Guyot Environnement -Team Europe Zeit zum Angiff

GUYOT environnement – Team Europe Zeit um Angriff GUYOT-Umwelt – Team Europe ist zurück im vollen Rennmodus bei The Ocean Race und rast auf dem Weg nach Kap Verde im Angriffsstil an den Kanaren vorbei. Nachdem der Schaden am Großsegel repariert war und die schwarze Yacht wieder mit voller Geschwindigkeit durch die Wellen gejagt werden konnte, entschied sich die Crew um Skipper Benjamin Dutreux und Co-Skipper Robert Stanjek, die Route der Konkurrenten zu verlassen und beim Segeln die taktische Option zu wählen durch zwischen Fuerteventura und Gran Canari



















Die ersten Stunden nach dem Austausch der beiden gebrochenen Latten im Großsegel inmitten der aufspritzenden Gischt und dem späteren Flicken des Schnitts im Segel nutzte die Crew, um ihre Energiespeicher mit Schlaf und Nahrung wieder aufzuladen. Zum ersten Mal seit der ersten Nacht auf See konnte die Crew von Dutreux, Stanjek, Annie Lush, Phillip Kasüske und OBR Charles Drapeau zu ihrem normalen Wachrhythmus zurückkehren und sich bei 100 Prozent sehen, aber inzwischen weit hinterherhinken ihre Konkurrenten. Trotz aller Bemühungen, das Boot kräftig anzuschieben, zeigte sich schnell, dass die große Lücke zu den anderen Yachten mit der Route nach Westen nur schwer zu schließen war. „Wir haben uns entschieden, nach Süden zu halsen, um zwischen Gran Canaria und Fuerteventura zu passieren. Dadurch bleiben wir näher an der Rumpellinie und haben später mehr Möglichkeiten, einige Verschiebungen zu spielen. Das Team kämpft so hart, um zurückzukommen“, berichtete die Crew von Bord . Es gibt keinen Grund, nachzulassen. Skipper Benjamin Dutreux: „Wir geben nicht auf, geben weiter Gas und wir werden am Ende sehen, in Cabo Verde!“