11. Dezember 2022
Aktuelles:
Das deutsche Segelportal seit 1996

Das deutsche Segelportal seit 1996

26 Jahre Segeln im Internet

Thema: ⚓︎ ⚓︎ ⚓︎ ⚓︎ ⚓︎ ⚓︎ ⚓︎ ⚓︎ ⚓︎

IMOCA Charlie Dalin IMOCA Champion 2022
IMOCA 

IMOCA Charlie Dalin IMOCA Champion 2022

Lars Krumnacker , , , , , , , , ,

IMOCA GLOBE-SERIE 2022

 KAPITÄNBOOTPUNKTE+VENDÉE GLOBE MILES+
1Land FRCharlie DALINAPIVIA3579478
2Land FRJérémie BEYOUCHARAL3449478
3Land FRThomas RUYANTVERLINKT3058841
4Land FRBenjamin DUTREUXGUYOT-UMWELT – WASSER-FAMILIE2568973
5Land FRBenjamin FERREMONNOYEUR – DUO FÜR EINEN JOB2506603
6Länder-ITGiancarlo PEDOTEPRYSMIAN-GRUPPE2209478
7Land FRSébastien MARSSETMON COURTIER ENERGIE – CAP AGIR ENSEMBLE2088973
8Land GBPip HASEMEDAILLE2036098
9Land FRIsabelle JOSCHKEMACSF2019429
10Land FRRomain ATTANASIOFORTINET – BEST WESTERN1988180
11Land CHAlan RouraHUBLOT1986603
12Land FRKevin EscoffierHOLCIM-PRB1954055
13Land FRMaxime SORELV UND B – MONBANA – MAYENNE1914055
14Land CHJustine MettrauxZUSAMMENARBEIT1794602
15Land NeuseelandConrad COLMANVORSTELLEN1746603
16Land FREric BellionCOMMEUNSEULHOMME powered by ALTAVIA1736603
17Land FRGuirec SOUDÉEFREELANCE.COM1736603
18Land FRPaul MEILHATBIOTHERM1656425
19Land FRTanguy LE TURQUAISLAZARE1466930
20Land FRLouis DUCFIVES – LANTANA UMWELT208180
21Land FRArnaud BOISSIÈRESLA MIE CÂLINE1368907
22Land FRAntoine CornicMENSCH1358973
23Land GBJames HARAYDAGENTOO SEGELTEAM1314055
24Land FRLouis BurtonBUREAU VALLÉE1288415
25Land FRDamien SEGUINGRUPPE APICIL1136204
26Land FRNicolas LuvenBANQUE POPULAIRE1085423
27Land FRYannick BESTAVENMAÎTRE COQ V1006425
28Land FRNicolas TRUSSELCORUM L’ÉPARGNE956794
29Land DEBoris HerrmannMALIZIA – SEEERKUNDER773550
30Land GBSam DAVIESINITIATIVEN-COEUR 4736930
31Land HUSzabolcs WEÖRESSZABI-RENNEN674182
32Land FRManuel VetterGRUPPE SÉTIN629048
33Land CNJingkun XUCHINA-TRAUM-HAIKOU503550
34Land FRFabrice AMEDEONEXANS – KUNST&FENÊTRES486796
35Land JPKojiro SHIRAISHIDMG MORI GLOBAL ONE462643
36Land FRFrancois GUIFANTKATTAN403550
37Land CHOliver HEEROLIVER HEER OZEANRENNEN394055
38Land FRRodolphe SephoRÊVE DE GROSS306425
39Land FRNicolas RougerDEMAIN C’EST LOIN253550
40Land BEDenis VAN WEYNBERGHLABORATOIRES DE BIARRITZ85364
41Land USACharlie RICHTIG11. STUNDE RENNMANNSCHAFT42875
42Land AUJack BOUTTELL11. STUNDE RENNMANNSCHAFT4 
43Land USAAmory ROSS11. STUNDE RENNMANNSCHAFT4 
44Länder-ITFrancesca CLAPCICH11. STUNDE RENNMANNSCHAFT4 
45Land GBSimon FISCHER11. STUNDE RENNMANNSCHAFT4 
46Land DEPhilipp KASUSKEGUYOT UMWELT – TEAM EUROPA3 
47Land GBAnnie LUSCHGUYOT UMWELT – TEAM EUROPA3 
48Land DERobert StanjekGUYOT UMWELT – TEAM EUROPA3 
49Land GBWird HARRISMALIZIA – SEEERKUNDER2 
50Land FRAntoine AuriolMALIZIA – SEEERKUNDER2 
51Land NLRosalin KüperMALIZIA – SEEERKUNDER0 
52Länder-ITGiulio BERTELLIBIOTHERM0 
53Land PTMariana LOBATOBIOTHERM0 
54Land FRRonan GLADUBIOTHERM0 
55Land FRAnthony MARCHANDBIOTHERM0 

 