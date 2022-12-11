IMOCA Charlie Dalin IMOCA Champion 2022
IMOCA GLOBE-SERIE 2022
|KAPITÄN
|BOOT
|PUNKTE+
|VENDÉE GLOBE MILES+
|1
|Charlie DALIN
|APIVIA
|357
|9478
|2
|Jérémie BEYOU
|CHARAL
|344
|9478
|3
|Thomas RUYANT
|VERLINKT
|305
|8841
|4
|Benjamin DUTREUX
|GUYOT-UMWELT – WASSER-FAMILIE
|256
|8973
|5
|Benjamin FERRE
|MONNOYEUR – DUO FÜR EINEN JOB
|250
|6603
|6
|Giancarlo PEDOTE
|PRYSMIAN-GRUPPE
|220
|9478
|7
|Sébastien MARSSET
|MON COURTIER ENERGIE – CAP AGIR ENSEMBLE
|208
|8973
|8
|Pip HASE
|MEDAILLE
|203
|6098
|9
|Isabelle JOSCHKE
|MACSF
|201
|9429
|10
|Romain ATTANASIO
|FORTINET – BEST WESTERN
|198
|8180
|11
|Alan Roura
|HUBLOT
|198
|6603
|12
|Kevin Escoffier
|HOLCIM-PRB
|195
|4055
|13
|Maxime SOREL
|V UND B – MONBANA – MAYENNE
|191
|4055
|14
|Justine Mettraux
|ZUSAMMENARBEIT
|179
|4602
|15
|Conrad COLMAN
|VORSTELLEN
|174
|6603
|16
|Eric Bellion
|COMMEUNSEULHOMME powered by ALTAVIA
|173
|6603
|17
|Guirec SOUDÉE
|FREELANCE.COM
|173
|6603
|18
|Paul MEILHAT
|BIOTHERM
|165
|6425
|19
|Tanguy LE TURQUAIS
|LAZARE
|146
|6930
|20
|Louis DUC
|FIVES – LANTANA UMWELT
|20
|8180
|21
|Arnaud BOISSIÈRES
|LA MIE CÂLINE
|136
|8907
|22
|Antoine Cornic
|MENSCH
|135
|8973
|23
|James HARAYDA
|GENTOO SEGELTEAM
|131
|4055
|24
|Louis Burton
|BUREAU VALLÉE
|128
|8415
|25
|Damien SEGUIN
|GRUPPE APICIL
|113
|6204
|26
|Nicolas Luven
|BANQUE POPULAIRE
|108
|5423
|27
|Yannick BESTAVEN
|MAÎTRE COQ V
|100
|6425
|28
|Nicolas TRUSSEL
|CORUM L’ÉPARGNE
|95
|6794
|29
|Boris Herrmann
|MALIZIA – SEEERKUNDER
|77
|3550
|30
|Sam DAVIES
|INITIATIVEN-COEUR 4
|73
|6930
|31
|Szabolcs WEÖRES
|SZABI-RENNEN
|67
|4182
|32
|Manuel Vetter
|GRUPPE SÉTIN
|62
|9048
|33
|Jingkun XU
|CHINA-TRAUM-HAIKOU
|50
|3550
|34
|Fabrice AMEDEO
|NEXANS – KUNST&FENÊTRES
|48
|6796
|35
|Kojiro SHIRAISHI
|DMG MORI GLOBAL ONE
|46
|2643
|36
|Francois GUIFANT
|KATTAN
|40
|3550
|37
|Oliver HEER
|OLIVER HEER OZEANRENNEN
|39
|4055
|38
|Rodolphe Sepho
|RÊVE DE GROSS
|30
|6425
|39
|Nicolas Rouger
|DEMAIN C’EST LOIN
|25
|3550
|40
|Denis VAN WEYNBERGH
|LABORATOIRES DE BIARRITZ
|8
|5364
|41
|Charlie RICHTIG
|11. STUNDE RENNMANNSCHAFT
|4
|2875
|42
|Jack BOUTTELL
|11. STUNDE RENNMANNSCHAFT
|4
|43
|Amory ROSS
|11. STUNDE RENNMANNSCHAFT
|4
|44
|Francesca CLAPCICH
|11. STUNDE RENNMANNSCHAFT
|4
|45
|Simon FISCHER
|11. STUNDE RENNMANNSCHAFT
|4
|46
|Philipp KASUSKE
|GUYOT UMWELT – TEAM EUROPA
|3
|47
|Annie LUSCH
|GUYOT UMWELT – TEAM EUROPA
|3
|48
|Robert Stanjek
|GUYOT UMWELT – TEAM EUROPA
|3
|49
|Wird HARRIS
|MALIZIA – SEEERKUNDER
|2
|50
|Antoine Auriol
|MALIZIA – SEEERKUNDER
|2
|51
|Rosalin Küper
|MALIZIA – SEEERKUNDER
|0
|52
|Giulio BERTELLI
|BIOTHERM
|0
|53
|Mariana LOBATO
|BIOTHERM
|0
|54
|Ronan GLADU
|BIOTHERM
|0
|55
|Anthony MARCHAND
|BIOTHERM
|0