 20 Fuß vom Bug abgeschnitten und das eingebaut hatten, was als „Double-Knuckle“ bekannt wurde Profil.

Angesichts der Tatsache, dass sich solche Innovationen und tiefes Denken auch im Segel- und Riggdesign niederschlugen, hinderte der wirtschaftliche Abschwung im Jahr 1980 das Team „Sverige“ leider daran, an der Regatta von 1983 teilzunehmen, doch sowohl 2003 als auch 2007 waren sie wieder im America’s Cup mit dem beeindruckenden „ Die „Victory“-Herausforderung, die vom Geschäftsmann Jan Stenbeck ins Leben gerufen und von seinem Sohn Hugo Stenbeck nach Jans Tod im Jahr 2002 weitergeführt wurde, repräsentierte Gamla Stans Yacht Sällskap. Für die Regatta 2007 in Valencia, Spanien, gewann das Team sogar Sponsoring von Red Bull.

Schweden ist zurück im America's Cup und mit der Macht von Artemis Technologies im Rücken könnte es durchaus ein heißer Tipp sein, beim Jugend- und PUIG-Frauen-America's Cup in Barcelona im Jahr 2024 ganz oben zu stehen. Die Konkurrenz dürfte jedoch hart sein Zwölf Nationalmannschaften haben nun bestätigt, dass sie in den streng einheitlichen AC40-Foiling-Einrümpfern antreten werden, die sich als sensationell zu segeln erweisen und mehr als in der Lage sind, Geschwindigkeiten in die hohe 40-Knoten-Klasse zu erreichen – 50 Knoten wurden in einem schnellen Abwärtstrend bereits überschritten an der Luvmarke.

