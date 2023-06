J 70 CORINTHIAN WORLD CUP, CALYPSO ist nach Tag 1 an der Spitze

Der J 70 Corinthian World Cup, die erste Veranstaltung in der Geschichte der J 70-Klasse, die ausschließlich Corinthian-Crews gewidmet ist, hat heute in Riva del Garda begonnen Garda (Italien), dank der gemeinsamen Organisation der J 70 Italian Class, J/70 International Class und Fraglia Vela Riva.

Heute wurden die 75 Crews aus zwanzig Ländern durch den typischen Südwind des Gardasees namens „Ora“ herausgefordert: Es wurden drei sehr ausgeglichene Rennen absolviert, die eine sehr ausgeglichene und herausfordernde Rangliste ergaben, die sich in den nächsten Tagen weiterentwickeln wird.

Calypso Plastic Pledge von Jonathan Calascione mit guten Platzierungen (6-3-3) übernimmt mit 12 Punkten die Spitze der Gesamtwertung, gefolgt von Tonu Tonistes Irrational Exhuberance (5-4-21) mit 18 Punkten Rückstand. Gianfranco Noès White Hawk ist ein weiterer großer Protagonist des Eröffnungstages und beendet den ersten Segeltag auf dem dritten Gesamtrang. Die Crew unter der Leitung des italienischen Eigentümers, ehemaliger Corinthian-Weltmeister in Porto Cervo 2017, besiegelte das erste und dritte Rennen der Serie, verlor im zweiten Rennen eine Handvoll Punkte und belegte den 30. Platz.

Auf dem vierten Platz der Gesamtwertung finden wir Dads ‚N‘ Lads von Tim Simpson und Ole Bettum (2-27-13), während auf den Plätzen fünf bis sieben drei Boote mit 47 Punkten gleichauf liegen: Es handelt sich um den brasilianischen Teilnehmer Zu Nessa, dem holländischen Jello und dem australischen Celestial. Five For Fighting 4.0 (Italien), Lift Ticket (Frankreich) und Mr Henri (Niederlande) schließen die Top Ten ab.

„Wir freuen uns über diesen Start, aber der Weg ist noch lang und die Flotte ist wettbewerbsfähig und sehr stark, sodass keine Wahl als selbstverständlich angesehen wird und jeder Punkt wichtig ist.“ Vielen Dank an die Organisatoren, dass sie eine so schöne korinthische Flotte aus der ganzen Welt an den Start bringen konnten!“ kommentierte Jonathan Calscione, Inhaber von Calypso Plastic Pledge.