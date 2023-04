11th Hour Racing Team gewinnt In Port Reace Itajai

Das 11th Hour Racing Team führte am Freitag das In-Port-Rennen in Itajaí, Brasilien, von Anfang bis Ende an. Der Sieg brachte das amerikanische Team an die Spitze der Bestenliste der In Port Race Series .

Leichte Winde von 8 bis 10 Knoten bedeuteten, dass die IMOCA-Flotte nicht in der Lage war, auf die Foils zu kommen, aber der quadratische Kurs mit zwei Runden war immer noch eine Herausforderung für diese Hochseeboote, die auf engem Raum nicht leicht zu manövrieren sind.

Charlie Enright hat seine Annäherung an das Lee-Ende der Startlinie perfekt getimt, und das 11th Hour Racing Team sah von dem Moment an, als die Waffe abgefeuert wurde, stark aus. Im Nacken saß Kevin Escoffiers Team Holcim-PRB, und der Franzose wollte unbedingt sehen, ob er das amerikanische Boot vor der ersten Wendemarke überholen konnte. Ein guter Start vom luvseitigen Ende der Leine durch Biotherm sah auch, dass die neue Crew von Paul Meilhat die beiden vorderen Boote bedrohte.

Weiter hinten war GUYOT environnement – Team Europe (FRA/GER) mit seinem schwarzen Boot zum ersten Mal seit seinem Ausscheiden aus der 3. Etappe wieder am Start. Benjamin Dutreux hielt das langsam startende Team Malizia in Schach, während die Crew von Will Harris zunächst keine Fortschritte machen konnte auf der Flotte.

Auf der Vorwindstrecke jedoch, als die zweifache Olympionikin Marie Riou die Taktik für Meilhat vorgab, gelang es Biotherm, Holcim-PRB die Innenlinie zu stehlen, und das französische Boot rückte in der zweiten Runde auf den zweiten Platz vor. Weiter hinten machte Malizia dasselbe mit GUYOT, dem deutschen Boot, das sich knapp vor Dutreux‘ Crew um die Wendemarke quetschte.

Enright grinste erleichtert und erfreut, als der amerikanische IMOCA, Mālama, mehr als zwei Minuten vor der Flotte die Ziellinie überquerte. „Unter solchen Bedingungen ist es nie vorbei, bis es vorbei ist“, sagte Enright. „Großes Lob an das Team, ich starte das Boot und alle anderen erledigen den Rest. Ich kann nicht genug für die Jungs unten sagen, die alles machen Es ist ein guter Tag für uns hier in Brasilien.“

Meilhat war begeistert, wie sein brandneues Team – Riou, Alan Roberts und Mariana Lobato – Biotherm so effektiv segelte, um einen leichten zweiten Platz zu erreichen.

„Unsere Bootsgeschwindigkeit war wirklich gut und die Manöver waren auch gut, was eine kleine Überraschung ist, denn es ist wirklich die erste Gelegenheit für die gesamte Crew, was zeigt, dass sie wirklich stark ist“, sagte Meilhat. „Das ist ein gutes Zeichen für Biotherm vor dem Atlantic Race nach Newport.“

Das Gleiche gilt nicht für Holcim-PRB, die sich durch ihr letztes Manöver im Rennen kämpften, das Vorsegel flatterte hilflos, als Malizia auf der letzten Etappe durchstürmte, um den dritten Platz über die Ziellinie zu erreichen. Escoffier fiel enttäuscht auf den vierten Platz zurück, während das Umweltteam von GUYOT auf dem fünften Platz landete.

Etappe 4 Start – Sonntag, 23. April

Der Start der 5.500 Seemeilen langen Etappe 4 von Itajaí nach Newport, Rhode Island, USA, ist für Sonntag um 13:15 Uhr Ortszeit / 1615 UTC / 1815 MESZ geplant.



Rennen im Hafen – Itajaí – Ergebnisse und Punkte

1. 11th Hour Racing Team (USA), 5 Punkte

2. Biotherm (FRA), 4 Punkte

3. Team Malizia (GER), 3 Punkte

4. Team Holcim-PRB (SUI), 2 Punkte

5. Guyot Environnement – Team Europe (FRA/GER), 1 Punkt



