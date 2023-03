Hannah Mills dies ist die aufregendste Zeit in der Geschichte, um eine weibliche Sportlerin zu sein

Und nicht nur das, ich hoffe, sie sehen, dass Männer und Frauen gemeinsam gegeneinander antreten können, um die Gesamtleistung zu verbessern. Es gab noch nie eine aufregendere Zeit, um eine aufstrebende Sportlerin zu sein.

Verstehen Sie mich nicht falsch, Segeln hat seit langem seine Herausforderungen mit der Gleichstellung der Geschlechter. Traditionell sind die meisten Rollen auf Segelbooten physische Rollen, die das Schleifen und Ziehen an Seilen beinhalten – was natürlich Männern zufällt. Da der Fahrer und die Rollen der Strategen und der Navigation im Allgemeinen den Jungs zufielen, machte dies es für weibliche Athleten wirklich schwierig, auf diese Boote zu steigen.

Als 2013 mit dem America’s Cup schnelle Foiling-Boote auf die Bühne kamen, waren es die Jungs mit Vorerfahrung im traditionellen Segeln, die sich als Erste einmischten, was zu einer massiven Erfahrungslücke zwischen Männern und Frauen führte. Obwohl viele der Rollen an Bord dieser Foiling-Boote weniger körperlich anstrengend sind, gab es von Anfang an keine weibliche Beteiligung, so dass die Erfahrungslücke größer wurde und es jetzt sehr schwierig macht, sie zu schließen.

Dieses Problem mit der Geschlechtergerechtigkeit wurde vom World Sailing Trust in seiner strategischen Überprüfung von Frauen im Segeln im Dezember 2019 hervorgehoben. Die Überprüfung ergab, dass 80 Prozent der weiblichen und 56 Prozent der männlichen Befragten glaubten, dass die Ausgewogenheit der Geschlechter ein Problem im Sport sei.

Aus diesem Grund wurde der Women’s Pathway als Teil der Better Sport-Strategie von SailGP ins Leben gerufen, um die Flugbahn für aufstrebende Sportlerinnen zu ändern, indem sie uns die Möglichkeit gibt, auf dem F50 anzutreten – dem Hydrofoil-Katamaran von SailGP, der mit unglaublichen Geschwindigkeiten von fast 100 km/h fliegt.

Davor hätte ich nie gedacht, dass ich eine Segelkarriere machen würde, aber als meine olympische Kampagne in Tokio zu Ende ging, kam der Women’s Pathway genau zum richtigen Zeitpunkt, um mir zu ermöglichen, sowohl meiner als auch meiner Leidenschaft für das Segeln nachzugehen Leidenschaft für Nachhaltigkeit.

Als wir nach einer Zeit des Trainings und der Einarbeitung in diese Boote zum ersten Mal die Gelegenheit bekamen, als Strategen beim Spain Sail Grand Prix in Cádiz im Jahr 2021 an Bord zu fahren, war das unglaublich und ein Wendepunkt.

Ich erinnere mich, wie nervenaufreibend es war, weil es so ein großer Schritt war. Plötzlich wandelst du dich von einem Teammitglied zu einem wirklich geschätzten Teil des Teams und das hat die Dynamik massiv veränder