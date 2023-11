J70 Weltmeisterschaft 2023 im St. Petersburg Yacht Club – Gesamt

von Julie & Christopher Howell

J70 Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Noll

J70 Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 2 ©Hannah Lee Noll

2023 J/70 World Championship ©Hannah Lee Noll

2023 J/70 World Championship ©Hannah Lee Noll

2023 J/70 World Championship ©Hannah Lee Noll

2023 J/70 World Championship ©Hannah Lee Noll

2023 J/70 World Championship ©Hannah Lee Noll

2023 J/70 World Championship ©Hannah Lee Noll

2023 J/70 World Championship ©Hannah Lee Noll

2023 J/70 World Championship ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – letzter Tag © Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – letzter Tag ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – letzter Tag ©Hannah Lee Noll

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – letzter Tag ©Hannah Lee Noll

Tag 4 der J/70-Weltmeisterschaft 2023 ©Christopher Howell

Tag 4 der J/70-Weltmeisterschaft 2023 ©Christopher Howell

Tag 4 der J/70-Weltmeisterschaft 2023 ©Christopher Howell

Tag 4 der J/70-Weltmeisterschaft 2023 ©Christopher Howell

Tag 4 der J/70-Weltmeisterschaft 2023 ©Christopher Howell

Tag 4 der J/70-Weltmeisterschaft 2023 ©Christopher Howell

Tag 4 der J/70-Weltmeisterschaft 2023 ©Christopher Howell

Tag 4 der J/70-Weltmeisterschaft 2023 ©Christopher Howell

Tag 4 der J/70-Weltmeisterschaft 2023 ©Christopher Howell

J/70-Weltmeisterschaft 2023 – Tag 3 ©Hannah Lee Nollvorherigenächste

https://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=215421185135795&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df183a840eb1c1a8%26domain%3Dwww.sail-world.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sail-world.com%252Ff30c970aa629208%26relation%3Dparent.parent&container_width=800&href=https%3A%2F%2Fwww.sail-world.com%2Fnews%2F268467%2F2023-J-70-World-Championship-overall&locale=en_GB&sdk=joey&share=true&show_faces=false

Tom Mallindine und Charlie Thompsons Brutus III (GBR) bringen zusammen mit dem Team Chris Grube, Ben Saxton und Elisabeth Whitener den J/70-Weltmeistertitel vom St. Petersburg Yacht Club in Florida nach Großbritannien.

Vom 31. Oktober bis zum 4. November wurden zehn Rennen unter spektakulären Bedingungen gesegelt. Brutus III startete die Regatta mit einer 53 (später gestrichen), beendete die Regatta aber nie mit weniger als 13, um ihre Entschlossenheit zum Sieg zu demonstrieren, und endete mit 54 Nettopunkten. Bruce Golisons Midlife Crisis (USA) überstand im zweiten Rennen eine UFD-Strafe und belegte mit 81 Nettopunkten den zweiten Platz. Laura Grondin führte Dark Energy (USA) auf den dritten Gesamtrang und zur besten Skipperin. Im Gedenken an Helen Chisolm Johnstone wurde ihr die ewige Heli Trophy verliehen.



J/70-Weltmeisterschaft 2023 – letzter Tag – Foto © Hannah Lee Noll

Thompson, Eigner der Brutus III, strahlte, dass St. Petersburg „einer der schönsten Segelorte der Welt“ sei. Wir fühlen uns unglaublich privilegiert, in einer Flotte gegen die allerbesten Segler antreten zu können. Ich gehöre dazu ältester Bogenschütze der Flotte und jetzt Weltmeister!“



J/70-Weltmeisterschaft 2023 – letzter Tag – Foto © Hannah Lee Noll

Die zweifachen US Corinthian National Champions Lee Sackett und Dave Kerr gewannen mit 1516 den Kampf um die Corinthian World Championship und verdrängten das Familienteam des Ducasse Sailing Team (CHI), angeführt von Andres Ducasse. Michael Booker, Besatzungsmitglied der 1516 und ein einheimischer Segler aus St. Pete, teilte mit, dass der Bootsbesitzer Kerr ihr 71-jähriger Bugmann ist und dass Teamkollegin Erica Trejo schwanger ist. „Wir verkörpern den korinthischen Geist, wir haben alle Tagesjobs. Das ist eine erstaunliche Leistung! Wir haben das ganze Jahr über hart daran gearbeitet, so viele Veranstaltungen wie möglich durchzuführen und in Schwung zu kommen.“



J/70-Weltmeisterschaft 2023 – letzter Tag – Foto © Hannah Lee Noll

In der One-Pro-Division mit 13 Booten dominierte Tim Ryan, Vamos (AUS) mit der Crew Krishan Bhogal, Robert Greenhalgh und Jess Grimes.

Die Rennsieger am Samstag waren Ryan McKillens Surge und John Heatons Empeiria bei herrlichen Gleitbedingungen von 12 bis 14 Knoten.

Gesamtergebnis: (Top 5, 83 Boote)

1. Brutus III, GBR1123, Tom Mallindine/Charlie Thompson – [53] -3 -6 -8 -2 -1 -6 -8 -13 -7; 54

2. Midlife Crisis, USA26, Bruce Golison – 5 -[84] -2 -39 -1 -4 -2 -6 -17 -5; 81

3. Dunkle Energie, USA819, Laura Grondin – 4 -2 -9 -15 -12 -12 -[48] -21 -5 -28; 108

4. Savasana, USA49, Brian Keane – 21 –5 –[26] –7 –17 –23 –13 –5 –21 –3; 115

5. Denkweise, BRA1226, Ralph Rosa – 1 -[36] -18 -1 -26 -24 -11 -2 -20 -22; 125

Corinthian Ergebnisse: (Top drei, 28 Boote)

1. Lee Sackett und Dave Kerr, 1516 (USA)

2. Andres Ducasse, Ducasse Sailing Team (CHI)

3. Ragna Agerup, Ragnarok (NOR)

One-Pro-Ergebnisse: (Top drei, 13 Boote)

1. Tim Ryan, Vamos (AUS)

2. Ahmet Eker, Eker (TUR)

3. James Golden, Derecho (USA)

Es traten 83 Teams aus 15 Nationen aus Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada, Chile, Deutschland, Großbritannien, Mexiko, Monaco, Norwegen, Spanien, Schweden, der Schweiz, der Türkei und den USA an.

Die vollständigen Ergebnisse finden Sie hier .